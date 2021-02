Vstoupil jste podruhé do stejné řeky, stal jste se náměstkem primátora Ústí přes kritiku, která se na něj snesla krátce po volbách i z řad PRO! Ústí, co vás k tomu vedlo?

Stejná řeka to není, ta řeka tekla šest let. My jsme jiní a řeka také. Hnuti PRO! Ústí má osm mandátů, z opozice jsme mohli pouze přihlížet rozkolu uvnitř současné koalice, který trval déle než jeden rok. PRO! Ústi má možnost prosadit klíčové projekty, i když vstupujeme do vedení města v polovině volebního období a navíc do města zasaženého poklesem daňových příjmů.

Zdroj: DeníkJak byste zhodnotil působení svých předchůdců, kladně, záporně, proč?

PRO! Ústí stojí mimo spor mezi původními členy koalice. Jsme nyní spojující článek, který tlumí vášně. Pokud jsme v minulém období přišli do prázdných kanceláří, nyní vstupujeme rovnou do rozjetého vlaku.

S čím do vedení přicházíte, co byste rád na postu náměstka dostal na svět, aby se neříkalo, že tam jste jen do počtu na zvedání rukou?

Velkou motivací pro nás je shoda na regulaci hazardu, která se uskuteční v prvním pololetí roku 2021. Dále pracujeme na přeměně ulice Pařížská a části Velké Hradební na městský bulvár. Prostor před muzeem se zbavil aut. Rozbíháme přípravu revitalizace městských parků. Připravujeme projekty do programu Just transition fundu. Revitalizace Střekovského nábřeží. Zřídíme kancelář hlavního architekta a dělám studii o umístění terminálu vysokorychlostní trati v centru města včetně všech návazností. Mimo jiné chystáme vyhlášku o zavedení poplatku za odpad. Chceme však moderní a motivační systém práce s odpadem, který vyhoví i novému přísnému zákonu o odpadech, který tlačí na třídění odpadu a zvyšuje náklady na odpady pro město. Další klíčový úkol je připravit nový statut města. Dále město v minulem roce přijalo novou strategii rozvoje, tu je třeba převést z papírové podoby do reality. Bohužel úsek strategického rozvoje města a přípravy projektu je v naprostém rozvalu.



Máme pět náměstků z toho čtyři uvolněné, tři radní všichni neuvolnění, to je trochu přesilovka a velmi nezvyklé, náměstek bere vyšší plat, než radní, není to hlavně proto?

Naši prioritou bylo mít kapacitu na realizaci našich projektů. Eva Outlá řídí finance a investice, já pak strategicky rozvoj, životní prostředí, městské služby, Just transition fund a dopravu.



Nemáte obavy, že to dopadne jako posledně, dalším pučem a proč?

Věřím, že nikoli. Máme stejnou energii jako dříve, ovšem k tomu máme všichni šest let zkušeností navíc. Myslím, že změnou vedení se všem velmi ulevilo, věci se daly do pohybu a jsem si jist, že se vše podaří.



Vaše nejbližší plány na postu náměstka?

Uchopit klíčové projekty projektovým způsobem a rozeběhnout jejich realizaci. Již jsem začal. Od prvního dne.