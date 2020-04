Ani v době pandemie ústecká vědecká knihovna nezahálí. Knihovníci jen neoprašují knihy v policích. Naopak. Čtenářům všech věkových kategorií servírují jednu novinku za druhou a ještě stíhají vyrábět ochranné pomůcky. „Máme signály, že se na otevření naší knihovny těší senioři, děti a jejich rodiče,“ uvedla ředitelka knihovny Jana Linhartová.

Zažila jste jako knihovnice někdy tak dlouhý výpadek?

Ne. Ani já, ani nikdo z mých kolegů nic podobného nezažil. A doufám, že již nikdy nezažije.

Knihovníci ale doma nejsou. Práce máte pořád hodně. Je to tak?

Na první pohled se mnohým může zdát, že knihovna nefunguje, ale opak je pravdou. V dnešní on-line době mají možnost naši registrovaní čtenáři využívat půjčování e-knih a dalších zdrojů z domova. Knihy mohou vracet v režimu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu díky novému návratovému automatu ve vědecké části knihovny ve Velké Hradební. A jsme čtenářům k dispozici denně od 7 do 15.30 hodin na emailu a telefonech.

Se čtenáři udržujete živý kontakt i skrze sociální sítě. Jak to přesně vypadá?

Snažíme se inspirovat naše čtenáře zasíláním tipů, pracujeme na vylepšení našeho Instagramu, Blogu, Facebooku. A jako krajská knihovna plníme i funkci paměťovou. S tím je spojený nákup a zpracování nových knih a periodik, a to včetně povinných výtisků. Třeba vašich novin, takže je to práce skoro na každý den. Digitalizujeme také starší dokumenty, které převádíme do elektronické podoby a vy si je můžete prohlédnout v naší digitální knihovně Kramerius.

Na sociálních sítích jste také rozjeli videoseriál „Čte táta netáta“. Souvisí to s tím, že jich je mnoho nečekaně doma mimo zaměstnání?

Jde o třetí část dlouhodobého projektu, který měl probíhat v dětském oddělení, a tak jsme to zkusili on-line a potěšilo nás, že je o seriál zájem. Zatím jste si mohli poslechnout pět pohádek od tatínků a dvě od dětí a co bude dál, je pro všechny překvapením. Každopádně nekončíme.

Na dálku se s vámi čtenáři mohou pustit i do tvoření. Jak se mohou přidat?

V kurzu je výtvarná dílna s Terkou, naší knihovnicí z dětského oddělení. Ta vede i skvělý projekt Bookstart aneb S knížkou do života pro rodiče malých dětí, pro které chystá překvapení. Naše turecká dobrovolnice Nur pak připravuje online kurz malby pro všechny. Doporučuji sledovat web knihovny, kde je spousta zajímavých tipů a odkazů.

Většina provozů si musela zajistit sama ochranné pomůcky. To se nevyhnulo ani knihovně. Knihovníci se navíc pustili i do pomoci ostatním. Proč zrovna oni?

Přidali jsme se k projektu Tiskne celé Česko, díky kterému přispíváme k výrobě součástí na ochranné štíty pro pracovníky v první linii. Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem a v neposlední řadě naše šikovné knihovnice šijí látkové roušky, které předáváme potřebným.

Kolik jste jich vyrobili?

Předali jsme už více jak tři tisíce roušek a to hlavně zdravotníkům, domovům pro seniory, stavebním firmám nebo prodavačům.

Můžete nějak pomoci i knihou?

Ano. Připravili jsme vyřazené knihy, které putovaly do výchovného ústavu v Místě u Chomutova. Měli jsme zpětnou vazbu, že klienty moc potěšily. Po znovuotevření škol předáme prvňáčkům zapojených do projektu „Už jsem čtenář“ jako odměnu knihu, vydanou jen pro ně. A pro naše fanoušky připravuje k 75. výročí knihovny knihu „Naše nej“.

Stále se opakuje, že klesá zájem o tištěné knihy. Můžete to teď vzhledem k situaci potvrdit? Chybí knihovna lidem?

Určitě ano a nejen studentům. Máme signály, že se na otevření těší senioři, děti a jejich rodiče a vášniví čtenáři nám pláčou do telefonu.

Když se otevřely po pauze hobbymarkety, byla v nich hlava na hlavě. Myslíte si, že to hrozí i v knihovnách?

Myslím si, že ano. Proto se na znovuotevření musíme řádně připravit, abychom z důvodů karantény nemuseli znovu zavřít. Bude však nezbytné nastavit nová pravidla pro vracení a půjčování dokumentů, pro pobyt v knihovně a dohlížet na jejich dodržování.

Severočeská vědecká knihovna měla na letošní rok naplánované mnohé investice. Sejde z některé?

Stejně jako všechny ostatní instituce a podniky se potýkáme s finanční ztrátou. V současné době probíhá výstavba nového depozitáře Na Schodech, rekonstrukce prostor pro nové učebny v lidové části v ulici W. Churchilla a přestavby objektu na Střekově na novou pobočku. Doufáme, že tyto akce proběhnou podle plánu.

Pandemie ale razantně narušila kulturní rok. S tím souhlasíte?

Narušila absolutně vše a musíme se s tím poprat. Některé přesuneme, některé zrušíme a některé nové naopak vzniknou. Vše závisí na tom, jak budeme pandemii zvládat. Chápeme, že nejdůležitější bude nastartování ekonomiky státu, stabilizaci zdravotnictví, školství a zajištění bezpečnosti. Budeme však rádi, když se na kulturu nezapomene, protože když nepřežije kultura, nepřežije český národ v současné podobě.

Jana Linhartová

• Narodila se v roce 1969, absolvovala PF UJEP, spec. pedagogika a díky nové profesi dokončila dvousemestrální Knihovnické studium.

• Od února 2017 je ředitelkou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

• Nejoblíbenější žánr: biografie, cestopisy, odborná literatura i beletrie, záleží na momentálním rozpoložení.

• Koníčky: cestování spojené s rekreačními sporty lyže, kolo, plavání turistika, čtení, rodina.