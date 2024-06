Pan Jiří ve skleníku pěstuje orchideje, bromélie, citrusy, kaktusy i agáve. „Tady je zastoupený v podstatě celý svět. Jižní i Severní Amerika, Afrika…,“ ukazuje senior. Je to sbírka, nad níž by určitě kdejaké botanické zahrady nemávly rukou. „Ale pokud mně budou síly stačit, budu se o to chtít starat sám,“ je muž přesvědčený.

Co je s Miladou? Život u ústeckého jezera skomíral, sezonu odšpuntuje víkend

To může být náročné i proto, že do skleníku musí jezdit dvakrát denně mlžit. „Tady mám rotavátor, křovinořez, motorovou kosu a fiskars,“ ukazuje senior zahradnické náčiní. Dřív je užil na tři pole a sad s 50 stromy. Hospodařil skoro na dvou hektarech u vily v Krupce, která patřila jeho družce. Jednoho dne ale ona a její děti pana Večeřu postavili před hotovou věc, že dům prodají.

V ubytovně, kde bydlí, musel překračovat mrtvolu

Městský úřad muži potom prý nepomohl tak, jak měl. Nyní bydlí v holobytě na jedné ubytovně v Krupce. „Říkám tomu tady dům hrůzy,“ ukazuje muž s tím, že v místě to zapáchá a před pár týdny senior musel překračovat mrtvolu bezdomovce. „Vypil čtyři litry vína a bylo toho na něj moc,“ popisuje senior. Ani v bytě to není moc útulné. „Když sedím na záchodě a prší, jde mi to na záda,“ stěžuje si muž.

A pak že nerostou! Tuhle nadílku našli u pěšiny nad Tisou za dvacet minut

„Drží mě při životě akorát tyto obrazy,“ ukazuje senior na zeď na část majetku, který se mu podařilo zachránit. Pyšný je i na kombinézu pro pilota. Byla mu dobrá na varvažovské poště. To byla jen jedna jeho štace v posledních dvou letech. „Byly tam tři a půl stupně pod nulou. Kdybych tu kombinézu neměl, byl bych už dávno po smrti. Naštěstí jsem cvičil na přežití,“ poukazuje bývalý voják z povolání.

Jedeme se spolu podívat k domu v Krupce, který už patří jiným majitelům. Zahrada i sad jsou zanedbané. „Krvácí mi srdce. Tady zničili tři dřevité pivoňky, vykáceli meruňky, alpinia jsou zarostlá,“ nelíbí se muži a v albu reportérovi ukazuje fotky skalniček, skleníku i sadu, který tady měl. Loni během suchého roku velká část plodin uschla, rybičkám se vypařila voda.

Masarykova nemocnice v Ústí otevře nový pavilon J. Stavba trvala čtyři roky

Senior mě vede i do domovu pro seniory v Krupce, kde ho dříve úřad na čas ubytoval. Byla tam ale údajně pod linoleem i na zdech plíseň. Z topení prý kondenzovala voda, vládla tu až 90procentní vlhkost. Kvůli tomu přišel i o část sbírek. „Tam to nebylo k žití, chytl jsem zánět spojivek, středního ucha a nosohltanu,“ líčí muž, který dvakrát musel na operaci s očima a chytil i plíseň do nohou. Naštěstí je v péči vojenského lékaře.

Krátce přebýval i v dalším sociálním bydlení v Krupce, kde byl prý špatně seřízený alarm, a až pětkrát za den ho kvůli jeho bezdůvodnému houkání kontrolovala policie. Zažil i ubytování bez vody a elektriky. Stavujeme se také v parku Herty Lindnerové, kde vysázel tři kolonie rododendronů. „Pečoval jsem tady o to vzorně. Krvácí mi srdce, když vidím, jak je o květiny postaráno teď,“ říká senior.

Situací trpí i bývalá družka pana Jiřího

Bývalá družka pana Jiřího, které dům se zahradou patřil (její jméno vzhledem k citlivosti věci neuvádíme), nyní žije ve Slezsku. Už při seznámení počítala s tím, že dům se zahradou odkáže dětem. „Ekonomicky jsem domácnost vedla já, nechtěla jsem, aby si na něco v budoucnu činil nárok,“ říká seniorka. Připouští, že na zahradě dosáhl zajímavých výsledků.

Krásný šupináč z Labe. Je to můj rekordní úlovek, říká rybář z Ústí

Ale koníčku propadl až moc. „Ty kytky miloval tak, že chodil do skleníku po dvou hodinách přikládat na topení. V noci byl už tak unavený, že jsem ho musela budit. Vyskočil jedině, když jsem řekla, že mu zmrznou kytky,“ popisuje žena s tím, že kvůli zahradničení s ní muž nechodil nakonec ani mezi lidi.

Seniorka panu Jiřímu prý nabízela, ať si společně koupí byt nebo malý domek. Ať pracuje v nějaké botanické zahradě, kde by mohl své rostliny mít, ale neuspěla. Podle ženy mu šlo víc o zachování vlastní zahrady a rostlin, než o pokračování společného života. Muže milovala a tím, co se stalo, trpí podle jejích slov i ona.

Postarali jsme se o něj, tvrdí starosta s exstarostou

Problémy pana Večeři po vystěhování z prodaného domu družky se kryly s komunálními volbami v Krupce, v žádostech o pomoc v nouzi tak muž přišel do kontaktu ještě s exstarostou Zdeňkem Matoušem. Ten má prý čisté svědomí.

Tipy na víkend: Noc kostelů, Interporta, Milada run a dětský den ve vozovně DP

„Město mu dalo byt v nově postaveném pečovatelském domě na náměstí, kde bydlí i další senioři,“ říká Matouš. O plísni, která tam podle pana Večeři byla, prý exstarosta neví. „Vidím v tom hořkost pána z životní situace. Ale za sebe jsem udělal maximum toho, co mohu,“ tvrdí Matouš.

Podobně to líčí současný starosta Jan Kuzma. „Pán má kde bydlet. Město, ačkoli nemusí, se o něj postaralo. Dostal jeden byt, kde byly problémy s plísní. To se mu nelíbilo, tak dostal druhý byt,“ říká Kuzma. Připouští, že nezná podmínky, jaké v tomto novém bytě panují.