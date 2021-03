Pochlubit se mohou také vlastním vodníkem, zámkem a rybníčky. Na druhou stranu se tu potýkají s kamiony a obecně vysokou dopravní zátěží. Kvůli ekonomickým dopadům pandemie covid-19 přijdou o šest až sedm milionů korun, ale žádný z připravených projektů nechtějí „odpískat“. Prostě je hodlají dělat postupně.

Základním a největším problémem Libouchce je hlavní silnice, jezdí po ní spousta aut, kamionů. Dneska je jich sice méně, ale jen proto, že trvá oprava mostků na trase. Co s tím?

Do budoucna bychom byli rádi, kdyby byl postaven obchvat, který je v plánu minimálně patnáct, možná i dvacet let. V současné době se ještě trasuje, za Libouchcem není jasné, kudy by měl vést. V poslední době přibyla varianta, že by kamionová doprava byla odkloněna na silnici I/62 mezi Děčínem a Ústím, podél řeky Labe.

Jedním z problémů, spojeným s nadměrnou kamionovou dopravou, byly praskající stěny domů a hluk, domluvili jste se s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) na kompenzacích?

Kamionovou dopravu částečně odklonila rekonstrukce mostků po trase. Ale jak víme, je to stav dočasný. Jakmile mostky opraví, jsou zpět. Silnice je první třídy, mezinárodní, kde se dost dobře tranzitní doprava nedá omezit. Pokud nepostaví obchvat, problémy opět narostou geometrickou řadou. ŘSD nám částečnou náhradu poskytla. Domům v těsném sousedství silnice uhradila výměnu oken za protihluková. Nicméně, otřesy od plně naložených kamionů neustaly, dál poškozují stavby v okolí. Takže nás čeká další vyjednávání.

Podívejme se na něco příjemnějšího, všiml jsem si během návštěvy hřbitova, že se tam něco děje, co to bude?

Po dohodě s církví se nám podařilo získat ohradní zeď kolem hřbitova do obecního majetku. Jako majitel jsme mohli požádat o dotace, což se nám ve dvou případech povedlo. Před dvěma lety to byly peníze na první a druhou etapu oprav. Poté jsme opětovně požádali, získali další dotaci a mohli dokončit třetí etapu oprav v úseku, který byl v nejžalostnějším stavu, zeď byla celá vyvalená. Dnes ji máme opravenou. V areálu letos plánujeme výstavbu nových kolumbárií, komponenty máme už nakoupené, čekali jsme na dobré počasí.



Co historická část hřbitova?

Jistě, jedna část hřbitova je historiky ceněná jako původní, autentická a jak nám bylo řečeno, že takových hřbitovů je v kraji málo.



Všiml jsem si opravené kalvárie…

… ano, pracoval na tom restaurátor Šolc, bylo na něm vidět, že to dělá srdcem, nejen kvůli výdělku. Záleželo mu na tom, dílo se mu podařilo. Můžeme se pyšnit tím, že takové sousoší právě u nás máme.



Všiml jsem si, že tu máte na rybníčku vodníka Česílka, kdy se nastěhoval?

Je tam poměrně krátkou dobu, to musím poděkovat Romanu Luňákovi, to je zaměstnanec obce, který ve svém volném čase dělá řezbařinu, má pro ni velký cit. Jsem rád, že to pro nás udělal. Nejen vodníka, ale třeba zřídil přístřešek nad pramen za Libouchcem, vyřezal pár hříbků u dalšího rybníčku a další. Je to člověk, který to taky dělá ze srdce a rád.



Mimochodem, „nepouští vám vodník vodu z rybníčku“ do paneláků pod ním?

Je tam poměrně krátkou dobu, ale myslím si, že i do budoucna nebude škodit. Ač v minulosti, co já vím, se dvakrát stalo, že rybníček přetekl přes hráz a vyplavil domky i paneláky pod úrovní rybníku.

Zdejší hasiči byli vždycky pýchou Libouchce, jak je to dnes?

Jsme rádi, že tady hasičskou jednotku máme, jsou to lidé, které znám osobně. Pokud obec cokoli potřebuje, čištění, likvidace námrazy ze střech, prořezání stromů a tak dál, můžeme s nimi počítat. Chlapi zase na oplátku vědí, že když je pro ně třeba zajistit vybavení, mohou se kdykoli obrátit na obec. Jsem rád, že se nám v minulosti povedlo kompletně rekonstruovat zázemí, hasičskou zbrojnici, podařilo se nám, díky dotacím, pořídit dopravní automobil a hasičské auto se stříkačkou. Mohu říct, že v současné době jsou hasiči vybaveni opravdu tím, co pro svou práci potřebují.



Copak vám to kolem hasičárny bagrují?

To se netýká jen hasičů, ale i obce, jelikož tu sídlí naše správa obecního majetku, tak jsme plochu před garážemi nechali zpevnit, upravit, odvodnit. Takže uděláme kompletně výměnu celého povrchu, za asfaltový, s tím, že se nepořádek nebude zanášet do garáží, je to pro zimní údržbu lepší. Myslím, že jsme udělali dobře.

Mimochodem, jak po ekonomické stránce zvládáte pandemii covid-19? O kolik peněz na daňových příjmech jste přišli, kolik projektů jste museli stopnout?

Vím, že některé okolní obce část svých projektů stoply. Mohu říct, že projekty, které jsme na letošek měli v plánu, výhledově i na příští rok, budeme jeden za druhým uvádět do života. Propad na daňových příjmech, když jsme to spočítali, ovšem činí zhruba šest až sedm milionů.



Jaké plány máte do budoucna jako starosta a jako osoba?

Práci starosty mám rád, ta práce mne baví a jak se říká, naplňuje. To ovšem nezáleží jen na mně, ale i na lidech, se kterými v Libouchci žiji. Pokud usoudí, že to dělám dobře a zvolí mne znovu, budu si to pokládat za čest, budu za to rád. No a jako člověk, až ta pandemie skončí, uspořádáme velkou kulturní akci, aby to z nás všechno spadlo, a konečně jsme si od toho ulevili.