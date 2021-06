Zdroj: DeníkZ ankety vyplynulo, že máte strašně zarostlý potok a je pravda, že skutečně zarostlý je. Co to?

Potok patří Povodí Ohře, se kterým neustále bojujeme. Samozřejmě bychom chtěli, aby se to sekalo dvakrát, třikrát do roka, ale bohužel i přes veškeré urgence se ten potok poseká pouze jednou za rok, a to ještě tak, že ho posekají a trávu nechají ležet, kde padne, v korytě potoka. To se nám taky nelíbí, ale nemůžeme proti tomu nic dělat.

Další bolístka, která z ankety vyplynula, je, že by to chtělo vylepšit spojení s Ústím. Co vy na to?

Jezdí sem krajská doprava, bohužel jen v týdnu. O víkendu jenom do Povrlů, do našich osad jako Slavošov, Mírkov ne. Je to taky boj, několikrát jsme žádali o posílení spojů, ale bohužel nám kraj nikdy nevyhověl, naopak, spoje se snižují. Vlak jezdí každou hodinu, ale jen Neštědice, Povrly a Roztoky, ale máme další osady, kde doprava není zavedená.

Zimní stadion už by taky potřeboval rekonstrukci, jak to s ní vypadá?

Problém s ním není, zimní stadion teď není v provozu, takže vypadá tak, jak teď vypadá. Ale když je po všech revizích a je tam ledová plocha, hned to vypadá jinak. Ale je už padesát let starý, je třeba rekonstrukce, snažíme se už několik let získat dotaci, bohužel neúspěšně. Jestli se nám to v nejbližších letech nepovede, tak to asi budeme muset zaplatit z vlastních zdrojů.

Kolik to dělá?

Máme rozpočet zpracovaný ještě před tím velkým zdražováním, a to dělal dvacet milionů.

Zdroj: DeníkVšiml jsem si, že bývalá kovárna, která byla soukromá, má za sebou nějakou opravu. Jaký s ní máte plán?

Z kovárny bychom chtěli zachovat co nejvíc i s věcmi, co v ní jsou, aby zůstala kovárnou. Vedlejší budova by mohla být infocentrum s nějakým muzeem o Povrlech. To bychom chtěli vybudovat. Vedle z té velké stodoly máme záměr vybudovat letní kavárnu. Uvidíme. Chceme, aby to nechátralo.

Vaše škola je prý něčím unikátní, čím?

Podařilo se nám loni dotace, takže jsme do ní investovali nějakých 23 milionů: nová elektroinstalace, chodníky, schodiště a podařilo se nám sehnat dotaci i na bazén, je nerezový, s protiproudem a osvětlením. Tady ho na Ústecku, myslím, žádná škola nemá.

Prý tam máte i indiánskou osadu…

Ano, máme tam přírodní zahradu, kterých taky není moc, kde se nejmenší děti učí, jak zacházet s květinami, jak s kompostem, mají tam týpí…

Týpí jakože indiánský stan?

Ano, několik, také hamaky, čili houpací sítě na spaní, děti po obědě nechodí jen do ložnice, ale spí na zahradě. Škola získala certifikát jako přírodní zahrada. Na Ústecku jsou asi jen dvě. Není to tak běžné, spíš na Moravě. Tady na severu je to ojedinělé.

Koupaliště bývalo doslova narvané, chodily sem tisíce lidí, byl problém získat místo v chatce. Teď to prý nějak opadlo, myslíte, že je to strach z covidu?

Před covidem bylo plno, nestíhali jsme, teď se to zmenšilo o padesát procent.

Co pandemie, jak to u vás vypadalo?

Sledovali jsme to každý den a snažili se těm lidem pomáhat. Myslím si, že tady nikdo nepotřeboval pomoct tak, že by využil našich služeb. Samozřejmě jsme jezdili po osadách, dávali lidem roušky, měli jsme tu akce, pět lidí, co je šili, my je rozváželi postupně po těch věkových kategoriích. Starali jsme se o lidi z kopců, co nemají možnost jezdit každý den do města. Máme tu komunitní centrum, tak jsme přes něj zařídili pro starší lidi očkování. Přijeli, naočkovali staré lidi a nepohyblivé, zajel za nimi mobilní tým.

Jak funguje komunitní centrum a co dělá?

Bylo nám nabídnuto, nechali jsme se přemluvit a teď se tam schází malí i velcí, nahoře je klub seniorů, děti pomáhají seniorům, senioři dětem. Děláme tam keramiku. Je tam jedna sociální kancelář. Snažíme se pomoci lidem bez práce a další.

Na závěr, kolik vás koronavirus stál, o kolik přijdete peněz a co plánujete do budoucna?

Covid nás stál jenom ty naše kulturní akce. Z rozpočtu jsme, myslím, na tom nebyli zase tak špatně. Co jsme naplánovali v rozpočtu, to jsme splnili. Chceme rekonstrukce silnic, chodníků, lávky pro děti. Co hoří, se snažíme dát do hromady.