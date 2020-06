Nedávnou přetahovanou kraje s městem o to, kdo kolik bude přispívat na provoz bibliotéky, zažil i on. „Během mého vedení měli k přístupu města na kraji vždycky pochopení. Nevyhrocovali to, nechtěli omezovat provoz knihovny. Mám pocit, že ke kulminaci situace došlo až teď,“ tvrdí Brožek.

Okolo financování ústecké knihovny to vře. Kraj chce po městu víc peněz na provoz, magistrát to odmítá. Kdo bibliotéku zřizoval v minulosti?

Od počátku, tedy od roku 1945, město. Pak byla chvíli krajská, potom zase městská. Od roku 1990, kdy jsem ji začal vést, ji zřizovalo ministerstvo kultury. To bylo finančně nejlepší období. Podařilo se postavit moderní přístavbu k Wolfrumově vile ve Velké Hradební. Několika miliony přispělo i město. Po roce 2000 přecházely státní vědecké knihovny pod nově zřízené kraje. Tento stav platí dodnes.

Měl by ji tedy platit výhradně kraj?

Krajské knihovny neslouží jen celému kraji. Za tou do Ústí jezdí sice i lidé z Děčínska, Mostecka nebo Lounska, ale nejblíže sem mají Ústečané. Město by tedy na provoz mělo přispívat. Zákon bohužel výši příspěvku nijak neurčuje. Záleží na vůli samotných magistrátů. Liberecký nebo třeba Zlínský a Českobudějovický jsou příkladné. Ústecký magistrát dával vždycky méně. Během mého vedení měli k přístupu města na kraji pochopení. Nevyhrocovali to, nechtěli omezovat provoz knihovny. Ke kulminaci situace došlo až teď.

Máte přehled o knihovnách v celé zemi. Pustily se už někde do sebe města a kraje kvůli jejich financování?

V Kladně město po roce 2000 řeklo, že než aby přispívalo krajské knihovně, zřídí si vlastní. Stalo se, městská tam půjčuje beletrii, krajská odbornou literaturu. V jiných městech existovaly dvě knihovny už od počátku, jako v Hradci Králové nebo Plzni. Při jednáních s ústeckými politiky jsem s pomocí těchto příkladů často argumentoval. Vyčíslil jsem jim náklady na provoz tam, kde městská knihovna funguje separé. My jsme to pod jednou střechou zvládli daleko levněji.

O knihovně v Ústí jste připravil výstavu v muzeu. Co se na ní lidé dozvědí nového?

Není to výstava jen o té současné knihovně, ale také o knihovnictví na Ústecku ještě v době konce Rakouska-Uherska a první republiky. Německá knihovna, kterou postavili v Ústí v roce 1912, byla jedna z nejmodernějších v monarchii. Poničilo ji až bombardování v roce 1945. Česká bibliotéka v roce 1948 našla sídlo ve Wolfrumově vile, kde dodnes sídlí i část dnešní knihovny. Velkou knihovnu měla také Setuza a Spolchemie, i to výstava připomíná. Kurátorka výstavy Eliška Wiesnerová navíc do výstavy vhodně zakomponovala sbírku exlibris ústeckých výtvarníků, kterou muzeu zapůjčil Jiří Ort.

68letý Aleš Brožek v letech 19902017 vedl Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Dnes žije v Praze, školí knihovníky, archiváře a muzejníky ve vyhledávání v zdigitalizovaných databázích novin. Ty využívá také při vlastním bádání. Teď s nimi pracuje na slovníku českých knihovníků od 18. století. Podílel se na přípravě výstavy o knihovnictví v Ústí, kterou zdejší muzeum otevřelo před několika dny. Nazvaná je I knihy mají osudy, navštívit ji můžete až do začátku října od úterý do neděle od 9 do 18 hodin.