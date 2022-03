Několikrát jsem slyšel, a nejen od vás, že Slovan měl na víc. Není to spíš jen zbožné přání? Ano, mužstvo několikrát v sezoně dokázalo svou sílu, kdy jsme porazili týmy z horních pater tabulky, včetně současných finalistů 1. ligy Vsetína a Jihlavy. Bohužel jsme nedokázali porážet týmy kolem sebe. Jsou tam i objektivní příčiny, jako zranění a podobně, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Sezonu jsme neprohráli jen v sérii se Šumperkem, ale v průběhu celé sezony. Hranice úspěchu a neúspěchu byla v letošním hrozně tenká. Sestupovala rovnou čtyři mužstva. Stačilo uhrát v základní části o šest bodů více a čekaly by nás zápasy play-off. Ty potřebné body jsme promarnili v listopadu a prosinci právě s kluby kolem nás.

Po skončení základní části jste ale nebyli na sestupovém místě.

Ano, čekáním na vítěze II. ligy se soutěž prodloužila o play – down, který jsme nezvládli. To jsme ale věděli předem a tento model jsme spolu s ostatními odsouhlasili.

Trenér Miroslav Mach vzal odpovědnost na sebe, mně to ale přijde, že tak nějak sehrál roli obětního beránka. Co třeba vy, konzultoval jste vůbec složení týmu se sportovním úsekem?

Míra Mach pracoval současně jako sportovní manažer, takže mužstvo skládal společně se sportovním úsekem. Slovan jsme ale my všichni, počínaje společníky klubu, přes hráče, trenéry, vedení a tak dále a my všichni neseme spoluodpovědnost. A ano, konečné rozhodnutí bylo vždy na sportovním úseku. Složení mužstva i sestava mužstva na utkání včetně zvolené taktiky je vždy v plné kompetenci trenérů s případnou konzultací s Janem Čalounem jako sportovním jednatelem. Ale opakuji, spoluodpovědnost neseme všichni ve Slovanu.

Někteří fanoušci klubu dost nelibě nesou orientaci Slovanu na Kladno. Nepomáhá tomu ani to, že vy a Miroslav Mach jste také z Kladna. Co k tomu řeknete?

Od začátku sezony působili ve Slovanu tři hráči z Kladna, a to brankář Lukáš Cikánek a bratři Bláhové, všichni patřili k nejlepším hráčům Slovanu. Míra Mach je určitě Kladeňák, já ale žiju trvale v Ústí už nějakých 17 let. S Kladnem komunikuji úplně stejně jako s ostatními kluby v republice. Možná stojí za zmínku, jestli těmto kritikům také vadí, že náš největší sponzor z podnikatelského prostředí je společnost ATT Miroslava Zadáka, který je také z Kladna a bez kterého bychom soutěž ani nepřihlásili. Takže ani nevím, co na to vlastně jiného odpovědět.

Mimochodem, když mluvíme o sponzorech, ovlivnila nějak ekonomika klubu tento sportovní neúspěch, chyběly snad peníze?

Letošní sezonu určitě ne, ekonomické podmínky byly nastavené tak, že jsme to měli sportovně zvládnout. Z dlouhodobého hlediska však máme s naším rozpočtem problém finančně obstát v současné hokejové konkurenci.

Co když se společnost ATT kvůli tomuto fiasku rozhodne ve Slovanu nepokračovat?

Jak jsem již říkal, bez ATT bychom ani soutěž nepřihlašovali. S panem Zadákem jsem se toto pondělí sešel v Praze. Chce věci řešit s odstupem, a hlavně po jednání s městem a případnými partnery. Svoje rozhodnutí oznámí v druhé polovině dubna.

Hokejisté HC Slovan Ústí nad Labem. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Karel Pech

Takže Slovanu chybí silný partner?

Najít dnes ekonomicky silného partnera je velice složité. Máme stálé dlouhodobé ústecké partnery, kterým určitě patří velké poděkování, ale lední hokej je velice finančně náročný sport a abychom mohli přemýšlet v současné konkurenci o sportovním úspěchu, potřebujeme dát dohromady partnery řádově v milionech korun, a to ještě je vše podmíněné dobrou spoluprací s městem. Vím od manažerů ostatních sportů, že i méně nákladové sporty mají v Ústí nad Labem stejný problém.

Zdroj: DeníkJinými slovy, jste blízko opakování situace z roku 2013, kdy byla málem veta po Ústeckých lvech?

V té době to bylo mnohem horší. Kvůli dluhům jsme mohli skončit úplně stejně jako Chomutov nebo Kadaň, v krajském přeboru. Nebýt města Ústí nad Labem a společností Milana Hagana, asi by to tak skončilo. S tímto dluhem jsme se prali ještě v letošní sezoně, kdy se ukončovaly insolvenční a soudní procesy. Toto je vyloženě sportovní neúspěch, který by nás ale i v případě udržení 1. ligy v těchto ekonomických podmínkách dříve nebo později dohnal.

Přitom ale před dvěma lety to vypadalo, že se blýská na lepší časy, chcete říci, že to byl akorát humbuk?

Jestli myslíte tajemného sponzora, tak určitě. V té době jsem ve vedení klubu nepůsobil a měl jsem radost, že uvidím Slovan opět na vrcholu. Velké vize, velký rozpočet, ale dopadlo to fiaskem a Slovan pomalu směřoval do II. ligy. Jeden ze společníků Slovanu, který ho přivedl, nám v dubnu oznámil, že to nevyšlo, může za to covid-19 a musíte se s tím poprat.

Takže tohle byl takový váš vysloveně nechtěný návrat?

V tu chvíli nebylo co řešit, a ani nebyl čas. Nová sezona začíná už 1. května, a ne prvním utkáním v září, jak se někteří mylně domnívají. Víte, já tady pořád slyším, jak je potřeba vše změnit a vyčistit. Pokud to někdo chce udělat, musí přijít a vzít na sebe plnou odpovědnost. Hlavně musí přijít co nejdříve, aby si vše stačil připravit podle svých představ. Já osobně mám jednoroční smlouvu, která končí vždy 30. dubna každého roku, takže pokud někdo převezme odpovědnost za klub, budu rád, a to myslím zcela vážně.

Působí to na mě, jako by se někdo takový snad měl zase objevit. To tady ovšem už bylo, mluví se opět o nějakém tajemném spasiteli Slovanu, který zasáhne a všechno změní?

Minulý týden jsme se od Jiřího Zdvořáčka dozvěděli, že jistý Marek Novotný připravuje nový projekt pro hokejový Slovan. V projektu jsou údajně zahrnuti již dva domluvení odborníci z Finska a několik oslovených firem. Podmínkou projektu je odstoupení současného vedení Slovanu, na což jsme samozřejmě připraveni. Pokud to Marek Novotný myslí opravdu vážně, musí neprodleně zahájit svůj projekt, aby mohl začít jednat s Ústím, hokejovým svazem, kluby, hráči, agenty, partnery, zaměstnanci a dalšími subjekty napojenými na ústecký Slovan. V každém případě musí od května zase někdo Slovan řídit a nést za klub odpovědnost. Myslím ale, že opravdoví srdcaři, fanoušci a partneři ústeckého hokeje teď nebudou řešit, co nás rozděluje, ale dají přednost tomu, co nás spojuje – Slovanu.