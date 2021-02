Nestará se příliš o to, zda se změní zdejší koalice, naopak politické hrátky jsou pro něj nepříjemná zkušenost. V rozhovoru reaguje na připomínky zdejších obyvatel ohledně laviček, nebo právě úklidu chodníků.

Zdroj: DeníkJak byste shrnul své působení ve funkci?

Více než dva roky ve funkci starosty mi přinesly spoustu nových životních zkušeností. Když jsem nastupoval v listopadu 2018 do funkce, měl jsem pouze zkušenost z majetkové komise, kde jsem působil v minulém volebním období. Po příchodu na náš úřad jsem začal zjišťovat a objevovat spoustu malých i velkých problémů, které trápí naši Severní Terasu. Také stížností našich spoluobčanů bylo dost. V ten okamžik člověk zjistí to, co předtím ani neviděl. Jsem typ člověka, který se snaží řešit problémy ihned, pokud to jde, a hlavně slíbit jen to, co může splnit. Myslím si, že se povedlo ve spolupráci s naším magistrátem a krajem poměrně dost problémů vyřešit a přinést na Severní Terasu spoustu nových věcí. Opravili jsme spoustu chodníků, schodišť, kontejnerových stání a další. Seznam je to dlouhý, ale stále toho máme před sebou ještě dost a dost.

Na městě se změnila koalice, jak vidíte politickou situaci u vás, budou změny?

O komunální politice si myslím, že je o lidech a hlavně pro lidi. Měli bychom se všichni spojit, pracovat a snažit se naše město uklidit, opravit a posunout o kousek dál. Opravdu úplně nechápu a nelíbí se mi různé politické „hrátky a šarády“, které nic zásadního nevyřeší. Jen některé projekty a investice zastaví, jiné upřednostní, ale nevím, jestli to městu pomůže. V našem obvodu jsem opravdu nikdy nerozlišoval, jestli je někdo zelený, modrý, červený a tak. Všichni se dobře známe a šlo mi vždy jen o to, abychom pro obvod pracovali, společně se snažili pro něj udělat jen to nejlepší. Ne vždy se vše podaří, ale myslím si, že spolu to dáme. Což se ukázalo i při první vlně covidu-19, kdy jsme si prošli opravdu těžkým obdobím. Sám ze svých zkušeností vím, když jsem jezdil nakupovat seniorům, nebo sháněl roušky, že to jde. Ale, jak se říká v politice, nikdy nevíš, co a odkud přijde. Bohužel, pro mě to je jedna ze špatných zkušeností. Takže nevím, jestli tady budou změny, doufám, že ne, ale v tomto je ta politika fakt na nic.

Největším problémem Severní Terasy jsou parkovací místa, jak by se to mohlo změnit?

To je opravdu velký problém. Podařilo se nám několik nových parkovacích míst získat, asi 22. Já vím, není to moc, ale každé se počítá. Máme několik studií na nová místa, dokonce jsem sehnal i investory na vybudování nových parkovišť, ale v cestě nám stojí územní plán města, který nepřipouští změny.

Ovšem i v tomto problému to trochu pokročilo, když v minulém roce zastupitelé na magistrátu začali územní změny prosazovat a když to dotáhnou v letošním roce, tak by mohla přibýt na Severní Terase spousta nových parkovacích míst.

Mohl byste víc popsat projekt nové silnice u Dobětic, o kterém se v poslední době dost hovoří?

K propojce Poláčkovy a Brandtovy ulice i k jejich zjednosměrnění bylo nejprve nutné koupit rozsáhlý pozemek právě na konci Brandtovy ulice. To byl jeden z prvních úspěchů, který se mi ve funkci povedl. Již v roce 2018 jsme pozemek odkoupili a připojili k majetku města. Cena byla příznivá, nějakých 204 korun za metr. Za to si magistrát zaslouží poděkování za vstřícnost a pomoc. Pro letošní rok jsou v rozpočtu města investice na vypracování projektu a budu se snažit, aby se našly finance pro její výstavbu v příštím roce. Opravdu by to velmi pomohlo zmiňovaným ulicím, jednotkám Integrovaného záchranného systému, odvozu odpadů a dalším.

Kolem panelových domů prý není dostatek laviček pro seniory, co s tím?

Lavičky, které někde chybí, řešíme individuálně, dle požadavků místních lidí. Záleží totiž na tom, zda pozemky jsou naše, nebo jednotlivých společenství. Dokonce byly i žádosti od společenství vlastníků na jejich odstranění kvůli nepořádku a shromažďování lidí, zejména ve večerních hodinách. Takže tohle není zásadní problém, stačí zajít na úřad a dané místo určitě vyřešíme.

Lidé si také stěžují na hluk v okolí Horizontu, můžete s tím něco udělat?

Horizont, to opravdu nevím, stížnosti tady nemáme, strážníci také ne. Řešil jsem stížnosti okolo restaurace 777, ale to se podařilo odstranit po domluvě s majiteli objektu a v součinnosti s městskou policií. V každém případě je nutné ihned volat městskou policii, od toho tu je a snažím se všem lidem říkat, aby ji volali. Jestli má někdo problém na její linku 156 zavolat, klidně lze zavolat mě, rád policii zavolám sám.

Teď lidi zlobily zasněžené a ledové chodníky, jak byste reagoval?

Chodníky jsou asi stálý problém, i když si myslím, že se město snaží. Zimní údržbu totiž zajišťuje magistrát. Od vstupu do funkce se snažím o to, aby nám chodníky svěřil, samozřejmě s prostředky na jejich údržbu. Musel by se ale změnit takzvaný statut města. I přes to náš obvod zajišťuje úklid zastávek městské dopravy. Pořád si říkám, že jsme jedno město, takže určitě to není o tom, že někdo za někoho něco dělá. Tak, jak uklízíme i náš park, bychom se mohli starat i o chodníky, myslím, že je to logické, aby patřily k obvodům.