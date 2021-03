Když jsem přijel, nějak nasněžilo. Všiml jsem si techniky, která sníh odklízí…

Ano, to jsou obecní zaměstnanci. Musím je moc pochválit, letošní zima nás prověřila, i když tak zkraje nevypadala. Oni to zvládli úplně perfektně i za ztížených podmínek, kdy z nich třetina měla covid-19 a ti zbylí to museli zvládnout. Někteří hrably, jiní technikou, kterou naštěstí máme. Traktor, mechanizace. Uklízí, dokud mají co.

Zdroj: DeníkI s takovou běžnou záležitostí jsme se dostali k pandemii, která zasáhla všechny oblasti lidské činnosti. Jak to ovlivnilo Petrovice?

U nás asi víc než jinde, u nás ta klientela prostě dojíždí, přes 90 procent jsou to Němci. Jak je vše zavřené, u nich i u nás, přicházíme všichni o peníze z nájmů, zdejší lidé jsou na nich závislí. Jsou už rok bez příjmů, tady v pohraničí je to o to horší, že když uvolníme, oproti vnitrozemí, kde už budou mít své klienty, Čechy, my budeme čekat, až k nám Němce zase pustí. Do té doby budeme namydlení.

Kolik podniků je zavřeno?

Přesně vám to nepovím. Máme tu jeden velký market, pak jeden menší ve stylu travelu, jinak to ani nespočítám. Jsou tu vietnamští obchodníci. Ale pro ilustraci, máme tu například čtyři nehtová studia a ještě víc kadeřnictví.

Co daňové příjmy, jak to pro obecní pokladnu vypadá?

Propad nemohu úplně přesně vyčíslit, ale přibližně jsme to shrnuli na sumu kolem čtyř milionů korun.

Zdejší kostel, zvláštní vzhledem i skleněnou střechou, čeká na dokončení rekonstrukce. Jak to vypadá?

Loni se nám podařilo navázat na rekonstrukci opravami věže kostela a teď je na stole varianta buď rekonstrukce vnějších, anebo vnitřních omítek. Trošku jsem spíš pro vnější omítky, protože když necháme kostel pár let bez nich, tak se nám to barevně odliší od té věže. Asi je na místě postupně zrekonstruovat, rozdělit do tří etap, je to vysoká suma.

Co interiéry?

Interiéry bychom taky rádi, máme vypracované různé projekty, stavební povolení, chtěli bychom tam znovu vybudovat původní ochoz, podlahy. Jsou tam dřevěné lavice, kačírek.

Upoutalo mne nedaleké hřiště. A hned vedle jsem si všiml MŠ a ZŠ, uvnitř jsou u vchodu vyskládané kastrůlky. Máte tam tedy děti?

Ne, nemáme je tam vůbec, ale rozhodli jsme se využít kuchyň alespoň pro ostatní strávníky. Seniory, obecní pracovníky, pedagogy ze školy a školky. Ti mají možnost, částečně díky stravenkám i dotovaně, využít kapacity kuchyně.

Co se tam u školy staví?

Měli jsme obrovské štěstí, že se obci povedlo získat 90procentní dotaci z ministerstva financí na přístavbu mateřinky, do konce června by měla být hotová. Zvětší prostor školky, nahoře jedna třída, spíš dětská tělocvična, kuchyňka, kde se budou děti učit spolupracovat při vaření, zázemí pro pedagogy a sborovna.

Není to jediná přístavba, kterou děláte. I u hasičů se něco takového děje, co?

Vyroste tam přístavba skladu hasební techniky, bude navazovat na hasičskou zbrojnici. Pak je tam už okop, základy garáží.

Jsou i u vás hasiči obecní pýchou?

Jsou. Techniku máme dobrou, ale co víc, máme tady i kroužek mladých hasičů. Děti jsou nadšené, má dcera tam chodí také. Máme tu dobrovolné hasiče, co jezdí i na soutěže, u nás prostě hasiči „žijí“.

Když jsem se místních ptal, jak se jim tu žije, říkali, že fajn. Ale sešly se tu dva názory, že chybí koupaliště a kluziště, že je to prý jediné, co tu schází. Prý to už také řešíte, jak?

Připravujeme obnovu rybníku Hladov, leží na hranici s Německem. Bohužel, časem zmizel. Když tam dneska dojdete, nepoznáte, že tam byl, možná to stavidlo po něm zůstalo. Chopil se toho náš místostarosta Jan Domecký. Trošku nám do toho skočila roční studie, jestli tam není vzácná květena a živočichové, ale je už u konce. Rádi bychom rybník obnovili i s koupáním, co bude možné. S bruslením to je horší, ale tady ty zimy už taky nejsou takové. Ani letos nebyla možnost si zabruslit, chceme to řešit umělým kluzištěm, lze koupit i pronajmout.

Co plány do budoucna?

Plány do budoucna… No, víte, ono se v této době špatně plánuje. Minimálně bychom rádi navázali na to, co děláme. Pracovali na kostele a podobně. Osobně, až za sebou zamknu dnes dveře, budu s rodinou doma. Zase, ta doba, kdyby toho nebylo, řeknu, pojedeme na někam víkend, ale dnes je všechno strašně omezené.