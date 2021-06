První informace, kterou jsem tu nabral, byla, že se vám to tu v sobotu porvalo. Co se vám to tady děje?

Občas dochází k nějakým konfliktům, o kterých ani kolikrát nevíme, to si zdejší lidé řeší vzájemné spory. No, ale zatím nám není nic známo, ani policie nic nehlásila. Takže patrně něco…

Jak byste tedy zhodnotila mezilidské vztahy, které tu panují, jelikož o tom lidé během ankety dost mluvili…?

Mezilidské vztahy se tu hodně změnily. Žije tu hodně starousedlíků, ale také přišlo dost nových a asi k sobě tak trochu potřebují najít cestu. Asi to dřív bývalo lepší, lidé víc chodili na společenské akce, podíleli se na kulturním životě, víc se sportovalo. Teď se to musí vrátit zpátky a pokusíme se je zase dát dohromady.

Narazil jsem tu na kostel, který by potřeboval opravit. Opravy církevních staveb jsou drahé, jak to řešíte?

Kostel patří trmické farnosti, ale máme s MAS Labské skály rozjednáno, že by se případně pokusily zajistit finance z nějakého titulu z evropských peněz. Nevíme, jaké budou vyhlášené, ale pokusíme se farnosti pomoci, aby naše památky nezanikly a jejich obnova byla zajištěná.

Zřejmě by bylo potřeba tu občas opravit silnice, což je taky problém většiny obcí a měst Ústecka…Zatím máme vyčleněné peníze na základní opravu silnic, ale bohužel máme jiný problém. Musíme vybudovat kanalizace a vodovod v místních částech, což bude stát hodně peněz, takže s ohledem na covidem osekané finance, musíme ty prostředky dělit.

Které části Řehlovic čekají na odkanalizování?

Kanalizace je pouze v centrální části obce, ostatní nejsou. Teď se snad už blížíme k úspěšnému závěru v Dubicích, kde dodělávají nějaké drobnosti na projektu a budeme žádat o dotaci. Předpoklad je nějakých čtyřicet milionů korun. Také začala stavba hasičské zbrojnice za nějakých osm milionů, uvidíme, snad se cenu podaří udržet.

Řehlovicko je známé spíš Stadicemi a Přemyslem Oráčem, jak z toho můžete profitovat?

Je to turistický cíl, ať už pomník Přemysla Oráče, který je kulturní památkou, nebo přírodou, tak na tom profitujeme. Finančně na tom asi neprofitujeme. Turisté mohou maximálně podpořit místní pohostinství, ať už tady, nebo v Dubicích.

Co infrastruktura, penziony, suvenýry a publikace?

To máme k dispozici na obecním úřadu, kde je možnost koupit turistickou známku, pohlednice. Nemáme žádné informační centrum, možná do budoucna by asi nebylo od věci. Možná na nějakou zkrácenou dobu v obecní budově by bylo fajn. Jinak v Dubici máme penzion u Sv. Barbory, to je nyní asi jediné místo, kde se dá ubytovat. Hospody, máme dvě, byly zavřené kvůli pandemii, ale už zase fungují, snad se udrží.

Když mluvíte o pandemii, jak to tu vůbec vypadalo?

Ze začátku to ještě bylo dobré a lidé si to moc nepřipouštěli. Potom nás to bohužel zasáhlo úplně zblízka, v lednu zemřel náš zastupitel a radní. Potom už se lidé začali bát. Pravda, přímo na covid tu moc lidí najednou nezemřelo, spíš spousta starších lidí během té doby, postupně, v souvislosti s covidem. Někteří lidé dodržovali veškerá opatření, někteří ne, dokud to nezasáhlo někoho v blízkosti.

Co plánujete pro nejbližší dny a týdny?

Rozhodně chceme obnovit nějaký kulturní život, zapojit naše lidi, aby byli společně. Byla Noc kostelů, teď tu v Dubici chystají závod, měl by konečně být i smíšený dětský den a čarodějnice, takový rodinný den, kdy budeme moci jít ven a další akce. Doufejme, že to půjde.