Co vás přivedlo k funkci cyklokoordinátora ve městě? Cyklistiku jsem měl vždy rád, můj předchůdce Jaromír Veselý ve funkci cyklokoordinátora skončil a současné vedení města mi funkci nabídlo, cyklokoordinátorem jsem třetím rokem.

Největším nedostatkem z hlediska cyklistiky je v podstatě minimum cyklostezek, jak v posledním volebním období toto ovlivnilo plány na rozvoj města?

Současné vedení města rozvoj cyklistické infrastruktury podporuje, ale vše se nedá změnit ihned. Připravuje se zprůjezdnění centra města pro cyklisty, pracuje se na přípravě cyklostezky k jezeru Milada a bude kompletní nová komunikace Výstupní včetně všech cykloopatření. V červnu byla otevřena první etapa singletrailu na Střížovickém Vrchu.

Nejvíc stížností se vztahuje k tomu, že cyklista nemá bezpečnou cestu do centra města ze Střekova, Žižkovky, či z jiných částí, kdyby se toto mohlo změnit?

Ano, je to problém, na kterém se postupně pracuje, samozřejmě všechna cykloopatření jsou velmi finančně náročná. Postupně se to mění k lepšímu, třeba zrovna Výstupní. S odborem dopravy jsme domluveni, že na každé nové komunikaci bude cykloopatření.

Jan Vácha, cyklokoordinátor města Ústí n. L., radní centrálního městského obvodu, učitel na střední škole, ředitel Ústeckého poháru horských kol.Zdroj: z archivu Jana Váchy

Dalším probíraným tématem na sociálních sítích je Rondel, jak by měla vypadat trasa páteřní cyklostezky, která se tomuto dopravnímu uzlu vyhýbá?

Rondel je v plné režii Ředitelství silnic a dálnic, je to největší křižovatka v Ústí nad Labem, kterou má ve správě, kde denně projede zhruba dvacet tisíc automobilů. Já chci dělat cykloopatření především bezpečná a základním předpokladem pro bezpečnost cyklistů je vybudování cyklostezek, které budou odděleny od ostatní dopravy. Plánujeme páteřní cyklostezku Krušnohorská, která přivede cyklisty ze Skorotic podél Klíšského potoka dále do centra města.

Co infrastruktura pro cykloturisty, od stojanů po další služby, jak je město rozvíjí?

V současné době pokračuje výběrové řízení na cyklostojany v centru města, dále velmi dobrou službu nabízí cyklocentrum Zanádraží, kde si kolo můžete zapůjčit, uschovat nebo opravit. Škoda Auto Ústí nad Labem dala sponzorský dar na multifunkční cyklostojan, který byl nainstalován na Labské cyklostezce.

Je tu samozřejmě i otázka půjčoven kol, kolik jich ve městě máme a jak byste rádi do budoucna toto rozvíjeli?

V cyklocentru Zanádraží je k zapůjčení: pět elektrokol, devět koloběžek, pět horských kol, čtyři crossová kola a deset městských kol. Většina bicyklů byla pořízena zcela nová během posledních dvou let. Určitě se budou v budoucnu dokupovat další nová kola, především elektro. Je připraven pilotní projekt na sdílená kola, bude záležet na financích a novém zastupitelstvu.

Existuje vize, nebo úvahy, které by nějak cyklisty preferovala před motoristy a proč?

Cyklistika jako taková zažívá obrovský rozkvět, je to jedna z možností dopravy a je třeba se tomuto trendu přizpůsobit. Osobně si myslím že, po uzavření Benešova mostu po rekonstrukci, bude to alternativa pro dopravu ze Střekova.

Na závěr, jak byste zhodnotil a shrnul současný stav „cyklozáležitostí“ v Ústí, je to opravdu tak špatné, jak lidé říkají?

Současný stav není uspokojivý a za ostatními, nejenom krajskými městy, zaostáváme. Naštěstí přes nás vede Labská stezka a my na ní potřebujeme vybudovat infrastrukturu skrz město.