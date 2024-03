Ta jela 20. srpna po 17. hodině z Božtěšické ulice na Všebořickou vozem audi.

„Nepřizpůsobila jízdu svým schopnostem, vlastnostem vozidla i povětrnostním podmínkám a jela vyšší než povolenou rychlostí,“ popsal státní zástupce Lukáš Pokorný a upřesnil, že žena jela rychlostí 52 km/h. Nejela tedy nijak extrémně rychle, ale bylo čerstvě po dešti a kluzko. Podle soudního znalce z oboru dopravy Tomáše Rozlivky mohla smyku zabránit, kdyby se na silnici pohybovala rychlostí zhruba 47 km/h. Součástí spisu byl kamerový záznam.

„Je patrno, jak dostává smyk a naráží do lavičky,“ popsal soudce Josef Šíp. (psali jsem ZDE)

Na lavičce tam seděla seniorka, pro níž byl náraz příliš. „Poškozená utrpěla polytraumata, neslučitelná se životem,“ doplnil žalobce s tím, že obžalovaná jí tak způsobila smrt z nedbalosti. Alena R. prohlásila vinu a vylíčila, jak věc byla těžká i pro ni. „Nemohla jsem spát ani jíst. Nejsem zlý člověk, tohle se nemělo stát. Budu si to vyčítat do konce života,“ řekla Alena R. s tím, že po nehodě byla na antidepresivech a je to jen čtvrt roku, co ukončila návštěvy u psychiatra. Zjevně psychicky špatně na tom byla i dnes, když požádala o konání hlavního líčení bez její přítomnosti.

Ženě, která měla do nehody řidičák jen dva roky a byla bez dopravních přestupků, hrozilo za usmrcení z nedbalosti až 6 let vězení. Jak shrnul soudce, při nehodě došlo k úmrtí člověka, které velice ztížilo život vícero osobám včetně obžalované a jejích blízkých. Soud ale přihlédl k přiznání Aleny R. a jejímu celkovému postoji i k polehčujícím okolnostem: že se žena řádně živí, stará o dítě, má čistý trestní rejstřík a velice ji tíží, co způsobila.

„Je namístě působit alternativním trestem,“ mínil i žalobce Pokorný. „Jde o drobnou neopatrnost, ale s nedozírnými následky, to se může stát komukoli v této soudní síni,“ upozornil předseda Šíp.

Senát dnes nakonec uložil trest 2 let, podmíněně odložený na zkušební dobu 4 let. Rozsudek je nepravomocný, advokát si za klientku ponechal lhůtu na případné odvolání. Soud mohl ženě k trestu také uložit až 10 let zákazu řízení motorových vozidel, žalobce navrhoval 5,5 roku. „4 roky senát pokládá za adekvátní i dostačující,“ reagoval soud.

SYN ZEMŘELÉ: CELÝ MŮJ SVĚT SE MI ZHROUTIL

Smrt seniorky těžce zasáhla jejího syna. „Stále si nedovedu připustit, že jsem ztratil posledního nejdůležitějšího člověka v rodině. Celý můj svět se zhroutil, provázely mě sebevražedné myšlenky. Naštěstí mi okolí pomohlo k psychiatrické léčbě. Stále nevím, kdy se můj život dostane do normálu,“ přečetl soudce vyjádření syna zesnulé ženy.

Kvůli duševním útrapám si muž nárokoval na Aleně R. přes milion korun, nakonec mu ale skoro všechno pokryla pojišťovna. Po obžalované pak chtěl jen pokrytí nákladů na pohřeb, na právní zastoupení a jiné praktické věci. S tím ho ale senát odkázal na občansko-právní řízení podobně jako další dvě pozůstalé s nároky na úhradu právního zastoupení.

Obžalovaná napsala pozůstalým omluvný dopis. „Byly jsme obě v nesprávné chvíli na nesprávném místě. Ale vím, že cokoli napíšu, vaši bolest to nezmírní,“ stálo v dopise.