Roudníky oslaví 666 let od první písemné zmínky o obci

Roudníky - Slavnost se uskuteční v sobotu 16. června od 15 hodin v místním kulturním domě.

Na tento den zveme všechny rodáky a přátele naší vesnice, kteří si chtějí společně popovídat a prožít den s těmi, kteří se cítí Roudničáky. Odpoledne bude provázet kapela Windiband a program připravený organizátory pro všechny přítomné.

Osadní výbor Roudníky

Z historie obce

Vzhledem ke skutečnosti, že tento rok uplyne 666 let od první písemné zmínky o Roudníkách v historických dokumentech, dovolujeme si tuto událost oživit vším, co život přinesl pro její obyvatele v průběhu jak uplynulých let, současného dění a dovolíme si i nahlédnout do budoucnosti. Skutečnost, že jsme došli k setkání rodáků a přátel Roudníků, právě při souvislosti s touto písemnou zmínkou, není nic jiného, než touha současných místních rodáků se sejít s lidmi, kteří se v Roudníkách narodili, žili zde, vrací se na hroby svých předků, za přáteli, rodinou a na život v Roudníkách rádi vzpomínají.

V naší vsi žijí potomci rodů, kteří pochází z Roudníků a nikdy za svůj život nezměnili své trvalé bydliště, narodili se zde a jejich potomci tu rovněž setrvali dodnes. Tyto rody zde žijí více než 100 let. Určitě budete vědět kdo kolem vás je z rodu Dudíků, Jindráčků, Koppových, Krejčů, Lehmanů, Maternů, Otcovských, Tučků, Vávrů či Vondráčků. Některá příjmení se sňatky změnila, ale jejich nositelé vědí, do kterého rodu patří. Kolem nich šla historie popsaná na konci této stati.

Historicky vzato, Chabařovice a Roudníky toho moc společného neměly, snad jenom to, že první zmínka o osadě Kargnicz a Rudnig je uvedena ve farních knihách ve stejném roce - 1352.

Název obce, jak jej známe dnes, má svůj vývoj. Původní název byl Roudník. V této podobě se název vyskytoval již v roce 1361. V roce 1405 se v literatuře setkáme s názvem Rudnik (Rudnig). Název je odvozen od přídavného jména roudný, což se vztahuje buď k potoku, nebo kopci. Modlanský potok, který dříve protékal obcí, se původně jmenoval Rudník, z důvodu zbarvení vody rudou barvou při horním toku. Tam lze asi spatřovat původ názvu obce.

Obec zažila největších změn za posledních 150 let, kdy Roudníky prošly tak bouřlivou dynamikou vývoje, že bychom jen těžko hledali srovnání u podobných obcí naší země. Do roku 1830 bylo hlavní obživou obyvatel Roudníků zemědělství, převážně soustředěné při statku Roudníky. Zvrat nastal, když se do průmyslového rozmachu zapojilo uhlí, na kterém se vlastně rozprostírá celá obec, kterou měl, toho času, v držení rod Nosticů z Trmic. Albert Nostic ovládl ložisko uhlí, z východní strany, od severu se k Roudníkům dobýval tehdy největší těžař oblasti hrabě Westphalen z Chlumce, kterému patřilo m. j. i Chabařovicko. Nábor nových pracovníků z jiných koutů země pro vznikající doly přivedl do obce nové osadníky, ale byl také příčinou počeštění jejich obyvatel. Nosným povoláním obyvatel se tak stala práce v dolech. Roudničtí havíři získali převahu především v dolech, které byly vybudovány přímo na katastru obce anebo v sousedství. Byly to doly Marie Antonie, Bohemie, Doblhoff (Kateřina), Neuhoffnung, Marie Teresie, Teutonie, Agata, Josef a další menší provozy při výchozu z uhelné sloje.

Příliv nových obyvatel vyvolal poptávku po bytové výstavbě a tím i po stavebním materiálu. Vhod přišla místní ložiska cihlářských hlín, které začaly zpracovávat nově budované cihelny přímo v obci a jejím okolí. Poslední cihelnou, po které zbyly do dnešní doby, znatelné ruiny byla „Fügnerka“. Ta byla situovaná na západ od Marie Antonie ve směru na Modlany. Život Roudníků tak dostal zcela jinou dimenzi a na oné úrovni se udržel prakticky ještě do poválečných let. Ze 170 obyvatel byl v krátké době zaznamenán vzestup na 736.

Dnes je již těžko představitelné, jakou měla obec občanskou vybavenost. Prosperovalo zde několik konzumů, koloniálů, mlékáren, řeznictví, ale i holič. Ještě do roku 1960 u hřbitovní zdi provozoval svoji trafiku ruský legionář Václav Poustka. Havířskou – nekonečnou žízeň zde uspokojovalo několik hospod, z nichž nejznámější byl hostinec Jiřího z Poděbrad, později hospoda spotřebního družstva Jednota. Tam se hrávalo i divadlo a měla zde vyčleněné prostory i tělovýchovná organizace Sokol. Hospody žily bujarým ruchem zejména při tancovačkách a různých oslavách. V sousedství statku bývalo prosperující zahradnictví, pro které byla před Roudníky na Modlanském potoce vybudována v roce 1962 vodní nádrž, nyní část domu čp. 93.

Mládež byla soustředěna převážně ve sportovních klubech, zejména u fotbalu, ale také u hasičů. Obec měla vlastní fotbalové hřiště již před rokem 1922. Fotbal měl v Roudníkách velkou tradici. Mezi válkami zde působily dva prestižní fotbalové kluby soupeřící mezi sebou. Byl jím ATUS – klub spolku německých sociálních demokratů, který vznikl v roce 1918 a Slovan Roudníky, založený v roce 1930. Ten byl podporovaný zejména vedením místního hlubinného dolu Marie Antonie. Fotbal si udržel na místní podmínky vysokou úroveň i v době poválečné. Fotbalovému hřišti a jeho okolí byla věnována potřebná péče. Nové koryto potoka za hřištěm vyhloubili váleční zajatci. V roce 1948 byly mezi hřištěm a potokem vysázeny topoly, které byly, pro jejich stáří, před 10. lety pokáceny. Pouze v době válečné, bylo hřiště zoráno a sloužilo ke sklizni kukuřice

V Roudníkách se hrál i lední hokej, hokejové hřiště bylo vybudováno v roce 1954 svépomocí a bylo situováno mezi domy čp. 17, 19, 29 a čp. 92, kde jsou nyní zahrádky. Aktivně se projevovali i hasiči. Český hasičský sbor zde působil od roku 1934. Původní „hasičárna“ stávala v místech pozdějšího mandlu a v roce 1938 pak byla postavena na návsi, kde, bohužel opuštěná, stojí dosud.

Místní kostel, který je zasvěcen sv. Václavu a tvoří dominantu obce, byl postaven v roce 1480 v pozdně gotickém slohu, v roce 1607 mu byla postavena věž (vysoká 31,5 metru), přestavěn byl v roce 1711 do dnešní podoby. Jako státní památka byl zapsán 12. 12. 1991. Roudnický kostel s historicky cenným oltářem býval významným církevním stánkem pro širokou spádovou oblast, zvláště v dobách, kdy v okolních obcích žádný kostel nestál. V době válečné vzaly za své kostelní zvony. Ty se měly stát, po přetavení, součástí německé válečné mašinérie. Mše v kostele sloužil farář z Trmic, ještě v roce 1995. Tento kostel byl majetkem Trmické farnosti. Farnost po roce 1989 začala, za účelem zisku, podnikat. Provozovala pilu a jako svůj finanční vklad použila zástavou kostel v Trmicích, kostel v Roudníkách a přilehlý hřbitov i s pozemky. Ovšem podnikatelský záměr se nevydařil a farnost, obecně řečeno, zkrachovala. Tím došlo ke skutečnosti, že celý majetek těchto nemovitostí byl dán do exekuce s tím, že po jeho vykoupení nějakým kupcem, bude dluh farnosti vyrovnán. Kostel v Roudníkách byl nabízen na prodejním portálu realit cca 1 rok k prodeji. Realita byla nabízena vcelku, kostel, hřbitov a pozemky pod nimi. Nikdo o něj neprojevoval zájem, ani městský úřad Chabařovice. V červnu 2013 přešel tento majetek do vlastnictví manželů Karáskových z Prahy a od září 2013 jsou v kostele slouženy mše, farářem z Trmic.

Svoji historii má i statek Roudníky. Přestože v jeho okolí působilo několik menších statků, bývalý Nosticův statek se stal dominantou Roudníků. Dcera „uhelného hraběte„ Alberta Nostice Marie Antonie, prodala roku 1917 statek České obchodní společnosti, která převážně financovala rozvoj uhelné těžby. Jako součást uhelného komplexu pak připadl statek dolům. Posledním nájemcem byl pan Pavlíček, který ze statku odešel v roce 1942. Po válce zde působilo několik národních správců, později se statek stal součástí Státního statku Tuchomyšl, který původně také náležel Nosticům. V 90. letech zažil statek několik pseudomajitelů, což se znatelně projevilo na jeho stavu. Koncem 90. let se stal majetkem rodiny Josefa Mazánka.

Svou stránku historie v Roudníkách má i kultura. Těžko je dnes k uvěření, že ještě před výstavbou kulturního domu, bylo v domě čp. 2 kino a v čp. 11 provozoval Bohuslav Straka v letech 1948 – 1955 loutkové divadlo. Kulturní dům byl postaven v roce 1963 převážně svépomocí občanů v místě bývalého statku. Ten se poté stal místem kulturního dění v obci. Původně patřil osvětové besedě. Součástí kulturního domu, byla v té době, knihovna, kino a ve velkém sále byly pořádány různé kulturní akce. V posledních letech se snažíme, za finančního přispění města Chabařovice, obnovit dění v kulturním domě, máme nové jeviště, okna, sál je využíván ke kulturním a sportovním účelům, setkání místních a svépomoci jsme otevřeli knihovnu a klubovnu.

Roudníky měly z hlediska občanského soužití velkou vazbu na okolní, dnes již neexistující obce. Ta spočívala v příbuzenské provázanosti rodin, sportovním soutěžením, stejných zálibách, až po obyčejné lidové zábavy, kterými bývaly zejména vesnické tancovačky. Soudržnost obyvatel Roudníků s obyvateli Vyklic, Otovic, Lochočic, Tuchomyšle a Krajčenky, v mnohých rodinách přetrvává dodnes.

Roudníky měly vlastní samosprávu do roku 1980 a poté připadly pod Chabařovice. Posledním předsedou Místního národního výboru byl Jan Vospálek. Určitou dobu v Roudníkách působil Občanský výbor. Rozhodujícím zlomem pro existenci těchto obcí bylo původně plánované vytěžení uhelného ložiska. Tyto záměry byly realizovány až k hranicím zástavby Roudníků. To vše radikálně změnilo charakter obce. Okolí se výrazně změnilo po rekultivaci zbytkové jámy bývalého dolu, kde vzniklo jezero Milada. A to je již budoucnost.

Jaroslava Račáková, kronikářka



