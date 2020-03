Textilní roušky za sto korun. Opatření má prý na Střekově udržet jejich bezproblémovou výrobu a zároveň zabránit tomu, aby lidé zbytečně neodebírali nadměrné množství těchto ochranných pomůcek. Vybíráním peněz ovšem starosta Střekova Petr Vinš naštval řadu lidí, stížnost dorazila i na magistrát. Vedení Ústí dokonce zvažovalo právní kroky, aby vybírání peněz zarazilo. K tomu ale nakonec nedošlo, ač radní nepovažují Vinšovo rozhodnutí za správné.

Co se podle starosty Vinše vlastně stalo? „Mám dva zdroje roušek. Prvním je šest švadlen, které šijí zdarma. Materiál kupuji a dodávám jim ho, zajišťuji opravy. Roušky odtud vozím zdarma na magistrát centrální distribuci, do nemocnice, seniorům. Už devět dní od osmi ráno do devíti večer,“ líčil Vinš.

Dalších sedm švadlen však musí živit rodiny, a tak šijí kus za 50 až 70 korun včetně odvodů. Právě tyto roušky, kromě dětských, starosta zpoplatnil stokorunou. „Pokryje výrobu roušky pro platícího a další zdarma pro nemocnici, seniora, děti, magistrát. To by bez peněz nešlo,“ pokračoval s tím, že peníze prý vybírá od chvíle, co si někteří na výdejních místech tyto roušky začali brát po desítkách.

Starostovo rozhodnutí sice mnozí Ústečané považují za rozumné a nabízejí pomoc, přesto společnost rozdělilo. Odpůrci takového zpoplatnění roušek přitom hovoří o hyenismu. Nejvíc to starosta Vinš tradičně „schytal“ na sociálních sítích.

„Udělám vše, abych vám tyhle podnikatelské aktivity znepříjemnil. Je mi z lidí, jako jste vy, na blití a stydím se, že se našli takoví blbci, kteří vám byli ochotni uvěřit a udělat z vás ostudu Ústí,“ napsal na Facebooku třeba Ústečan Michal Hnaťuk.

Naopak Lucie Svobodová Meisnerová starostovi Střekova fandí. „Na hloupé řeči kašlete. Vy i lidé, kteří se na věci podílí, jste skvělí. Kdyby škarohlídi, co mají blbé řeči, začali také šít, bylo by fajn. Já šiji, zatím pro rodinu a přátele zdarma. Chápu, že někdo nemůže. Držte se, děláte správně,“ reagovala ve stejné diskusi.

Do sporu se nakonec vložilo i městské vedení. Na e-mail primátora Petra Nedvědického totiž dorazila zpráva od Ústečanky Vlasty Riemerové, která situaci na Střekově kritizovala a zároveň kladla otázky, zda magistrát prodej schválil, koordinuje ho a jak příjmy z něj vyúčtuje. „Nenašla jsem k tomu žádnou informaci a ani v jiném městě jsem nezaznamenala, aby veřejný úřad roušky prodával. Je to ostuda,“ poznamenala.

Primátor Nedvědický tedy starostu požádal o vysvětlení. „Osobně se s touto iniciativou neztotožňuji a nesouhlasím s ní, ale chápu, že starosta Vinš to dělá ve své osobní režii,“ uzavřel.

Zároveň uvedl, že ani Ústí nemá roušek dostatek. „Pár dodal kraj, museli jsme se ale podělit s obcemi, něco jsme dali praktickým lékařům a lékárnám, zbytek do sociálních služeb. Chceme vybavit seniory v pobytových zařízeních alespoň párem, aby mohli vyvařovat. Všichni žijeme ze šití roušek,“ dodal.