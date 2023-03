Vedení města dlouhé čekání na opravu vysvětluje finanční kondicí městské kasy nabouranou ztrátami příjmů z daní, které si vyžádala proticovidová opatření minulé vlády. První plán na opravy prostoru před vstupem do budovy magistrátu se totiž datuje těsně před začátek pandemie. Opozice ovšem kritizuje stav dlažby této pěší zóny, jde podle ní o daň za pohodlí několika politiků a úředníků, kteří zde parkují. To vedení odmítá, dlažbu prý poškozují auta využívaná pro zásobování.

Jak vysvětlil radní pro rozvoj a investice Pavel Tošovský (nez.), zakázku bylo potřeba během pandemie přesunout na pozdější dobu. „Výpad příjmů byl tehdy velmi citelný. Bohužel to odnesla i tato investice, protože to nebylo akutní. Jistě, padala na nás kritika, jak se na tu hrůzu můžeme koukat, ale byly tu mnohem důležitější věci, které jsme museli řešit, například Masarykovu ulici, a proticovidová opatření jako taková stála také poměrně dost peněz,“ poznamenal.

Necelých 6,5 milionu

Zakázka by podle ústecké mluvčí Romany Macové měla být hotová do konce srpna. Její cena vzešla z výběrového řízení a přijde bez DPH na necelých 6,5 milionu korun oproti plánovaným milionům devíti. „O tuto podlimitní veřejnou zakázku se hlásily čtyři firmy. Komise jako dodavatele vybrala společnost Stostav, přidělení už schválili ústečtí radní,“ informovala.

Oslovení Ústečané, kteří před magistrátem procházejí, jsou rádi, že už městu podle jejich slov přestanou popraskané a rozbité desky dělat ostudu. Na stranu druhou ale neprojevují příliš nadšení z dlažebních kostek, které je mají nahradit. „Bylo načase. Ale ty kočičí hlavy, no nevím, jestli to je dobrý nápad. Sice nevypadají úplně zle, ale nejsem si jistá, jak se nám po nich bude chodit. Na Mírovém náměstí to je na podpatcích docela peklo. Určitě je dobře, že ta hrůza zmizí, já bych ale radši stejný druh povrchu,“ shrnula to za všechny oslovené Ústečanka Marcela Šubrtová.

Kritika ovšem padá ze strany opozice, třeba zastupitele Richarda Loskota z hnutí PRO! Ústí. „Dlažba by byla v pořádku, kdyby platil zákaz vjezdu. Třicetimilimetrová kamenná deska se štípe, když na ni vjede auto. Město udělalo úlitbu pro několik lidí v podobě šesti parkovacích míst a po pár letech utrácíme miliony z veřejné kasy na opravu,“ zmínil Loskot.