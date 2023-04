Řada Ústečanů s přijetím vyhlášky souhlasí, jelikož prý mají doslova plné zuby lidí, kteří „bouchačky“ odpalují prakticky ihned, kdy se objeví ke konci roku na stáncích a v prodejnách. Pro jsou i oslovení pejskaři a další chovatelé. Přijetí vyhlášky vítají záchranáři a strážci zákona. Obchodníci ale připomínají, že existuje zábavní pyrotechnika, která zdaleka nenadělá tolik „kraválu“ a nepořádku jako petardy a na tu by při udělování výjimek mělo být pamatováno.

Ve vyhlášce je navržena výjimka od 6 hodin na Silvestra do novoroční druhé hodiny ranní.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Text vyhlášky, kterou předkládala zastupitelka Jana Kočárková Maredová (PRO! Ústí), podle jejích slov zpřísňuje zákon o pyrotechnice a zacházení s ní. „Důvodem, proč zpřísnit použití pyrotechniky, je nekontrolované odpalování jednotlivých pyrotechnických výrobků laickou veřejností ve městě v ulicích, na sídlištích, v parcích, na vyhlídkách. Tyto odpaly častokrát ohrožují bezpečí, majetek a zdraví, narušují pořádek ve městě a noční klid. Návrh počítá i se zákazem použití pyrotechniky na zahradách a soukromých pozemcích, pokud jsou v zastavěném území města. Není vhodné upřesnit na jakých prostranstvích povolit používání pyrotechniky, jelikož obtěžující hluk by se tím neomezil, ale přenesl jinam,“ uvedla v textu předkládaného materiálu.

Nejen hluk, ale i nepořádek

Dojde-li na zábavní pyrotechniku, neberou si servítky především obyvatelé sídlišť. „Vždycky vidím tu opilou sebranku, jak vylezou na parkoviště se bavit. Lítá nám to na balkón, občas to bouchne pod autem a podobně. Kdyby to bylo jenom na konci roku, ale najdou se pitomci a omladina, která má za hroznou legraci vám hodit bouchací sirku hned za zadkem. Pes si na to nikdy nezvyknul, vždycky zaleze pod postel a nevystrčí nos. Venku vystartuje kupředu ve strachu a nemůžu ho ani pustit z vodítka. Zakázat to úplně,“ rozčílil se čtyřicátník Martin ze Severní Terasy s tím, že mu už na nervy lezou i narozeninové ohňostroje na Větruši, a to prý na ni z domova nevidí. „Nepořádek se po ulici povaluje týden,“ pokračoval.

Velkých ohňostrojů se vyhláška nedotkne, ty fungují v jiném režimu.Zdroj: Deník/Štěpánka Urbanová

Podobné stížnosti prý řešil i radní Michal Mohr. „Dostal jsem opravdu hodně stížností, a dokonce jsem to řešil s těmi lidmi, co si stěžovali, osobně. Existují z toho dokonce zápisy, kdyby si to někdo chtěl zkontrolovat. Důležité teď bude, jak dopadne hlasování, a počítám, že podle toho zastupitelé rozhodnou na zasedání. O návrhu vyhlášky jsme už jednou jednali i na zastupitelstvu, kde jej předkládalo PRO! Ústí. Mně přišel docela rozumný,“ poznamenal.

Koaliční náměstek primátora Tomáš Vlach upozornil, že nakonec předkladatelka návrh stáhla, protože nebyl projednaný se všemi obvody. „Já jsem rád, že máme víc času a můžeme tu vyhlášku projednat i s veřejností, která má možnost o ní hlasovat. Na druhou stranu si ale myslím, že jsou tu mnohem důležitější priority než petardy, které podle mého názoru zákony řeší dostatečně," poznamenal.

V kolečku předcházejícímu schvalování v zastupitelstvu se už ve prospěch přijetí vyhlášky vyjádřily městské obvody Město, Neštěmice a Střekov nebo Rada seniorů. Na posledním zastupitelstvu podpořili přijetí i zástupci městské policie a záchranky. Proti se vyjádřil jen městský obvod Severní Terasa.

Prskavky se neruší

V navržené vyhlášce jsou obsaženy i výjimky pro použití zábavní pyrotechniky, a to o silvestra a na Nový rok ve vymezeném čase. Návrh vyhlášky neupravuje provádění ohňostrojných prací a odpalování ohňostrojů, které podle zákona podléhají povolovací činnosti ze strany obvodního báňského úřadu. Z vyhlášky jsou vyjmuty prskavky, konfety, dětské a dortové fontány, pokud jsou zařazeny do kategorie F1 a F2 podle zákona o pyrotechnice.

Po zábavní pyrotechnice často zůstanou i hromady nepořádku.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

„Je zcela samozřejmé, že i bez této vyhlášky je možné rušení nočního klidu zábavnou pyrotechnikou posuzovat jako přestupek, ale pokud bude tato vyhláška schválena, je možné samotné odpálení petardy sankcionovat jako přestupek proti pořádku,“ pokračovala Kočárková Maredová ve vysvětlování. To znamená, že strážníci by mohli postihnout přímo odpálení petardy nebo dělobuchu na ulici.

Pít alkohol na ulici zase bude zakázané. Platí to i pro ústeckou Stodolní

Podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného zatím postupují tak, že odpálení posuzují jako znečištění veřejného prostranství, nebo rušení nočního klidu. „Není totiž jednoduché dokázat přestupek proti veřejnému pořádku. Stejně jako musíme mít v ruce důkaz nebo svědky, kteří ukážou na toho, kdo petardu odpálil. Řešíme to celoročně, nejvíc samozřejmě během prosince. Teď je toho ale o takových devadesát procent méně, jelikož lidi na to moc nemají peníze,“ poznamenal.

Následky můžou být vážné

S vyhláškou souhlasí mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník. Ten mimo jiné zastupitelům osvětlil, jaké následky odpalování pyrotechniky řeší. „Například amputace prstů, popáleniny, poranění očí končící ztrátou zraku. Dochází k poranění šlach a vazů. Jsou tu i poranění sekundární, třeba ve spojení se staršími lidmi. Mohou se leknout, dostat infarkt, nebo mrtvičku. Můžou venčit psa, který když se lekne, trhne vodítkem a majitel může upadnout a utrpět zlomeniny, například krčku. Úrazu hlavy a poranění mozku a další,“ popsal.

Lidem, a zvláště zvířatům silvestrovské petardy vadí.Zdroj: Archiv DES OP Plzeň

Pyrotechniku prodává například obchodník Martin Jinek. S bojem proti hluku prý nemá problém. Myslí si ale, že je potřeba více rozlišovat mezi jednotlivou pyrotechnikou. „Především je potřeba specifikovat výjimky na ohňostroje. Například narozeninové jsou všechny certifikované a nepřekračují 120 decibelů hluku. Existují rovněž plašiče, takzvané emitory zvuku, například na divoká prasata nebo ptactvo napadající plodiny v sadu a na zahradě,“ dodal s tím, že víc jak devadesát procent prodeje bývá posledních čtrnáct dnů před silvestrem. Lidé si ale kupují malý ohňostroj i při jiných příležitostech.