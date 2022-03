Kdo sehnal kupované, nosil ty. Velmi brzy se však objevily originální podomácku vyrobené modely. A také výzvy spoluobčanům, aby se nestyděli nosit roušky na veřejnosti. Mezi prvními přišel s apelem náměstek ústeckého primátora Michal Ševcovic.

Ústečané si navzájem dodávali kuráž:

Obchody nezvládaly pokrýt poptávku po rouškách, vzniklo mnoho skupin, které je vyráběly pro široké okolí. Do tehdejší výzvy Společně to zvládneme se zapojil například tým učitelů ze ZŠ Karla IV. na ústeckém Střekově. "V opuštěné škole bez dětí nám bylo smutno, a tak jsme sedli k šicím strojům místo za katedry a pustili se do šití roušek. V současné době jsme jich ušili přes 1000," popsala na začátku dubna pedagožka Petra Sedlecká. Ochranné pomůcky odtud putovaly do nemocnice, EUC Kliniky, do domova pro seniory a na další místa.

OBRAZEM: Na Střekově šije ochranné roušky i Karel IV.

Obyvatelé Petrovic obstarávali pro své sousedy nákupy i roušky. Díky šikovným rukám místních švadlenek se jich podařilo tisíce dodat i do nemocnice. Nákupy kvůli zavřenému místnímu obchodu dováželi potřebným až domů.

Sousedé sobě. Petrovičtí zásobují sousedy jídlem i rouškami

Cenné spojence našli zdravotníci ve vietnamské komunitě. „Bezplatně šijí roušky a dávají je tam, kde je to potřeba. Ať už je to v Litoměřicích, Lovosicích, Teplicích nebo Chomutově,“ řekl v první polovině dubna 2020 tehdejší předseda krajského výboru národnostních menšin a krajský zastupitel Pavel Vodseďálek (KSČM). Připomněl, že Vietnamci byli také jedni z prvních, kteří ve svých večerkách začali příslušníkům Integrovaného záchranného systému nabízet zdarma občerstvení.

Do boje s virem dali Vietnamci už statisíce. Zdravotníci v nich našli oporu

Vietnamci z celého severu Čech poté významně pomáhali i při dalším boji s koronavirem. Věnovali například peníze na nákup plicních ventilátorů a ozonového generátoru.

Vietnamci z Ústeckého kraje darovali 800 tisíc na nákup plicních ventilátorů

Byla druhá polovina dubna 2020 a nikdo ještě netušil, že koronavirová krize bude trvat ještě další dva roky.