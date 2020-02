„Omlouváme se, roušky jsou dočasně vyprodané,“ upozorňují letáky v lékárnách. Strach z koronaviru dorazil i do Ústí. Projevil se právě ve zvýšené poptávce roušek na obličej. Zásoby mizí jak pára nad hrncem a není zrovna jednoduché je obnovit.

„Máme na dveřích upozornění, že obličejové roušky už došly, ale jakoby tam neviselo. Lidé chodí stále a ptají se na ně, ale nemáme je a asi je ani v nejbližší době nedostaneme,“ popsala lékárnice Dana Knedlíková z lékárny Dr. Max v obchodním domě Forum.

Nečekaně vysoká poptávka po rouškách a respirátorech zaskočila i její kolegy z lékárny stejného řetězce v Revoluční ulici. Tam všechen sortiment tohoto druhu vyprodali už ve středu.

„Nejsou ani ve skladu, takže je vlastně nemůžeme ani objednat,“ postěžovala si jedna z obsluhujících mladých žen za pultem.

Šéfka ústecké krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková vysvětlila, že roušky přitom nechrání před viry a bakteriemi zcela. „Respirátory se stoprocentní ochranou se špatně shání. Lepší ale i maska než nic, sníží to infekční dávku, ta nálož virů je přes roušku menší. Díky tomu bývá i mírnější průběh onemocnění,“ vysvětlila.

Co se koronaviru týká, lze prý jen těžko nebo vůbec předpovědět, jak nebezpečný bude. „Zjednodušeně řečeno, většinou objevíme první případy se smrtelným průběhem nemoci. Teprve během šetření objevíme pacienty, kteří ho měli mírný,“ uvedla s tím, že poslední informace ho jako smrtelný označují u seniorů s chronickým onemocněním.

Po celém městě ale vyprodané nejsou, zbytek roušek ještě ve čtvrtek dopoledne našli v lékárně U divadla. „Přiobjednali jsme, ale s objednávkami to máte těžké. Pošlou nám, co budou mít. Pár jich ještě máme, ale abychom s nimi zaplnili Ústí, to ne,“ vylíčil lékárník Milan Mahner.

S trochou štěstí ovšem lze roušku sehnat i jinde než v lékárně. Třeba v prodejnách pracovního oblečení a ochranných pomůcek nebo v železářství. V prodejně Šroubek ve čtvrtek ještě nějaké měli. „Zákazníci to hodně kupují, také desinfekce. Gely už došly,“ dodal majitel firmy Luděk Vodička.