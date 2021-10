Překvapily vás výsledky voleb?

Očekával jsem těsný výsledek. Myslel jsem si ale, že díky marketingu zvítězí ANO. Překvapil mě propad SPD, myslel jsem si, že budou výraznější.

Proč sociální demokraté neuspěli?

Jako důvod našeho neúspěchu vidím především odchod tradičních voličů ČSSD k ANO.

Neuspěli jste příliš ani v Ústeckém kraji, měli jste tu 3,19 procenta.

Andrej Babiš tady na sebe strhl velkou mediální pozornost tím, že tu za ANO kandidoval jako lídr. Naši potenciální voliči pak možná spíš řešili jeho souboj s koalicemi Spolu a Pirátů se STAN. Přičítání hlasů z ciziny do výsledků v Ústeckém kraji sociální demokracii bonus také nepřineslo.

Ve „vaší“ Krupce jste ale uspěli, měli jste 6,71 procenta a vy sám i dost preferenčních hlasů.

Potěšily mě. To bylo ale asi jediné, co mě potěšilo. Na druhou stranu tam volilo ČSSD jen 360 lidí. Je to určitě výzva pro to, abychom s voliči více pracovali.

Kromě ČSSD v celostátu „pohořeli“ také komunisté…

Absence levice v budoucím parlamentu mě děsí. Nás i komunistů. Myslím si, že to pocítí především ti, kteří spoléhají na sociální stát. Protože jdeme do složitého období a pocítí to ti nejpotřebnější.