Jak situace okolo Normy pokračovala?

Norma a prostředí kolem ní patří do vlastnictví jiným subjektům, než je město, nemůžeme v této situaci dělat víc než žádat vlastníky o zajištění nápravy. Rovněž jsme požádali o součinnost obchod Norma a o intenzivnější úklid v okolí prodejny. Několikrát jsme žádala o kontroly správních orgánů v prodejně večerky a stále ještě probíhají kontroly na prodej alkoholu. Požádala jsem o pomoc i zástupce vietnamské komunity.

Zdroj: DeníkNěkolikrát padla zmínka o nepořádku, který páchají bezdomovci u popelnic a kolem tepelného vedení a výměníků. Co s tím, jak jste to řešili?

S lidmi bez domova je složitá situace, právní řád našeho státu tento problém neřeší a nelze vůči nim uplatňovat postupy, které jsou mimo rámec zákona. Pokud udělají nepořádek, snaha je, aby jej uklidili, ale mohou to odmítnout. Z místa je může MP vykázat, ale o ni se vrátí zpět. Lze to předat k řešení na přestupkovou komisi našeho městského úřadu, který jim může udělit sankci, kterou však z lidí bez domova nikdo nevymůže, jelikož jsou bez peněz a úřadu tím vznikají pohledávky. S tzv. bezdomovci se potýkáme po celém městě, v řadě případů se jedná o lidi se silně zanedbanou hygienou a trpící nejenom infekčními nemocemi, což je všechno ještě „podpořeno“ jejich momentálním stavem, buď pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Výběr obsahu kontejnerů je problém po celém městě, zamykání kontejnerů by bylo asi jediným řešením. U výměníku u domu techniky je opakovaně nepořádek uklízený pracovníky VPP a pracovníky OOP v součinnosti s MP. Vlastník pozemku je vyzýván k pravidelnému úklidu. Rovněž jsme apelovali na možnost oplocení výměníků, ale dosud nebyla naše výzva vyslyšena.

Co poničená zeleň od chuligánů a sprejerství, jak jste jako obvod bojovali s tímto, jaké máte případy na Skřivánku?

Zatím jsem neměla stížnost na sprejerství, pokud tomu tak bude, samozřejmě zajistíme odstranění hned, jak to bude možné. Jediné, co mě velmi mrzí, je již poničená výmalba zastávky Bělehradská, jelikož nějaký umělec musel prezentovat svoje dílo. Autorky již učinily nápravu, ale jak dlouho vydrží malba krásná nedokážu odhadnout.

Zdroj: DeníkKanci a bachyně, divoká prasata, ta už došla i na Skřivánek a k nemocnici. Jak řešíte je?

Jedinou možností jsou odchytové klece, které již jsou na několika místech. Jako obvod své klece nemáme, toto vše řeší odbor životního prostředí. Divoká prasata jsou po celém městě, jejich životní prostor ubývá a hledají potravu v centru. Nepořádek kolem kontejnerů, zakládaní černých skládek a kompostů za zahrádkami jim nahrává. Nejsem odborník na černou zvěř, ale určitě existuje nějaké řešení ve spojení s veterináři, jak zabránit množení nějakou humánní formou, pachovými zábranami a podobně.

Potom je tu parkování, hlavně mezi trafostanicí a panelovým domem. Co je tu za problém, že sem nelze dát například automatickou závoru na kartu, nebo to uzavřít úplně?

Již dlouhou dobu se městský obvod potýká s parkováním vozidel v plochách zeleně. To jsou ti, kteří opravdu působí škody svým bezohledným chováním, kdy bez ohledu na počasí a stav zeleně denně svá vozidla do ploch odstavují. Tím dochází nejen k poškození zeleně, ploch jako takových, ale zároveň je často znemožněno provést na dané ploše údržbu. Řešili jsme situaci parkování mezi bývalou lékárnou a blokem panelákového domu. Náš obvod zajistil nejdříve kamenné zábrany, které během několika dnů zmizely, pak sloupky k zamezení parkování, které nezodpovědní řidiči poničili. Zeleň je opět poničená, ale toto je opravdu na lidech a jejich odpovědnosti. Nějakou jinou formou nemůžeme zamezit vjezdu a parkování, je tam trafostanice a musí být zajištěna cesta pro havárii a podobně. Závora s kartou je finanční otázkou, a potom jde o to, jak spravedlivě určit, kdo by směl na daném místě parkovat.

Lidé se zlobí i kvůli nezametenému listí a neposekané trávě, rozbitým chodníkům, nebo nepořádku kolem popelnic, co budete dělat s tím?

Letošní údržba zeleně je z mnoha důvodů velice problematická. Vzhledem k ukončení platnosti stávajících smluv na údržbu zeleně byla vyhlášena veřejná soutěž na nové zhotovitele. Termín uzavření smluv se z administrativních důvodů protáhl, a tak byly nové smlouvy uzavřeny až koncem července. Do té doby jsme údržbu řešili provizorně pomocí objednávek. Dalším problémovým aspektem bylo letošní počasí, kdy nám téměř celé vegetační období pršelo při optimálních teplotních podmínkách k růstu všeho zeleného. A tak nám všude naráz rostly travní porosty, keře, živé ploty a plevele. Při letošním trendu počasí, kdy pršelo dva, tři i více dní v týdnu, nešlo technicky provádět objednané práce, seče opravdu nelze realizovat v dešti či v mokrém porostu. A tak docházelo k časovým prodlevám v objednaných termínech. Většinou to nebylo vinou naší nebo zhotovitelů.

Co hrabání listí a seče, to místní také dost často kritizují?

Hrabání listí na plochách v zeleni se vždy provádí od konce října do prosince. V současné době dokončujeme na všech lokalitách 4. seč. Následně bude objednána 5. seč, jako dočišťovací, aby trávníky byly připravené na podzimní hrabání listí a na zimu. Nepořádek u popelnic, odvozy odpadů a úklid u kontejnerových stání má v kompetenci magistrát, ale dle mého názoru si tento nepořádek obyvatelé sídlišť provádějí sami, odkládají odpad tam, kam nemají. Na stránkách magistrátu jsem se dočetla, že vzhledem k nedostatku míst není možné umístit další nádoby, proto se budou navyšovat vývozy jednotlivých nádob. U plastů navýšení výsypu na 2x až 3x týdně, u papíru na 2x týdně a u nádob na sklo u vybraných míst 1x měsíčně, místo 1x za 2 měsíce. Další finanční prostředky budou využity k navýšení četnosti úklidu objemných odpadů okolo odpadových nádob. Úklid bude prováděn 1x týdně místo dosavadního intervalu 1x za 14 dní. Navýšení prostředků je součástí projektu Čisté město.

Co rozbité chodníky?

Co se týče chodníků, v minulých letech byl opraven chodník u panelových domů SNP naproti základní škole, spojovací chodníky směrem k Malátově ulici, v letošním roce oprava schodiště v Hoření. Z důvodu financí další větší akce nebyly. Několik let odsouváme opravu u garáží. Pokud jsou nedostatky, žádám obyvatele o poslání podnětu do aplikace Mobilní rozhlas a pokusíme se je v rámci možností – a pokud nám spadají do správy – o nápravu. Musím ale podotknout, že na příští rok budeme mít rozpočet velice omezený.