Rozhodnuto! Na koleje v Ústeckém kraji vyjede RegioJet

Ústecký kraj - Společnost RegioJet získá desetiletou smlouvu na provoz části elektrických vlaků v Ústeckém kraji. Po několika obratech ve vývoji poptávkového řízení to schválili krajští radní. RegioJet by měl v kraji vyjet v prosinci 2019.

„Rada Ústeckého kraje po porovnání předložených nabídek rozhodla o uzavření smlouvy se společností RegioJet za nabídkovou cenu cca 148,60 Kč/km s tím, že nejpozději do dvou let budou nasazeny nové elektrické jednotky výrobce Pesa,“ potvrdila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Jednání o smlouvě se před nedávnem zadrhla na tom, že RegioJet neměl dostatečné garance od polského výrobce Pesa, že vozy zvládne skutečně dodat. Nakonec ale došlo k dohodě.

„Výrobce Pesa nám potvrdil, že garantuje dodání jednotek v požadovaném termínu a další parametry nabídky vozidel. Zaslal nám k tomu příslušné dokumenty. V návaznosti na to jsme Ústeckému kraji mohli závazně potvrdit naši nabídku zajištění provozu novými elektrickými jednotkami v souladu s podmínkami poptávkového řízení a společně s Ústeckým krajem si ji odsouhlasit,“ řekl mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

ČESKÉ DRÁHY NEUSPĚLY

Pro RegioJet půjde o první smlouvu na dopravu v závazku veřejné služby v Česku. Firma nejprve jednala o levnější nabídce na přestavěné vlaky Stadler GTW, o ně ale přišla. Ústecký kraj proto začal řešit její druhou nabídku na elektrické vlaky s dvouletým dočasným provozem motorovými jednotkami řady 628. Ta byla i druhá v pořadí v porovnání s nabídkami jiných dopravců.

Do hry se ještě v minulých týdnech vrátily České dráhy, které výrazně zlevnily, nakonec ale neúspěšně.

Smlouva je na zhruba milion kilometrů na tratích, jež jsou sice elektrizované, ale dosud zde jezdí motorové Regionovy ČD. Jde o smlouvu na provoz z Děčína po pravobřežní trati do Ústí nad Labem-Střekova (U7), z Ústí do Bíliny (přes Úpořiny, dosud linka U5) a z Mostu do Žatce (linka U13), k tomu dopravce získá část provozu na tratích Most - Žatec, Most - Bílina, z Ústí n. L. západ do Štětí (jeden pár spojů denně) a Teplice - Litvínov.