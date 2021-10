Ústecké veřejnosti je Libor Turek znám coby ekonom, výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem. V letech 2006 až 2018 byl zastupitelem města, do roku 2010 zastával funkci náměstka primátora Jana Kubaty.

Logická otázka pro každého poslance, který ještě ve Sněmovně neseděl, neví, jaký je tam cvrkot, jak to chodí. Co byste rád prosadil?

Samozřejmě neznám do detailu, jak to chodí v Parlamentu, ale mám zkušenosti z komunální politiky, už si myslím, že i dlouholeté. Já jsem vždycky říkal, i když jsem absolvoval nějaká klání na půdě ODS o umístění na kandidátce, že bych chtěl posílit počet ústeckých poslanců, aby náš kraj měl silnější „lobby“. Já budu dělat vše pro to, abych kraji pomohl. Myslím, že bude příležitostí dost, čeká nás pouhelná transformace. Chtěl bych využít své zkušenosti z komunální politiky, protože víme, že v minulosti se stávalo, že na města se mohly nahrnout nějaké povinnosti, ale už s tím nešly společně peníze.

Takhle obecně řečeno to ale zní, že tam chcete být jenom do počtu. Konkrétní věc?

No to ne, do počtu tam samozřejmě být nechci. Konkrétní věc nemám, ale třeba se budu snažit, aby Ústecký kraj co nejvíce vydělal na pouhelné transformaci.

A co třeba zákon o sociálních dávkách a příspěvek na bydlení? Všichni to chtějí změnit, jak se na to díváte vy?

Mně se taky nelíbí, že rodina, která má děti, ale rodiče nepracují, pobírají sociální dávky, případně si přivydělávají někde načerno. Nejsou odpovědní za svoje závazky, za svoje dluhy. Potom, když se to spočte, má v konečném součtu téměř stejně peněz jako rodina, kde oba rodiče pracují, jsou zodpovědní za své závazky a dluhy, platí všechny poplatky, veškeré nájemné. Taková situace se mi nelíbí, to je špatně. Pokud bude příležitost, zabývat se tím budu.

Libor TurekZdroj: archiv politické strany/hnutíJste šest let ředitelem dopravního podniku, z toho vyplývá další logická otázka. Budete se věnovat tématu dopravy na parlamentní půdě?

Já spíš rozumím dopravě městské, znám spíš situaci v ní. Jsem zároveň šest let členem sdružení dopravních podniků, tak bych s ním chtěl zůstat v kontaktu, abych měl přehled o problémech, které řeší, a pokud to bude možné, rád bych pomohl. Obecně řečeno, vím, že dopravní podniky štve neustálé posilování pozice dlužníků na úkor pozice věřitelů.

Máme ale i věci radostnější. Máme tu vodíkovou infrastrukturu, tu byste jako poslanec mohl v pohodě podpořit, co myslíte?

Určitě. Co se týká vodíkové mobility, to je myšlenka, která naštěstí má už několik let podporu. Jak v podniku, tak ve městě Ústí, zaplaťpánbůh. Vodíková mobilita má velkou logiku. Všichni víme, jak je to s dotační podporou. Už nejsou vypisovány dotace na pohony CNG, nejsou dotovány dieselové busy. Vodík jako palivo, byť je to relativně nová myšlenka, má velkou budoucnost a podporovat to budeme. To se netýká jen města a oblastí příměstských. Mohou být vodíkové lodě na Labi, vodíkové vlaky, nákladní vozidla. Jsou v provozu i osobní auta na vodík. Takže vodíková mobilita má určitě logiku. I v zahraničních materiálech se píše, že vodík je budoucnost. My tu máme speciální výhodu, chemička v Ústí vyrábí vodík de facto jako odpadní materiál, jako sekundární produkt. Výroba je na místě spotřeby, ani se nemusí dovážet. Vodík má prostě v Ústí celou řadu výhod.

Teď z jiného soudku. Určitě bude zajímavé vyvrátit možné budoucí skandály. Pojďme předejít dohadům a řekněte nám, čeho jste inženýr a čeho jste doktor?

Studoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Tam jsem získal titul inženýr a po nedlouhé době jsem tam pokračoval jako doktorand. Vzpomínám si, že mým školitelem byl profesor Dvořák, odborník v podnikovém hospodářství a inovacích. Složil jsem rigorózní zkoušku a obhájil disertační práci. Byla na téma inovací, o komplexnosti inovačního procesu v českých průmyslových podnicích.

Jak se na váš vstup do Sněmovny dívá vaše rodina? Má strach, že budete stále pryč, nebo bude následovat částečné přestěhování do Prahy?

Rodině děkuji za podporu. Neplánuji žádné částečné přestěhování do Prahy, ale asi se nevyhnu situaci, že se bude jednat dlouho do noci. Bude třeba, abych někde přespal. Jinak ale budu hlavně tady v Ústí. Rodina se na to dívá s obavami, jelikož si mě moc neužijí. Kromě práce mám ještě své sportovní koníčky a nehodlám to do budoucna opustit, ale asi to budu muset omezit. V kampani to byl vysloveně extrém, to si nepamatuji, kdy jsem se nevrátil v osm večer.