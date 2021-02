Ústí odchodu Martina Maty želí, dokonce i ti, s nimiž se v minulosti jako zastupitel či radní a náměstek primátora střetl na opačných stranách politické barikády. Všichni jeho práci chválí a dokonce natolik, že ho posadili i do komise, která bude vybírat jeho nástupce.

Nejprve, co vás vlastně z Městských služeb (MS) odvádí? Tlak města nebo kraje, sezení na dvou židlích a z toho vyplývající fůra práce, neshody se zaměstnanci a podobně?

Ústecký kraj chce využít mých kapacit, a proto mi přidal další kompetence, se kterými jsem souhlasil. Proto jsem v listopadu minulého roku sám požádal nejdříve pana primátora, následně radu města Ústí nad Labem o uvolnění. Dohodli jsme se, že to ukončíme na konci ledna 2021. Jako výsledek své práce a prokázanou úctu považuji, že mne vedení města zahrnulo do komise pro výběr nového ředitele či ředitelky.

Jak byste své působení v MS shrnul?

Byla to splněná osobní mise, na kterou jsem pyšný. Neměl jsem moc času, ale snažil jsem se této městské organizaci předat to nejlepší, co jsem mohl. Byla to pro mne výzva a já tu rukavici zdvihnul. Mnoho lidi rádo diskutuje nad tím, jak to dělat lépe, či co vše děláte špatně. Skutečnou práci a výsledky však nepřinesou. Nebyl bych to já, kdybych si to nezkomplikoval a nešel do toho ve dvojroli. Nepopírám, že to bylo těžké a že mne to stálo trochu zdraví, mediální ataky, ale za ten výsledek mi to stálo. Hlásím se k našemu městu a kraji jako hrdý patriot. Rozhodně to nebylo o penězích. Kdo pracuje ve státní správě, ví, co je tabulkový plat. První měsíce jsem jako ředitel se stomilionovým rozpočtem, miliardovým majetkem a 110 zaměstnanci odcházel z 27 tisíci měsíčně. Pro peníze to tedy rozhodně nebylo, to ani nešlo. Byli ale tací, kteří to pojmenovali jako trafika, to už mi ani nestojí za komentář. Musel jsem projít výběrovým řízením, vypracovat koncepci rozvoje a co je nejdůležitější, odpracovat si to. Byla na mne nastavena kamera a každý čekal na chybu. Jejich křik utichl sám, po půl roce si už nikdo nevzpomněl a bral to jako fakt, Mata to dal a prokazoval posuny každým dnem. Krajské i městské vedení jsem během pár měsíců přesvědčil a neměl s tím žádný problém, nakonec mne přemlouvali, ať to ještě chvilku vydržím.

Co se povedlo, co ne a proč?

Je toho mnoho, co se povedlo, od nastavení, firemní kultury, přes renovaci hřbitovů, po digitalizaci v podniku… Ano podniku, to slovo organizace totiž nesnáším. Městským službám by více slušela nějaká jiná právní forma, a to právě z důvodu úředního nastavení. Nicméně, bez jakékoliv výzvy jsme již na začátku pandemie iniciovali úsporná opatření, a proto jsme také dopadli s velmi dobrým výsledkem hospodaření. Narovnalo se mnoho účetních a procesních záležitostí, ale ne vše je dokonalé a bude nutné dále hledat cesty, jak optimalizovat a nastavovat procesy. Ne vše se povedlo a je na tom potřeba pracovat. Nový ředitel či ředitelka bude mít situaci mnohem jednodušší. Inovace, digitalizace jsou dnes standardní slova. Slovo nejde, neříkám, že na sto procent, ale zmizelo. To byl zásadní zlom v uvažování mého týmu, najednou to šlo a s prvním úspěchem a pochvalou za dobrou práci tým jen zářil a inicioval další změny. To je moment pro každého manažera, kdy je na svůj tým skutečně pyšný, tak jako když mi při loučení zaměstnanci poděkovali a řekli: "Měl jste pravdu, byli jsme skutečně zkostnatělí a vy jste nám otevřel oči." Jsem na tým v Městských službách velmi pyšný a přeji mu, ať se jim pracovně nadále daří poskytovat nejlepší kvalitu služeb pro naše město. To, na čem je však potřeba zapracovat je komunikace se zákazníky a nezapomínat na to, že jde o službu, kterou pro město každý ze zaměstnanců zabezpečuje svým jednáním. Jsme tu pro naše zákazníky, nikoliv oni pro nás. Toto vnímání se změnilo, ale jisté rezervy to ještě má.

Jestliže vám přibylo práce v ICUK, oč se vlastně jedná, jaká práce?

To zásadní v našem kraji je příprava strategie pro územní transformaci, kterou nesmíme podcenit. Proto je důležité se jí věnovat v maximální možné míře. Je tu skutečně mnoho lidí, kteří se k tomu hlásí, ale je to právě Inovační centrum, které ukázalo skutečnou cestu, jak na to jít, a to nejen v teoretické rovině. Hlavní náplní práce ICUK je rozvoj podnikání v regionu, příprava a realizace inovační strategie a podpora vědy a výzkumu. To, co jsem tomu přidal jako nový ředitel je tvorba vize, či strategie regionu. Absence vize totiž byl a je základní problém našeho kraje. Nebyla možná prioritou, nebo na ní nebyl čas. Těch problémů má kraj skutečně mnoho. Samozřejmě, že na obranu existuje řada strategických dokumentů, ale ty bohužel končí v šuplíku. Všichni jsme na všechno experti, ale při definici, jak má kraj vypadat za deset, dvacet, třicet let se dělíme na dvě party. Pro jedny je to daleko a v podstatě je to nezajímá. Žijí tady a teď a chtějí mít opravený chodník. Ti, co však dohlednou dále než za funkční období politika, jsou snílci, pražská kavárna a prázdné schránky. Jenomže tito "vyvrhelové" myslí na budoucnost našich dětí. Odkazem budoucnosti jsme totiž my, kteří tu historii píšeme. Mnohdy nám jako kraji chybí sebevědomí a odpovědnost vůči regionu, kde žijeme. Chce to tedy najít rovnováhu mezi oběma aktéry. Pozice Inovačního centra je nesmírně důležitá, a proto na ně sází nejen každý kraj, ale především stát. Není to úřad, není to univerzita, není to firma. Je však propojená těmito zakladateli a má tedy možnost věci propojovat a skutečně posouvat. Není to tedy perpetuum mobile a výsada Ústeckého kraje. I přesto, že máme pět let za sebou, je to pořád málo. Příkladový JIC (Jihomoravské inovační centrum) má za sebou 18letou existenci, stomilionový rozpočet, a proto se jim daří. Je potřeba do rozvoje investovat a ne ji brát jako položku pro úsporu. Věřím, že bude ICUK v dalších letech více ukotven a bude plnit významnou roli pro náš kraj, tak jako tomu je jinde. Zelenou však tomu musí dát především politici.

Některým politikům na kraji prý je ICUK trnem v oku, jak byste jeho existenci obhájil, co je jeho úkolem?

Když byl jmenován nový hejtman, měl jsem nesmírnou radost z toho, že si mimo jeho základní kompetence a povinnosti vzal i Inovační centrum Ústeckého kraje. Byl to signál pro náš region: vědu, výzkum, inovace podporuji a chci náš region skutečně posunout. Je to velmi slušný člověk, který má jediný cíl, vytvořit lepší podmínky pro život. A já mu skutečně věřím. Bohužel se na druhou stranu tímto gestem ICUK začal politizovat, a to mu v současné době velmi škodí. Jsme nezávislá organizace a pracujeme pro všechny. Po každých volbách je doba hájení a ve své podstatě jsem i rád, že kritice a kontrole podléháme i my. To, co mne však překvapuje, že to jde ze strany koalice. Se všemi jsme komunikovali a věnovali čas tomu, aby naše aktivity správně vnímali. Čekal bych to spíše z opozice. Když už jsme u ní, byli to někteří z nich, který náš region podporou a důvěrou v ICUK nastartovali. Za to všem minulým zastupitelům patří nesmírné poděkování. To speciální pak bývalému hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi a taktéž panu doktoru Klikovi. Díky ICUK je na náš kraj pohlíženo již s jistou nadějí a důvěryhodností. Někteří ministři či jejich náměstci označili v minulém roce náš spolek jako divokou kartu Ústeckého kraje. Právě proto, že se chceme posunout z nejnižších míst v žebříčcích a jdeme na to přes technologický rozvoj. V současné době je ICUK iniciátorem tvorby strategie pro rozvoj za podpory fondu spravedlivé transformace a jsme pověřeni hejtmanem.

Nějaké konkrétní projekty, kterými byste činnost ICUK ilustroval?

Kromě podpory podnikatelského sektoru od start-up, přes malé a střední podniky, spolupracuje na větších projektech i s velkými firmami. Tvoříme infrastrukturu a především komunitu, která náš region posouvá. I my chceme vychovat, nebo alespoň podpořit firmu typu KIWI, která byla z části koupena Američany, a hovořilo se o hodnotě kolem šesti miliard. V Ústeckém regionu máme například velmi úspěšný start-up Vím o všem, který prošel branou ICUK a v současné chvíli je o něj zájem v zahraničí. Pro společnost TPCA jsme dokázali najít investora, který do toho vložil 15 milionů korun na jeho rozvoj. Uvedu ještě dvě firmy, na které sázím. Jde o společnosti Pardam a Samohyb. Nanotechnologie a IT oblast. O nich ještě uslyšíme a mimochodem taktéž spolupracují s ICUK. Je to zatím slabá náplast, ale nikdy nevíte, jaký start-up může skončit jako miliardový projekt. Z projektů mohu zmínit mnoho podaných žádostí pro univerzitu, či dalších konsorcií z celé republiky. ICUK je poptáván jako partner i aplikační garant. V současné době se velmi radujeme z budoucí spolupráce s panem profesorem Maříkem a ČVUT jako takovým i v dalších projektech. Jsme jedním z partnerů pro Evropský digitální hub, tak jako i projektu Mobility Innovation hub, který připravujeme ve spolupráci s CzechInvest. V tuto chvíli spolupracujeme na metodice pro technologickou inkubaci. Máme první mezinárodní projekt, kde je ICUK partnerem, jedná se o takzvaný Horizon. Byli jsme viděni a slyšeni i na zahraničních jednáních. Budeme vystupovat jako řádný člen do EBN (European business network). Stojíme za rozvojem a platformou vodíku, tak jako i projektu PORTABO (datová platforma Ústeckého kraje). Jsme partnerem naší univerzity v podpořeném dotačním projektu pro energetiku, tak jako i pro rozvoj venkova. Je toho mnoho.

Mimochodem, jak daleko je projekt „autodromu pro auta bez řidiče“?

Tento projekt stále žije, nicméně neskrývám frustraci, neboť jsme dvakrát žádali o financování z TAČR (technologická agentura České republiky) a dvakrát neúspěšně. A to mezi partnery byla naše univerzita, ČVUT (České vysoké učení technické), Valeo a další společnosti. Tento projekt v rámci hodnocení byl odborně velmi kvitován, nicméně z důvodu nedostatků a výši alokaci dvakrát neuspěl. Nevzdáváme se však, budeme zkoušet další zdroje. Mimochodem je Ústí nad Labem jako jediný kvitován ministerstvem dopravy jako průlomový a ojedinělý v ČR. Osvětlím však, že to není o automobilu Tesla, to umí jezdit samo a rozhodně k tomu nepotřebuje polygon, či reálnou čtvrť v Ústí. Náš projekt byl a je zaměřený na bezpečnostní řešení, chytré kamery, chytré přechody a komunikace. Jde o celkové řešení chytré mobility v hranicích města.

Jaký má roční rozpočet a z jakých zdrojů ho plníte?

Jsme spolek a netvoříme zisk, pro to nejsme určení. Jsme organizace, kterou si vytvořil kraj proto, aby zcela zdarma pomáhal těm, kteří projeví zájem a mají inovační potenciál. Náš rozpočet je zhruba 20 milionů korun a je tvořen podporou zakladatelů a dotačním programem. Snažíme se však naše služby i nabídnout komerčně tam, kde to lze a není to v rozporu se zakládací listinou.

Kolik má stálý stav zaměstnanců, spolupráce s institucemi?

Máme 12 kmenových zaměstnanců, v tuto chvíli již 7 externistů, nutno podotknout, že se ne vždy jedná o celý úvazek, což nás limituje. Spolupracujeme s výzkumnými organizacemi, univerzitami, obcemi, krajem, ministerstvy atd. Jsme skutečně spojovací prvek pro všechny.

Jaké máte plány do budoucna, jako člověk i jako ředitel?

Jako člověk bych chtěl věnovat čas i rodině, poslední rok a půl byl náročný a tímto bych chtěl poděkovat své manželce za podporu. Chtěl bych zapracovat i na svém zdraví, pořád se honím a je čas se zamyslet i nad sebou. Jako ředitel si přeji rozvoj našeho regionu a klid na práci. Mám skvělý tým, který sdílí stejné hodnoty jako já, není to pro nás jen práce a chceme náš region posunout k lepšímu. Je čas se přestat litovat a obviňovat. Rád bych v nás vzbudil patriotismus, který bude podpořen rozvojem regionu, který za to stojí. Mám ho rád a chci tu žít. Cítím však odpovědnost i k budoucnosti a chci, aby naše děti měli lepší povědomí o našem kraji a nechtěli z něj utíkat. Ty příležitosti tady musíme vytvářet a v tomto se sjednotit bez ohledu na stranickou knížku, či přesvědčení. Tak jako to má Ostrava, velmi vzácný příklad, že to jde.