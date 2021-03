Obec se kvůli tomu potácela doslova v existenční krizi, chyběly například potraviny. Kromě toho starostka popisuje další trable, úspěchy a neúspěchy, s nimiž se potýká. Rekonstrukcí bytovek, firmou, která ani po roce není schopna po sobě uklidit. Ale také chválí hasiče, nebo dobrovolníky, kteří chodí uklízet poházený odpad.

Všiml jsem si, že ve Chvojně jste řešili covidovou krizi, jak to vypadalo?

Na jaře jsme de facto byli nulový. I když lidi byli vyděšení. Bylo to nové, nevědělo se, co ta nemoc udělá, někdo tomu věřil, někdo ne. Na podzim to bylo horší, přišly ztráty, starší lidé. Lidi se rozdělili na dvě části. Věřím, Nevěřím. Letos to bylo nejhorší. Měli jsme obrovský nárůst pozitivních v hrozně krátké době. Měli jsme to ve všech vesnicích, nejvíc ve Velkém Chvojně. Myslím si, že se to zastavilo a klesá to, ale během deseti dnů tu byl šílený nárůst. Asi už z té únavy, že neviděli žádné světlo na konci tunelu. Ale mohli za to lidé, kteří měli být v karanténě, nebo byli nakažení bez příznaků a korzovali po vsi. Nakonec jsme nedělali nic jiného, než jsme je odchytávali. Chodili nám na úřad, vysvětlovali jsme, psali na Facebook, aby nikam nevycházeli. To byl ten hlavní důvod, proč se to u nás tak rozšířilo. Museli jsme pro sociálně nejslabší zajistit potravinovou banku, obchod byl tři neděle zavřený. Spolupracovali jsme se sociální pracovnicí a tak dále…

Deník na návštěvěZdroj: DeníkAž to všechno skončí, co uděláte jako první?

No uděláme merendu, mejdan, ale i pro děti, protože ty jsou na tom nejhůř, i když to tak nevypadá.

Sice to vypadá, že svět se smrsknul jen na covid a pandemii, ale to není pravda. Lidé řeší i jiné problémy.



V anketě od jednoho respondenta třeba zaznělo, že ho štve bioplynová stanice, protože obec

z toho v podstatě nic nemá, proč?

Nic nemá… Vždyť na bioplynku je připojený kulturní dům, bytový dům naproti sběrnému domu, lidé neplatí za teplo závratnou částku. Bioplynka patří farmě a kdykoli tam volám o pomoc, tak pomohou, když je to v jejich moci. V minulosti se uvažovalo o záměru napojení domů na bioplynku, samozřejmě pro některé lidi je to sci-fi záměr. Teď jsme dodělali nové chodníky a znovu je rozkopat. Do budoucna, pokud se s boiplynkou nic nestane, by to bylo řešení nějakých obnovitelných zdrojů bytových domů a nejen jich. Chápu, někdy fakt smrdí, dneska ne, ale stává se to, když vyvážejí zbytky. Ale není pravda, že obec z toho nic nemá. Současné napojení domů je velká pomoc, lidi tam neplatí o nic víc, než jinde.

Další věc, která s tím je spojená, že lidi rozčilují traktory a náklaďáky, které jezdí přes obec a dělají randál, co s tím?

Děje se s tím už. Připravujeme pozemkové úpravy, kde bude cesta mimo obec a traktor pojede tudy. Nebude příští rok, ale řešíme to. Teď budeme připravovat projekt, je to jen otázka času a situace.



Všiml jsem si nového multifukčního hřiště, ale máte tam ohavné staré kabiny a poškozenou střechu na domku, který je jeho zázemím, co to?

Máme vypracovaný projekt na kabiny, který doufám, že v budoucnu bude hotový. Teď jsme zažádali o dotaci u národní agentury sportu, tak jsme v očekávání, jak to dopadne. No a domek, zázemí hřiště, přišel silný vítr a utrhl ze střechy kus. Zrovna dnes jsme to řešili, včera se to stalo.



No ale do očí doslova praští hromada nepořádku vedle hřiště, ekologicky to také není nic hezkého, co to je?

Loni tu schovávali kabely do země, což dělala firma ENGIE pro ČEZ. Tak to neodstranila, jak měla, už rok ten nepořádek má zlikvidovat. Slíbili, že do dneška to udělají, takže dneska jim pošlu rozzlobený e-mail a doufám, že příští týden to konečně zmizí.

Všiml jsem si, že máte obecní bytovky, některé opravené, jiné ne, kolik vás taková rekonstrukce stojí?

To je financované z dotace IROP, na zateplení bytových domů, kdy dotace činí 42 procent podle nastavených energetických úspor. Jedno zateplení vyjde na asi dva miliony korun. Zateplujeme taky půdy, i sklepy, nejen fasádu, aby to bylo komplexní. Okna jsme už měli hotová. Podali jsme žádosti o dotaci na všechny domy. Hotové jsou první dva, doděláváme maličkosti. Máme dokonce už první etapu proplacenou, budeme teď podávat žádost o druhou. Zateplujeme i v Lučním Chvojně další bytový dům. Tam se to prodraží, máme s tím spojené i odvodnění. U dalšího bytového domu ve Velkém Chvojně je i centrální kotelna pro všechny domy, žádost o dotaci je na 4 miliony korun, dotace činí opět 42 procent. Současně se zateplením provedeme rekonstrukce střechy a balkony. Problém je, že nevíme, jestli to teď zvládneme finančně, kvůli pandemii. Ale s prací firmy, která to vysoutěžila, jsme opravdu hodně spokojení.



Co škola, taky vypadá, že potřebuje opravit?

Abych to trochu uvedla na pravou míru. Řešíme řadu kostlivců ve skříni, a ty domy, to není zvenku, ale i vevnitř, jsou dost zanedbané. Donedávna tu byl nájem 21 korun za metr čtvereční. Museli jsme trochu ty nájmy zvednout. Další otázka, škola, máme i tady podanou žádost na výměnu starých kotlů, jsou před kleknutím, jak se říká, za tepelné čerpadlo se zateplením budovy. K tomu se váže i katastrofická kuchyně, teď zrovna připravujeme žádost o dotaci. Je toho strašně moc, a snažíme se to tlačit před sebou. Leccos tu vypadá hrozně, ale třeba se povedly chodníky, ačkoli nejsou dotažené do konce, musí se osadit značky. Další, nevypadá to tak, jak bychom chtěli.



Co hasiči, zbrojnice taky čeká na rekonstrukci, jak na tom vůbec hasiči jsou, fungují?

Jasně, pracují od jara do podzimu. V zimě ne, jelikož nemají ve zbrojnici vytápění. To musíme taky vyřešit, rekonstrukcí. Základní vybavení technikou ale mají. Auto, čtyři dýchací přístroje, což je důležité. Naší chloubou je mladá generace. Máme tady mladé hasiče, kterým se dlouhodobě věnují dvě dobrovolnice a ostatní jim pomáhají, jsou opravdu šikovní.

Co lidi, spolupracují na zvelebování obce?

My máme spolek Chvojensko. Začalo to partou z Lučního Chvojna. Pak se ke spolku připojovali další lidé. Spolek sází stromky, Antonínské slavnosti, Ukliďme Chvojensko. Začalo to dvaceti, třiceti lidmi první rok, další rok se počet zdvojnásobil, další rok zase a najednou přišlo přes sto lidí a uklízeli jsme celé území. Lidé se zapojují, mají motivaci. Chvojensko byl prvotní hybatel a to se podařilo. Samozřejmě ne u všech lidí, jsou skalní, se kterými nehne vůbec nic.



Ani sud piva a buřty zdarma?

My to máme obráceně, nejdřív pojďme uklidit a pak si dáme buřty a pivo. Zrovna tuto sobotu budou lidi uklízet, ale nemůžeme to letos udělat s tím setkáním na konci, kvůli covid-19. Lidé volají, říkají si o pytle, uklidí. Zavolají, kde ty pytle jsou, ty pak odvezeme. I hasiči udělají dobrovolnicky spoustu věcí. Vždy musí být dobrý příklad a hybatel. Tady to bylo Chvojensko ve spolupráci s obcí, ale dřív to nebylo možné. Hasiči, kdykoli jsme jim zavolali, desinfikovali zastávky, pomáhali se zaléváním zasázených stromů, vždy se dva, tři dobrovolníci sešli. Je to o lidech. Tahle doba je hloupá a těžká, nemohou se setkávat, přetrhává se soudržnost lidí, jsou zavření doma, schází se po bytech…