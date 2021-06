Jak se proměnila doprava v obci po přestavbě křižovatky na kruhovou?

Po dostavbě okružní křižovatky jsme nezaznamenali téměř žádné komplikace, naopak jsme se setkali s velmi pozitivními ohlasy. Máme radost, že nejen naši obyvatelé mohou bezpečně a plynule projíždět křižovatkou při provozu, který na tomto úseku panuje. Naší obcí podle posledního sčítání projede okolo 12 500 aut denně.

Těší vás také nové komunitní centrum. Jak funguje, kolik stálo a kdo s tou myšlenku přišel?

Celá budova, ve které sídlí i obecní úřad Přestanova, byla dlouhodobě ve velmi neutěšeném stavu. Otázka, jakým směrem se vydat, byla velmi aktuální. Rozhodli jsme se dům opravit. V přízemí vznikly kanceláře obecního úřadu, kuchyňka, sociální zázemí a čítárna. V prvním patře společenská místnost, kancelář, sociální zázemí a venkovní terasa. Ve třetím patře herna pro děti. Protiepidemická opatření nám zatím nedovolila plně centrum otevřít, ale od září plánujeme zájmové kroužky nejen pro děti, ale též pro seniory a spolky. Opravu jsme zafinancovali z části z úspor obce, a to 3,4 milionu, zbytek jsme čerpali z dotací ministerstva pro místní rozvoj a Ústeckého kraje, celkem 4,2 milionu korun.

Co je podle vás největší problém obce a jak by to šlo vyřešit?Přestanov se stal lokalitou, kde došlo k velkému nárůstu nových rodinných domů. Mladé rodiny postrádají například mateřskou školku. Nyní zpracováváme projektovou dokumentaci. K tomuto účelu jsme odkoupili pozemek o výměře 7,5 tisíce čtverečních metrů. V tomto areálu máme též dvě haly, které slouží obci jako zázemí pro techniku. Kromě toho by zde mohlo být do budoucna i jakési veřejné prostranství, kde by se mohly konat obecní akce. Jako velký problém vnímáme také shořelou budovu kabin pro sportovce a restaurace Na Hřišti. Už rok vedeme intenzivní jednání s projektanty a připravujeme rekonstrukci. Bohužel náklady na obnovu jsou velmi vysoké a naše obec není schopna je pokrýt. Proto jsme vypracovali žádost o dotaci z programu NSA, avšak myslíme si, že investice do 10 milionů vzhledem k obrovskému zájmu měst a obcí neuspějí. Nicméně hledáme další zdroje financování. Moc bychom si přáli náš sportovní areál plně využívat, ale bez šaten a sociálního zázemí to není možné.

Jak jste přečkali pandemii?

Domnívám se, že jsme se s ní vyrovnali se ctí. Náš úřad a krizová komise fungovaly po celou dobu nepřetržitě. Snažili jsme se všem obyvatelům pomoci, ať to byly roušky, respirátory, dezinfekce, formuláře, drobné nákupy a tak dále. Naši obyvatelé pracovali na COVID jednotkách a doposud pomáhají v očkovacím centru, za což jim moc děkujeme. Ekonomické následky cítíme celorepublikově, i v naší obci.

Jaké investice jste museli odsunout?

Zatím na naplánovaných projektech pracujeme, uvidíme, zda se nám je podaří zrealizovat. Nyní už víme, že například budovu restaurace Na Hřišti určitě nezprovozníme v plném rozsahu.

Na závěr: co plánujete na léto?

Na léto máme naplánované některé kulturní akce – letní kino, koncert, ke konci prázdnin tradiční Pohádkový les.