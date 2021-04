V anketě se místní lidé zmiňovali o zarostlém Homolském potoku. Co s tím uděláte?

Každoročně píšeme na Lesy ČR, kterým potok patří, aby nezapomněli udržovat travní porost. Potok je známý tím, že u něj roste netýkavka, proto je potřeba dodržovat režim sekání, aby se plevely v obci nerozmnožovaly. Po velkých urgencích, občas, jednou ročně, potok posekají. Místní lidé společně se zaměstnanci obecního úřadu každý rok organizují brigádu v rámci akce Ukliďme Česko. Posbíráme plastový odpad, který se v korytu potoka válí. Tedy na území obce.

S vodou souvisí i další věc. Dosluhuje vám čistička odpadních vod, co s tím?

Čistička je zatím pro nás veliký oříšek, jelikož opravdu dosluhuje. Už asi tři roky plánujeme rekonstrukci. Snažíme se využít dotace, ale bohužel se nám je letos nepodařilo získat. Tudíž budeme pravděpodobně muset rekonstruovat takzvaně salámovou metodou. Tedy investici rozdělit na několik částí a opravovat postupně. Cena bude k 70 milionům korun bez DPH. Potřebujeme, aby ta investice byla pro obec reálná.

V obci máte restauraci, známé Tivoli, ale nějak se vám ji nedaří pronajmout. Co dál?

To je další takový neduh, který nás trápí. Restaurace Tivoli je naše rodinné stříbro, chtěli bychom provoz, který tam býval, obnovit. Aby ji místní i cyklisti a turisté mohli navštívit a důstojně se občerstvit, dát si pivko. Ale skutečně se nám nedaří sehnat nájemce, který by tu hospodu provozoval podle našich představ.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkMáte tu poměrně rušnou silnici. Co kamionová doprava, co s bezpečností?

Rozdělil bych to na dvě oblasti. Hlavní komunikace, která prochází obcí, je v majetku kraje. Takže obec, počítám asi už pět let, žádá Ústecký kraj o omezení kamionové dopravy a zajištění bezpečnosti při průjezdu obcí. Bezpečnostní prvky, co tu máme, takové ty stacionární radary, jsme si instalovali sami na vlastní náklady, aby alespoň část řidičů, kteří to respektují, dodržovali povolenou rychlost a neohrožovali chodce. Druhá věc je problém, který řešíme taky už dlouho. Od té doby, co byla otevřena zkratka z Malého Března do Úštěku, ji spousta řidičů kamionů využívá. Zatěžují silnici i životní prostředí prachem a ohrožují bezpečnost.

Když o tom mluvíme, jak to vypadá s opravami?

Opravy místních komunikací a chodníků ve vlastnictví obce, to je další problém, který nás tíží. Máme zhruba patnáct kilometrů místních komunikací a k tomu přilehlých chodníků. Každoročně se snažíme vyčlenit až jeden milion korun, aby se nám podařilo opravit alespoň jejich část.

Mimochodem, nelze se nezeptat, o kolik přijdete peněz v souvislosti s pandemií?

Předpokládáme kolem dvanácti milionů korun. O to bychom měli mít méně v daňovém určení příjmů. Už při schvalování rozpočtu jsme s touto ztrátou počítali a snažili se ho přizpůsobit tak, abychom letos s penězi vyšli.

Na závěr, jak jste vy osobně prožil období covidu?

Já osobně jsem si covid-19 prodělal, nebyla to těžší forma, ale přesto jsem byl delší dobu doma, i když tedy na home office. I když jsem marodil, starosta musí být v práci pořád. V té době jsem z domova pořádal i pracovní jednání zastupitelů. Chtěl bych apelovat na všechny, aby dodržovali ta opatření, protože i z vlastní zkušenosti vím, že to není žádná sranda. Skoro každý zažil, že se ho to dotklo, nebo někoho z rodiny. Snažíme se udržet provoz obecního úřadu, abychom všechny požadavky splnili. No, není to úplně ideální.