Také se jí nelíbí, že zastupitel ODS může být zároveň úředníkem, nebo šéfem městské organizace. Podle ní tak spíš hájí zájmy své, či magistrátu spíš, než svého voliče.

Váš odchod z ODS je pro mnohé překvapivý, co vás ze strany odvedlo?

Byla jsem členkou pět let. Pravicový pohled na svět je mi blízký, jsem loajální člověk a umím akceptovat smysluplné vyšší zájmy, ale pro mou osobu není v ústecké ODS místo. Nemůžete prostě být s lidmi, kteří evidentně nestojí o vaši práci.

Zdroj: DeníkJak to celé souvisí s minulostí ústecké ODS? Hovořila jste o škrtání kandidátek, rušení místních organizací…

V roce 2018 dokázali lidé, kteří jsou dnes ve vedení ústecké organizace, zrušit čtyři místní sdružení aby se zbavili svých oponentů. Tyto členy bez místních sdružení pak prostě nepřijímali do těch nově vznikajících. Chápete? Jako padesátá léta. Mne také nepřijali do sdružení v centru města a abych zůstala členem ODS, musela jsem se registrovat v Trmicích. V tu dobu byly také zrušeny řádně a dle stanov navolené kandidátky na město a obvody. Což dodnes nechápu. Současný dosazený lídr Pavel Tošovský tak neprošel řádnou volbou členské základny a podle toho také odvádí účelovou práci. Je v roli, nikoliv v pozici. Když už jsme u jmen, když jsem žádala poprvé o registraci bezprostředně poté, co byla zrušena místní sdružení, celou inscenaci připravila a odehrála trojice Renata Svatošová, zesnulý Vladimír Lazar a Jan Tvrdík. Tato trojice také dohlížela mou asi hodinovou obhajobu při žádosti o přeregistraci ze zmiňovaných Trmic do Ústí nad Labem poprvé. Bylo to trapné, víte, seniorům se věnuji dvacet let, momentálně v době pandemie například nakupuji lidem, kteří se bojí jít do supermarketu. Ale dívat se na sklopené zraky seniorů v ODS, kterých si vážím, jak pod taktovkou dvojice Kateřina Kastnerová a Jan Vácha plní zadání, aby mě nepřijali, byl smutný příběh. Podruhé jsem žádala o přeregistraci do tohoto mého místně příslušného sdružení ve městě, kde jsem se narodila, vystudovala střední i vysokou školu a 23 let zde pracuji, v listopadu a běžela tříměsíční lhůta pro vyjádření. Marná snaha. Předsedkyně Kastnerová mi odmítla říct důvod a vysvětlit mi, v čem je problém. Podotýkám, že v tomto místním sdružení jsou lidé kteří ani nebydlí v místě. O mě ale nestojí.

Ve svém prohlášení jste napsala, že úředníci nemohou hájit zájmy svých voličů a občanů města. Koho jste měla na mysli?

Napsala jsem, že nemají zájem o jiné názory, o žádné nestojí a v této účelově redukované sestavě si v tom rozumí. Nejen v Ústí nad Labem lidé chudnou, vůbec Ústí nad Labem se potýká s prohlubující se chudobou. V příspěvkových a státních organizacích se ale rozdávají odměny za to, že zvládají pandemii. Nelze hájit pravicové zájmy voličů mezi městskými a státními zaměstnanci - Kateřina Kastnerová - šéfka odborů hygienické stanice, Libor Turek - ředitel dopravního podniku města, Jan Vácha, Liana Wagnerová a Zdeněk Putna - zaměstnanci magistrátu, Ivan Dostál a Michal Šidák - ředitelé krajských a městských organizací a tak dále.

Chcete tedy říct, že tito lidé nehájí zájmy svých voličů?

V ODS Ústí nad Labem teď vládnou prostě lidé, kterým jde jen o jejich platy na teplých úřednických místech. Na ty se dostali především spoluprací s ANO. Došlo to tak daleko, že v ústecké ODS mohl být zastupitel města zároveň ředitelem Dopravního podniku města, úředník z magistrátu města je radním na městském obvodě a mohla bych pokračovat. V této závislosti pak nestojí o nikoho, kdo narušuje jejich klid na práci a zákonitě se bojí prosazovat nějaké hodnoty, aby nepopudili své chlebodárce. To je smutný obraz ústecké ODS. Kde jsou podnikatelé, lékaři, aktivní občané, svobodní lidé, o které se ODS vždy opírala? Jako reakci na zrušení místních sdružení odešli například lékařka Jílková, advokát Nesvadba, lékař Janec, ale také podnikatel Jiří Drbal, manželé Charvátovi a jiní. Takoví lidé do ODS přeci patří a mají ovlivňovat svými názory své okolí a politiku města.

Prý nejste sama, kdo z ODS odchází?

MUDr. Hilmi Al-Eraidi mi sdělil informaci, že na základě výše uvedených praktik ruší také své členství v ODS. Má můj obdiv, protože v ODS je o mnoho let déle než já a bylo to pro něj jistě také těžké rozhodnutí.

Stále máte mandát zastupitelky, ponecháte si ho a proč?

Já a lékař Hilmi Al-Eraidi jsme získali silnou podporu voličů a oběma nám záleží na lidech v Ústí nad Labem. Oba také umíme být loajální a jediné, co požadujeme, aby se zdravě diskutovalo a nebyli likvidováni lidé s jiným názorem. Předsedu oblastního sdružení ODS Libora Turka jsem opakovaně žádala a vyzývala k tomu, aby ze své pozice a autority vytvořil demokratické prostředí pro názorově bohatou členskou základnu a odstranil bariéry vystavěné pučem. Bohužel, jemu a krajským strukturám vyhovuje zprivatizovaná ODS a nekompetentní, ale zavázaní lidé v pozicích. Voliči preferovali a rozhodli o tom, že jsem získala tolik pozornosti ve volbách; já teď dělám maximum pro to, abych všechny své znalosti a dovednosti uplatnila ve prospěch Ústí nad Labem a jeho obyvatel. Prostředí ústeckého zastupitelstva vnímám jako sbor kompetentních a schopných lidí, ne horších než v jiných městech. Bohužel, současná ODS v pozicích se významně podílí na malé progresivitě města.

Budete kandidovat z jinou politickou stranu, máte chuť to zkusit i ve vyšších patrech politiky?

Politika je šachová partie a musí vás bavit. Pak záleží na tom, jakou máte osobnostní a morální výbavu a jak zkušený člověk jste. Nejsem na politice závislá, je jednou z oblastí, která mě zajímá, baví a kde cítím, že mohou všechny mé znalosti a dovednosti proudit pro společnost užitečným směrem. Jestli něco mohu nabídnout, tak svobodu a disciplínu zároveň. Naše prostředí se proměňuje; pandemie hodně věcí vypláchne a změní, ale také digitalizace radikálně mění prostředí okolo nás. Jako lidstvo procházíme významnou proměnou a já jsem v tom aktivní. Perspektiva dále přispívat tím, co znám a umím, je se mnou v souladu a nechám vše přirozeně vyplynout. Dobré nabídky mám.