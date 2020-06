/ROZHOVOR/ Autorizovaná krajinářská architektka Jitka Trevisan se narodila v Teplicích a vyrůstala v Ústí nad Labem. Po 15 letech práce v zahraničí se vrátila do České republiky. Je jednou z porotců mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěže o vzhled a charakter okolí jezera Milada.

Jitka Trevisan | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Týmy odborníků mají navrhnout, jak naložit se zatopeným bývalým lomem Chabařovice. Díky rekultivaci v režii Palivového kombinátu Ústí je teď v Trmicích vodní plocha skoro tak velká jako vyhlášený „Mácháč“. Je ale ztracená v chaotické industriální zóně a co by kamenem dohodil od sociálně vyloučené lokality. V to, že klání expertů dopadne pro budoucnost Milady dobře, Trevisan věří. „Budoucí generace si budou hrát na pláži Milady a bude to pro ně úplně normální,“ je přesvědčena krajinářská architektka.