V rozhovoru primátor Petr Nedvědický reaguje i na výtky, že sestavil městskou radu z přeběhlíků, zmiňuje – coby zároveň zastupitel Střekova – i rekonstrukce zničených ulic a stavbu obchodního centra. Nechybí ani plány do budoucna.

Jsou rozdané gesce a pravomoci i domluvena spolupráce a pozice v městské radě, jak osobně byste popsal cestu, která k funkční městské radě vedla?

Nebylo to jednoduché. Naše hnutí, které bylo vítězem ve volbách, si prošlo během vyjednávání cestou od pozice jednoznačného lídra povolebního vyjednávání k roli outsidera. Vše prostřednictvím náhle vzniklého sdružení takzvaných lokálních stran s patnácti hlasy. (Trojblok – pozn. red.) Byla to ale poučná kapitola, která ukázala, jak si někteří kolegové představují koaliční spolupráci. Nazval bych to hodinou demokracie dle představy liberálně demokratických politiků. Pro vysvětlenou, ta slova od zástupce hnutí PRO! z Trojbloku zněla: „Toto je naše nabídka a jiná už nebude, berte, nebo ne.“ Na tento diktát jsme nepřistoupili a podařilo se nám sestavit tým složený ze zástupců hnutí ANO, SPD a nezávislých, kteří měli chuť pro toto město něco skutečně udělat.

Jak vnímáte kritiku, která říká, že jste sestavili městskou radu jen díky zrádcům a přeběhlíkům?

Politici odcházeli z koalic už v předchozích obdobích a prošla si tím různá hnutí a strany. Nyní se tito politici objevují jako členové nových stran a seskupení. Lidé mají právo na vlastní názor a nesouhlas se směřováním strany či hnutí, které zastupovali.

Zdroj: DeníkOpozice rovněž argumentuje tím, že nemáte jasný program, co tedy je programovými prioritami ANO a spolupracujících subjektů na příští volební období?

To, že si opozice nepřečetla program hnutí ANO a SPD před volbami, je její problém. Naše priority jsou stále stejné: statut města, řešení energetických ohrožení města prostřednictvím investic do projektů zajišťujících snížení energetické náročnosti, posílení úlohy městské policie a další.

Co jste si stanovil jako hlavní úkol vy osobně pro toto volební období?

Zahájení realizace všech připravených projektů z minulého volebního období, realizace všech připravených dopravních staveb a pochopitelně vodíková mobilita v MHD. A k tomu přibyly projekty EPC (Energy Performance Contracting – pozn. red.).

Jste zároveň střekovský zastupitel. Nejhorší střekovské problémy se jmenují Žukovova a Novoveská ulice, dočkáme se třeba příští rok rekonstrukce?

Příští rok určitě ne. Opravu Novoveské ulice si sami obyvatelé svým odmítnutím parcelních úprav potřebných pro komplexní rekonstrukci znemožnili. Bude provedena oprava jediného úseku, která však nevyřeší celkový stav. U Žukovovy je stav podstatně lepší – je hotova studie a v příštím roce by mělo být zahájeno projektování, v roce 2024 výběr zhotovitele a v roce 2025 zahájena stavba.

Druhým problémem je samozřejmě neexistující obchodní centrum na Střekově, dokážete vyjednat, aby stavba začala co nejrychleji a co jí vlastně brání?

Po všech jednáních, která byla vedena s investorem, již stavbě nic nebrání, s výjimkou menšinového názoru některých střekovských politiků, podle kterých je stavba „hnusná“. Prosím, i s takovým odborným argumentem se setkáváme.

Jaké priority budou zahrnuty v rozpočtu města na příští rok?

Prioritou je dostatek peněz pro zajištění funkcí městských obvodů, které jsou nejblíže občanům a starají se o veřejný prostor. To se při jednáních se zástupci městských obvodů podařilo. Další prioritou je zajistit energetickou bezpečnost všech služeb, které město zajišťuje: veřejná doprava, jesle, školky, školy, domovy pro seniory. Dokončit stavbu služebny PČR v Krásném Březně, zahájit rekonstrukcí komunikací Mezní, Výstupní, Sociální péče a zahájit opravy městských budov formou EPC.