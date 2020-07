Před smutným koncem je zachránili pokrývači, když zatelefonovali vedoucímu přírodovědeckého oddělení Václavu Beranovi. „Volali, že po sejmutí krytiny jedné z klíšských vil vyskočila z podstřeší tři černá ptáčata,“ líčil Beran.

Pokrývači je chtěli zachránit. Potřebovali však poradit, co dál. Na Beranovu radu je uložili do krabice a za dvě hodiny dorazil na místo osobně. Zjistil, že malé rorýse nelze vrátit do hnízda. Střecha už byla rozebraná a práce měly trvat několik dnů. „Jiné hnízdo neměli k dispozici. Nakonec Vaška umluvily jeho děti, že se o ně budou starat, lovit jim hmyz, a tak vzal ty tři malé sirotky s sebou,“ navázal muzejní fotograf Jiří Preclík.

Snad ještě ten samý den Beranovi zjistili, že rodiče malých rorýsů se mají co ohánět, aby své ratolesti dosyta nakrmili. „Snažili jsme se jim zajistit pestrou stravu. Dostávali kobylky, mouchy, komáry, menší můry. Nejvíc si ale pochutnávali na včelích larvách,“ líčil přírodovědec.

Po téměř čtrnácti dnech rorýsi už plně dospěli a začali být neklidní. To bylo pro všechny jasné znamení, že už chtějí do světa. „Rorýsi mají na vzlet jen jeden pokus. Potom je čeká několik roků letu bez spočinutí. Přistanou teprve za dva, tři roky. Až budou pečovat o vajíčka či mláďata,“ pokračoval Beran.

Když jim první let nevyjde, spadnou a nemají už šanci znovu vzlétnout. Ti ústečtí uspěli a nyní už spokojeně brázdí oblohu nad městem.