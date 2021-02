Starosta Jan Doubrava také zápasí s padajícími stromy, snaží se do konce dotáhnout nákup ne zrovna levného hasičského auta, nebo s rozbitými silnicemi. Rád by uatelil a postavil multifunkční hřiště. Investice ale budou muset letos počkat.

Máte už rozpočet, nebo jste také v provizoriu, jako některá jiná města a obce, kvůli pandemii covid-19?

Rozpočet jsme schválili v prosinci. Pandemie nám ho poněkud snížila. Obvykle hospodaříme se zhruba 15 miliony, museli jsme ho ale stáhnout na nějakých zhruba 12 milionů. Na prvním místě jsme zohlednili provozní náklady. Investice musí počkat.

Zdroj: DeníkDo něčeho je ale investovat potřeba, silničky, chodníky. Co s tím?

Malé investice já považuji za provozní náklady, myslím tím drobné opravy domů, silnic, chodníků, jak říkáte. Abych ale opravil celou komunikaci na Liboňov, to bohužel letos nebude, nedá se prostě nic dělat. Ale zaplácat to nějak musím.

Kterou investici jste museli odsunout?

Na letošek jsme měli připravené zateplení bytového domu, ale opravdu to musí počkat.

Měli jste kupovat za sedm milionů automobil pro hasiče, to také letos padlo?

Máme už podepsanou úvěrovou smlouvu s bankou, kvůli pandemii sám dodavatel nebyl schopen automobil dodat. Potom zase měl výrobce nástavby zdravotní problémy ve firmě. Takže auto, které tady už mělo stát loni, tu snad bude stát do května. Máme přislíbené dotace, úvěr, projekt se nedá už zastavit.

Silnice na Zadní Telnici je velice nebezpečná, hlavně v zimě, auta se tam horko těžko vyhnou, autobusy a sypače ještě hůř, v zatáčkách chybí zrcadla, někde značky a tak dále, co s tím uděláte?

Silnice patří kraji, má se o ni starat jeho Správa a údržba silnic. Existuje dohoda mezi magistrátem, krajským úřadem a námi, abychom to po sezoně řešili. Každý rok vlastně kvůli dopravě děláme nějaké sezení. Před sezonou mezi policií, skiareálem, námi, horskou službou a dalšími. Když koupíte tři zrcadla na každou sezonu, to už vás přestane bavit. To je věc, která se moc hezky krade. Na té spodní točně když ho tam dáte, za chvilku je pryč. Spodní točna ani není telnická, ale petrovická, leží v jejich katastru. Nesmí dát zrcadla na cizí pozemek.

Co tam dát třeba fotopast?

No právě. Fotopast mi už ukradli taky.

Další problém, do zahrad vám padají buky, duby, už jste to konečně vyřešili?

Problém přetrvává, ale už se něco podařilo. Minulý týden nám krajský úřad povolil vykácet první tři stovky stromů. První vlaštovka, ale není to řešení problému.

Ale když pokácíte stromy, tak se rozvolní svahy, povolí kořeny a tak dál, počítáte i s tím?

Určitě nevykácíme celý les, to je právě ten problém, o kterém se bavíme celou dobu. Ano, obec měla tuhle myšlenku, ale když vykácíme celý les, tak nám začnou místo nich padat na domy balvany. Co je horší? Máme investovat do velkých zábran? Na to nemáme finance. To by musel zaplatit stát, který to navíc ani nenechá vykácet, jelikož je to evropsky významná lokalita, která se vykácet nesmí. Takže se motáme v začarovaném kruhu. Řešením je kácet jen stromy, které jsou nebezpečné, a pravidelné kontroly. Kácejme míň a o svah se starejme.

Telnice má velké historické pozadí, budou zase oslavy bitvy u Chlumce a Varvažova, máte i velké obecní výročí. Jak se s tím popasujete v době koronavirové pandemie?

Slavnosti v době covidní? No, představu nemáme žádnou. Obec slaví letos 650 let a my řešíme, jestli něco dělat, nebo ne. Oslavy mají být hezké, honosné. Ale vydat peníze, když nevíme, jestli to pořádat budeme, to je složité. V rozpočtu máme kapitolu, pokud by nám stát něco povolil, ale nemyslím si to. Jsme samozřejmě připraveni to nějak oslavit, i to hasičské auto chce pokřtít a zapít. Loni jsme lidem slíbili, že když jsme zrušili plesy, uděláme oslavu, nebo velký ples venku. Byl bych rád, kdybychom to zorganizovali na obecním hřišti, nebo u nádraží. Nějakou tu velkou párty.

Tak vypadala Bitva u Chlumce v roce 2019

Co se vám povedlo, co ne, jak byste to shrnul?

Povedla se nová radnice a chodník, za který jsem fakt rád. Když jsem do křesla usedl a slyšeli jsme že chodník od Zeleňáku ke školce nikdy postavit nepůjde a vidíte, nám se to povedlo. Děti ze školky jdou bezpečně po chodníku a ne po silnici, to je největší úspěch. Nepovedlo se nám toho hodně. Já třeba mám myšlenku muzea bitvy u Chlumce, už ji máme od roku 2015, bez dotací na to ale obec nedosáhne. Projekt je hotový, ale pořád čeká v šuplíku na vhodnou dotaci.

Nejbližší plán do budoucna, jako člověk, jako starosta?

Jako starosta plánuju tady dál sedět, ještě nějakou tu chvilku, a věnovat se práci, která mne baví. Co se projektů týká, rád bych zateplil obecní domy a postavil multifunkční hřiště, to nám chybí.