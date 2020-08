Manuál ministerstva školství nenařizuje školám zavést nošení roušek ve třídách. Dokonce ani ve společných prostorech. Ale od září bude nošení roušky ve veřejných prostorech a hromadné dopravě z nařízení vlády povinné. Což znamená, že žáci a studenti si stejně musejí roušku nasadit třeba na chodbách.

Manuál přikazuje jen málo, třeba oddělit nemocného školáka od ostatních a zajistit mu roušku, postarat se o dezinfekci a podobně. Ministerstvo ho zveřejnilo včera. Zato ale vydává řadu doporučení, která sice nejsou vysloveně závazná, ale jejich zavedení je poměrně komplikovaná. Ústecké školy proto doufají, že se nebude opakovat jarní scénář.

Přičemž nejkomplikovanější jsou nejspíš doporučení k organizaci úklidu a organizaci výuky. „Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně, a to s ohledem na způsob organizace výuky (dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů),“ navrhli autoři manuálu. „V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy),“ stojí dále v manuálu resortu školství.

Přesně tato opatření na jaře a v létě výuku samotnou nejvíce komplikovala, nemluvě o výdeji obědů, které se podle kantorů až neúměrně protahovaly. "Modlíme se, aby se to nezhoršovalo. Dezinfekce máme připravené a řadu opatření už nastartovanou. Roušky ve školách ale považuji za nesmysl,“ kritizoval ředitel Martin Alinče ze ZŠ Elišky Krásnohorské.

Podle Alinčeho totiž malé děti v rouškách nevydrží, děti navíc potřebují učiteli do obličeje vidět. „Doufám, že nakonec nebudou muset v rouškách být celý den, pokud ano. To bude po učení. Metodické pokyny nám chodily i dřív a pokaždé nic jednoznačně nerozhodly, všechno nechávaly na školách,“ prohlásil.

Nechuť k nošení „… hadru, který stejně nic nezachrání,“ jak se vyjádřil nejeden Ústečan, začala mezi rodiči a nejen jimi převažovat. Například podle Jaroslava Nováka by přijatá vládní rozhodnutí měla být promyšlená a nevzbuzovat dojem, že je někdo zavedl po konzultaci s křišťálovou koulí. „Příkladem je neustálé nandávání a sundávání roušek ve školách podle toho, jestli jsou děti ve třídě nebo na chodbě, aby se pak žactvo bez roušek sešlo v jídelně a v družině,“ napsal na sociální síti Facebook.

Za nešťastné považuje nošení roušek ve školách i náměstek primátora Michal Ševcovic, který je sám ředitelem školy. Sám by prý nechal na učiteli, aby rozhodl, kdy je roušku potřeba, nebo není. „Nasadit roušku na chodbě vychází z rozhodnutí nosit roušku ve společném veřejném prostoru, kde se potkávají lidé, kteří nejsou v denním kontaktu. Vítám ale, že se celé třídy nemusí rozdělit jako na jaře. Způsobovalo to velké problémy při výuce. Ministerský manuál nechává na ředitelích, aby se s doporučeními popasovali sami,“ dodal s tím, že počkají na metodické upřesnění ministerstva a uvidí, co doporučí školám za město.