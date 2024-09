Chcete jednat s každým, tedy i SPD, která je v koalici i s dalšími národoveckými stranami? Určitě ano. Pana Foldynu, krajského lídra SPD, znám velmi dobře ze Sněmovny. Jak to potom dopadne, to bude druhá věc.

ANO je vítězem voleb v kraji, vy pravděpodobným hejtmanem. S kým chcete jít do koalice? Budeme jednat se všemi, kteří získali mandáty, což je nakonec méně subjektů, než se předpokládalo. To je ale myslím dobře, protože příliš velká atomizace také nedělá dobrotu. Takže mluvíme o šesti subjektech a s každým bychom chtěli mluvit, od každého si vyslechnout, jakou má představu a jak chce pracovat v rámci kraje. Protože posty se nabízejí jak v koalici, tak i v opozici. Já řadu lidí osobně znám, o to ta jednání budou možná jednodušší. V této chvíli tedy určitě nikoho z jednání nevynecháme.

Kdy chcete s vyjednáváním s ostatními partajemi začít?

Mám za sebou už pár telefonátů z auta, kdy se mi už někteří zástupci stran ozývali. S částí z nich bychom se potkali nebo si zavolali dnes. Máme sice takovou pozici, že to teď nemusíme hrotit, že nemusíme spěchat, abychom se s někým dohodli. Ale chtěli bychom, aby nějaká dohoda byla v horizontu několika dní.

Jaké posty náměstků byste v zastupitelstvu chtěli?

Ještě jsme o tom nemluvili. Máme nějakou představu, ale nechte nás, abychom si ji nejdříve řekli interně i s kolegy a kolegyněmi, kteří a které na mě teď čekají.

Jak vůbec hodnotíte výsledky ANO v Česku i v kraji?

Mám z nich velkou radost. Jsou jen tři kraje, kde jsme nezvítězili, Jihomoravský, Jihočeský a Liberecký. Ale v ostatních krajích jsou výsledky skvělé a hlavně ta procenta jsou skvělá. Kdyby to takto dopadlo za rok v parlamentních volbách, to bych byl opravdu šťastný.

Jde skloubit post hejtmana a poslance, kterým už teď jste?

Pokusím se o to alespoň jeden zbývající rok do parlamentních voleb. To jsem řekl na férovku i před volbami. Nebudu říkat, že to bude jednoduché. Ale byl jsem osm let ministrem a zároveň poslancem a skloubit to šlo. Měl jsem lepší účast na hlasování než leckteří poslanci, kteří ministry nebyli. Ale pokud bych měl pocit, že se to skloubit nedá, hlavně v zájmu kraje, kterému se chci věnovat opravdu hodně, tak bych se rozhodl dříve.

Nepřekvapil vás úspěch hnutí i po dotačních kauzách Krajské zdravotní a chomutovského primátora Hrabáče, který byl původně lídrem ANO v kraji?

Osobně jsem čekal, že to výsledky ovlivní. Byli kolegové, kteří říkali, že to nebude mít dopad vůbec, nebo ne tak zásadní. Ta druhá kauza nás postihla v té úplně nejhorší chvíli, kdy už byla kandidátka hotová. Volaly nám pak stovky voličů, kteří měli problém, protože Marka Hrabáče viděli stále na kandidátce, a mě až na 13. místě. Báli jsme se, že to bude mít větší dopad. Nakonec chci strašně poděkovat voličům, že i tak přišli a ten hlas nám dali. A pevně věřím, že aspoň část z nich nás volila nejen za celorepublikovou ANO, ale třeba i za to, co se tady v Ústeckém kraji povedlo ve zdravotnictví. A že toho bylo hodně. Povedlo se sem dostat výrazné množství peněz, které skokově zlepšilo kvalitu zdravotnictví v určité části kraje, a byl bych rád, kdyby se to povedlo i jinde.