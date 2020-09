Nejhůř se Martina Šimková, která pracuje v neziskovce Romano Jasnica a zároveň jako vedoucí velké ubytovny Garni v Trmicích, smiřuje s tím, že některým lidem nelze přes veškerou snahu pomoci. Nesplatitelné dluhy, sociální negramotnost, neznalost zákonů. Drogy a alkohol. Systémová selhání institucí, případně nedostatečnost zákonů, kupříkladu exekučního řádu a jeho vykonavatelů. To všechno jsou faktory, jež mnohdy mají fatální dopady s tragickým vyústěním.

S tím vším se setkala, nejen jako pracovník neziskovky, nebo vedoucí ubytovny v Trmicích, ale i v pozici trmické zastupitelky. Ze všech těchto zkušeností dospěla k závěru, že změna nemůže přijít pouze zezdola, ale také od vlády a zákonodárců. Stejně tak připomíná, že lidé si musejí chtít nechat pomoci a aktivně na tom spolupracovat. Seznámil jsem se s ní během práce na zpravodajském materiálu o vraždě v ubytovně seniorů, kde pracuje.

Nejprve rázně odmítala o čemkoli hovořit. Chtěla chránit dobrou pověst svého zaměstnání, ale také - a to především, těch, kdo v ubytovně žijí. Stejně tak se obávala, že událost rozpoutá pomluvy o drogách, alkoholu, štěnicích, špíně a kšeftování s chudobou. Nakonec se mi ale věnovala, zařídila prohlídku panelového domu, která veškeré domněnky tohoto druhu doslova smetla ze stolu. Všude bylo čisto, pokračovala renovace, lidé se snažili žít lépe. Sdílný byl i jeho vlastník, který se mnou hovořil otevřeně a s úsměvem.

Nakonec Martina Šimková souhlasila i s rozhovorem o svých zkušenostech. „Nejvíc mnou i po mnohaleté praxi otřásla smrt novorozence, kterou zavinilo systémové selhání v kombinaci s neutěšenou rodinou situací a nekompetentností rodičů. Tato rodina chvilku pobývala na ubytovně, kde jsme se já i moji kolegové snažili pomoci. Je to velmi nepříjemný příběh se špatným koncem,“ řekla o tom.

Pracujete jako komunitní pracovník ve spolku Romano Jasnica. Co přesně děláte vy a čím se spolek zabývá?

Tato nezisková organizace poskytuje služby klientům od předškolního věku až po seniorský. Služby a aktivity jsou cíleny především na sociálně slabší obyvatele. Organizace uvádí do života projekty a aktivity na podporu rodin, dětí, vzdělání, řešení dluhové problematiky, prevence a rozvoje volnočasových aktivit.

Co vás vlastně přivedlo k veřejné práci a do komunálu?

Samozřejmě dlouhodobá nespokojenost se stavem věcí veřejných u nás v Trmicích, mimo jiné soužití Romů a majoritní společnosti, problematika chudoby a podobně. Cílem mé práce jako komunitního pracovníka je snaha o zlepšení mezilidských vztahů v lokalitě, zejména tím, že dávám prostor pro vyjádření a zapojení místních. Já jsem se soustředila hlavně na obyvatele ubytovny.

To konkrétně znamená co?

Máme zde své komunitní centrum, kde se setkáváme a konají se zde různé pravidelné i nárazové akce. V loňském roce jsme zorganizovali přes čtyři desítky setkání při debatách například o zdraví a zdravotních rizicích, o sousedských vztazích, o zvycích a tradicích. Pracuji hlavně s rodinami, takže nezapomínám ani na děti. Jednou týdně zde pro ně organizuji kreativní aktivity, drobné vzdělávací setkání a další.

Co vás na tom nejvíc těší?

Z čeho mám velkou radost je, že se mi pomalu daří zapojovat tuto komunitu do dalších činností. Společně s dětmi a mládeží z nízkoprahových zařízení jsme uklízeli Trmice v rámci akce Ukliďme Česko. Pomáhali jsme i při organizování větších akcí, které pořádá naše organizace, jako Den Romů nebo Mikulášská nadílka.

Určitě jste se seznámila s mnoha lidským osudy, který z nich vám navždy utkvěl v paměti, v dobrém?

Nejde vybrat jen jeden. Radost mi dělají drobné věci, například když si někdo najde práci, nebo když někdo dostuduje přes všechny handicapy školu, zajistí si lékařskou péči a tak podobně.

A naopak, na který byste nejraději chtěla zapomenout?

Nejvíc mnou i po mnohaleté praxi otřásla smrt novorozence, kterou zavinilo systémové selhání v kombinaci s neutěšenou rodinou situací a nekompetentností rodičů. Tato rodina chvilku pobývala na ubytovně, kde jsme se já i moji kolegové snažili pomoci. Je to velmi nepříjemný příběh se špatným koncem.

Co podle vás je největším problémem lidí, se kterými pracujete a pomáháte jim?

Je to asi obrovská propast mezi chudými a zbytkem společnosti. Projevuje se to různě, například velmi nízkou úrovní vzdělání, nebo vzájemnou nedůvěrou, předsudky. Spousta z nich špatně komunikuje, nedokáže porozumět tomu, co jim říkáte, takže se snažíte najít jiné alternativy, jak jim to danou věc vysvětlit. Někdy jsou tyto situace až komické.

Podle čeho poznáte, že si člověk pomoc zaslouží a kdy ne?

Na první pohled to poznat nejde. To nepoznáte. Soudit lze až na základě zkušeností. Někdy už při prvním rozhovoru zjistíte, že vám klient neříká celou pravdu a podle jeho reakcí jste schopni odhadnout, zda si od vás nechá poradit nebo vám řekne na shledanou a vy už ho nikdy neuvidíte.

Co by jim nejvíc pomohlo?

Bylo by dobré, když by z naší společnosti zmizely předsudky, které zavírají dveře i lidem, kteří by mohli normálně fungovat. Změnit se tak musí způsob vzdělávání a společenská osvěta.

Co vaše město, kde by podle vás bylo potřeba urychleně řešit akutní problém?

Asi největším problémem pro starousedlíky je poměrně velká migrace a příliv nových lidí. To stěžuje práci nejen městu, ale i ostatním institucím a vytváří to nepříjemné napětí a mnohdy i konflikty v lokalitě.

Drogy a alkohol dopadají na chudé lidi stejně tíživě jako exekuce. Trmice jsou jimi velmi postižené, jak to ovlivňuje práce neziskovek a vaši?

Práce s drogově závislými je pro terénní a další pracovníky velice psychicky náročná. Stejně tak s lidmi, kteří mají nesplatitelné dluhy. Je těžké se smířit s tím, že někomu nemůžete pomoc, někdy to nejde vůbec. Neziskové organizace jsou často obviňovány z toho, že se situace v lokalitách, kde působí, nelepší, ale je třeba se zamyslet nad tím, jak by tam situace vypadala, když by zde nebyly. Neziskovky by pro lepší efektivitu potřebovaly systémové změny na úrovni státu.

Co máte na mysli?

Tak například exekutoři v žádném případě nesmí řádit jako utržení ze řetězu. Navíc je potřeba si uvědomit, že spolupráce se sociálními službami je dobrovolná. Klient může danou sociální službu odmítnout nebo ji přestat kdykoliv využívat. Klienti nesou odpovědnost za své osudy sami, nikdo ji za ně nepřevezme. To musejí pochopit i oni sami.

Jaké máte plány do budoucna?

Jsem patriot a tak budu ve své práci pokračovat minimálně v několika příštích letech. Byla bych ráda, když by se tu situace časem zlepšila. Mám práci s lidmi velmi ráda a naplňuje mě. Ráda bych si teď našla více času i na práci s mladými lidmi a řešila s nimi téma volného času, motivaci a podporu ve vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Martina Šimková

• Komunitní pracovník v neziskovce Romano Jasnica

• V letech 2014 až 2018 působila jako zastupitel v Tmicích

• V současnosti pracuje přes deset let jako vedoucí ubytovny Garni v Trmicích

• Vystudovala střední školu, obor všeobecné ekonomie. Je jí 47 let