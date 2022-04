V Roudníkách to žije. Nejen kulturou, ale třeba i ping-pongem, dětským klubem, středeční knihovnou. Všude, kde je to možné, vypomáhá místní patriotka a kronikářka Jaroslava Račáková.

Předsedkyně osadního výboru Roudníků a místní kronikářka Jaroslava Račáková.Zdroj: se souhlasem Jaroslavy RačákovéK psaní roudnické kroniky, jak sama vzpomíná, se Račáková dostala jako slepá k houslím, když zemřel původní kronikář a jeho potomci jí donesli, co nestihl odevzdat do Chabařovic. „Místní lidé se prostě rozhodli, že nejlépe to popíšu já, a než jsem se vzmohla na odpor, byla ze mne kronikářka. Teď zrovna jsem posílala události za minulý rok na radnici. Dělám to už od roku 2009,“ smála se.

Podle zákona o kronikách obcí platí, že každá obec vede kroniku, do které zaznamenává zprávy o důležitých a pamětihodných událostech, přičemž zápis do kroniky musí být proveden alespoň jedenkrát za kalendářní rok. Proč si místní lidé vybrali zrovna ji? Než totiž šla Jaroslava v 59 letech do důchodu, většinu svého profesního života strávila jako úřednice. Nejprve u obchodní inspekce, potom na místním, tehdy ještě národním výboru a jako úřednice pracovala i poté, co samostatná obec Roudníky zanikla.

Rušnou silnici v centru Chabařovic zkrotí přestavba náměstí

„V roce 1981 měla naše ves zmizet spolu s ostatními kvůli těžbě v chabařovickém velkolomu. Materiály jsme odevzdali do archivu Vladimíru Kaiserovi a do muzea. Mysleli jsme, že to bude náš konec a po odtěžení se díra a potom jezero budou táhnout od Ústí až do Teplic. Jenže přišla revoluce, a to nás zachránilo,“ pokračovala místní kronikářka.

Po ztrátě samostatnosti byly osudy Roudníků všelijaké. „Kdoví, proč nás šoupli do obvodu Chlumec, to byla opičárna. Po pár letech zase do Chabařovic a v té době se spousta věcí ohledně Roudníků ztratila. Zkoušeli jsme se opět osamostatnit, ale už to nelze, jelikož nová obec musí mít tisíc obyvatel a nás bylo 269. Tak máme jenom osadní výbor, jehož jsem předsedkyně,“ posteskla si.

Slonice Delhi se bude stěhovat ještě letos. Ve Francii najde parťačku

Ale nesmutní, věnuje se společenskému a kulturnímu životu na vesnici. Miluje prý tu neuspěchanost a vzájemnost, jak každý zná každého a všichni spolu vychází tak, jak by dobří sousedé a přátelé měli. „Třetina jsme starousedlíci, zbytek se přistěhoval a my se snažíme je vtáhnout mezi nás. Žijeme od akce k akci, od setkání k setkání, nejsme prostě měšťané, ale lidé z vesnice a máme to rádi,“ smála se.

Kromě komunitních aktivit se coby předsedkyně osadního výboru přirozeně zajímá o budoucnost vesnice, kterou miluje. „Existuje vize Ateliéru Tečka. Bude to moc hezké, navrhli krásné úpravy. Ale je to pořád ještě daleká budoucnost. Až to bude hotové, můžeme se těšit na nádherný vesnický život,“ dodala Jaroslava Račáková.