Jaké reálné možnosti má pacient, když ho odmítají i lékaři na seznamu, který získal od zdravotní pojišťovny?

Obávám se, že moc možností nemá. Ano, pacient se má správně obrátit na svou zdravotní pojišťovnu a její faktickou povinností je mu toho lékaře sehnat. Realita života je u nás ale jiná. Pojišťovna doktory s volnou kapacitou nemá, jestliže je v jednom okrese nasmlouváno padesát praktiků a každý z nich má pacientů tolik, že už není schopný a ochotný brát další. Co může úřednice dělat? Doktora nevyrobí. Povinností pojišťovny to tedy je, nemá ji ale jak prosazovat.

Na tomto seznamu by ale měli figurovat lékaři ochotní přijímat pacienty takzvaně z ulice…

Ano, je možné, že někteří lékaři s pojišťovnou uzavřeli dodatky ke smlouvě a v tu chvíli by teoreticky měli mít povinnost brát pacienta. Nemám informace, kolik jich bylo ochotno tento dodatek ke smlouvě podepsat. Lékař ho podepisuje na rok, během roku se ale asi může dostat do situace, že zaregistruje takové množství lidí, že už dál nemůže. Podle mě pojišťovna pacientům dává seznam všech lékařů, protože naprostá většina z nás pacienty neregistruje.

Za jakých okolností jsou zdejší praktici ochotní vzít nové pacienty?

Dochází k tomu velmi málo. Sem tam. Někdo se odstěhuje, někdo zemře, tak místo něj vezmou například nějaké dítě, které vyšlo od dětského lékaře, jestliže je u nich i rodič.

V rámci Ústeckého kraje působí kolem 270 praktických lékařů. Kolik by jich mělo být optimálně?

Řeknu to takto. Průměrně je v České republice na praktika pro dospělé asi 1700 pacientů. Podle mě máme všichni tady v Ústeckém kraji průměrně přes dva tisíce pacientů. To je počet, který je pro péči o pacienta opravdu náročný.

Je to třeba i proto, že jsou lidé na severu nemocnější?

Poptávka a potřeby lidí se zvětšují, protože se dožívají stále vyššího věku. Tím pádem lidé potřebují déle i péči doktora.

A lékaři jsou zahlcení…

Ano, jsou zahlcení jak léčením, tak určitou byrokracií, která k tomu bohužel patří. Řada lidí si žádá něco na sociálce, invalidní důchod, příspěvek na péči, nějakou průkazku. Každý, kdo si zvrtne malíček na noze, utíká kam? K praktickému lékaři, aby jim vypsal papír na pojistku. Zároveň k tomu běží obrovské množství závodní péče. Na jednu stranu to jsou peníze, které praktik vydělá. Dostává se ale do situace, kdy na to podstatné - léčení pacientů, prostě není čas.

Pokud máte 1500 pacientů, vše, co s nimi souvisí, děláte pro 1500 pacientů. Když jich máte 2500, navíc za covidu, potom úroveň péče významně klesá. Když toho máte moc, nemůžete se všem věnovat. Ano, budete mít víc peněz, protože jste placeni formou kapitace, to jsou paušální platby, ale pokud těm lidem opravdu chcete poskytovat péči na nějaké úrovni, s vysokým počtem pacientů to nejde.

Bohužel v našem regionu je praktických lékařů opravdu málo, takže je pacienti přemlouvají, aby vzali jejich sourozence, děti, maminku. Zažívám to dennodenně. Odmítáme registrovat lidi, protože bychom to prostě nezvládali.

Víte, kde je v rámci kraje situace nejhorší?

Myslím si, že je to velmi podobné všude. Řekl bych, že u nás v mosteckém okrese je to velmi špatné, v severní části kraje – na Děčínsku a v jiných okresech to ale nebude o moc lepší. Například na Mostecku je nás asi padesát praktických lékařů a více než polovina je v důchodovém věku. Kdyby se na to vykašlali, řekli si, my už to nezvládáme, jdeme do důchodu, tak polovina praktiků ze dne na den zavře. Nikdo by nemohl říct ani popel, protože jsou všichni v důchodu. To je prostě úplně šílená situace. Ti, kteří nejsou důchodoví, jsou ve věku přes čtyřicet. Rozhodně tu není množství mladých začínajících praktických lékařů, těch jsou jen jednotky na celý kraj. Situace je velmi špatná a za sebe musím říct, že nevidím světlo na konci tunelu.

Jaké by to podle vás mohlo mít řešení?

Já nevím. Pojišťovny se samozřejmě snaží, vymýšlejí programy, kterými chtějí obor finančně zatraktivnit. Jsou to například zmíněné smlouvy, kdy jste ochotná přijímat pacienty z ulice a dostanete víc peněz. Pro lékaře z jiných regionů to ale není důvod, aby přišli do Ústeckého kraje. Dokud pojišťovny, a to je také jeden z problémů, budou dále uzavírat smlouvy pro nové praktické lékaře v Praze a dalších velkých městech, kde je doktorů plno, tak ti lékaři na sever nepřijdou.

Bylo by podle vás řešením, kdyby města nabízela bydlení na slušné adrese?

Je to věc, kterou by města měla začít zkoušet. Podle mě jejich vedení tuto problematiku vůbec neřeší. Říkají: to je problém zdravotních pojišťoven. Ve své podstatě mají pravdu, opravdu je povinnost pojišťoven zajistit zdravotní péči, nikoli měst a kraje. Nabídnout městské byty je ale správná cesta či jedna z cest, protože na co lékaře nalákáte? Na peníze a na bydlení kromě nějakého zajištění sociálního života. Nemám informace, že by se velká města jako je Ústí nad Labem, Teplice, Most či Chomutov nějak zabývala nedostatkem praktiků a řešila to společně s pojišťovnami.

Co podle vás můžou udělat zdravotní pojišťovny?

Možná by měly nabízet zdejším lékařům dvakrát takové peníze než v Praze, aby si někdo řekl, dobře půjdu do Ústeckého kraje. Budu vydělávat víc, tady jsou stejně mraky doktorů. Dokud budou finanční podmínky stejné, nevyplatí se jim táhnout se někam na sever. Pojišťovny by také neměly otevírat nové smlouvy ve velkých městech, pokud nejde například o náhradu za odchod do důchodu. V Praze každý praktika sežene, problém je to u nás, v Karlovarském kraji a kupodivu i Středočeském kraji, který má údajně obrovský problém.

Jakou radu máte pro lidi, kteří právě bez úspěchu shánějí praktika? Jezdit za doktorem do Prahy nebo jiného většího města?

Radu nemám, leda zkoušet stále zdravotní pojišťovnu, jejíž povinností je toho praktického lékaře jim sehnat.

To je ale nekonečná smyčka. Jestli pojišťovny mají tuto povinnost, ale chybí jim páky, stejně lékaře nedonutí, aby pacienta zaregistroval.

Ano, to je pravda, pojišťovna nemá šanci donutit lékaře, aby pacienta převzal, pokud nemá podepsaný dodatek a má svých více než dva tisíce pacientů. Zcela bezostyšně může říct: nezlobte se, mám naplněnou kapacitu. Přes to nejede vlak. Je to samozřejmě tím, že je praktiků málo. Kdyby nás bylo jako v té Praze, budeme se o pacienty prát. Tady ti doktoři ale nejsou, tím pádem tu není ani konkurence a nikdo nikoho nechce. Všichni toho mají hodně.