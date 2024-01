Popisy, co se vlastně u vás ve škole minulý týden stalo, se rozcházejí. A to včetně toho, jestli učitel byl, nebo nebyl opilý. Můžete nám věc shrnout vy?

Z našich interních šetření s žáky, učiteli i dotčeným pedagogem a kontrolou kamerových záznamů vyplynulo, že v rámci hodiny tělocviku měl učitel tělocviku pohrozit některým žákům při ukončení hodiny startovací pistolí, která je učební pomůckou. Žáci, které jsme měli možnost vyslechnout, pochopili jednání pedagoga jako nevydařený vtip. Na videu, které pořídil jeden z žáků a které zachycuje prověřovaný incident, je slyšet smích. Zpráva o tom, že by měl být pedagog opilý, se k nám dostala až z médií. Z osobního jednání s ním jsme nikdo z přítomných nepojal podezření, že by měl být pod vlivem návykových látek.

Některé hlasy označují postup vedení školy po události jako liknavý, co na to říkáte?

Během středy 24. ledna, kdy k věci došlo, se žáci nesvěřili žádnému z pedagogů. Informaci o incidentu zaznamenalo vedení školy až ve čtvrtek 25. ledna v ranních hodinách, kdy se s věcí svěřilo několik žáků řadové učitelce. Tato učitelka následně aktivovala zástupkyni ředitelky a došlo ke kontrole kamerových záznamů. Zhruba po 20 minutách od nahlášení incidentu jsem byla kontaktována já jako ředitelka školy. Během několika minut jsme po koordinaci v rámci vedení školy zahájili výslechy žáků, kteří byli incidentu přítomni. Poté jsme vyslechli i samotného pedagoga, který se měl incidentu dopustit. Zhruba hodinu po zahájení prvních výslechů jsme pedagoga vykázali z areálu školy.