Jak jste na nápad hvězdárnou koupit přišel?

Už přes rok jsem každý den hledal vhodný pozemek pro náš průhledný Bubble Hotel. Pořád jsem hledal někde v okolí Prahy a pak ze srandy pohledal ve svém rodném Ústeckém kraji a našel strašný pozemek s nepořádkem. Když jsem zjišťoval o co se jedná a že to je vlastně pozůstatek hvězdárny s krásnou historií, rozhodl jsem se pozemek s hvězdárnou zakoupit a udělat z toho další možnost pro naši komunitu ze skyhomes.cz.

Jaké byly vaše první dojmy, když jste tam byl poprvé?

Nepořádek v lese, těžko dostupné, daleko od Prahy, bez elektřiny, bez vody, smrad od bezdomovců. Ale když jsem se otočil že odejdu a viděl ten výhled, tak jsem ihned věděl, že to stojí za opravu a námahu. Přítelkyně už je na moje bláznivé nápady zvyklá, tak tušila, že mě ten bordel a ruina sklepa nadchne.

Víte něco o její historii, prozradíte nějaké zajímavosti?

Prozradím vám, že díky archivu Ústí nad Labem jsem dostal pětistránkovou kroniku z roku 1930, kde je sepsaný dobový stav hvězdárny, včetně značky hvězdářského teleskopu, velikosti čočky, jeho zvětšení a kroniku nabídnu veřejnosti k prohlédnutí v opraveném sklepě, včetně jejího překladu z němčiny. Získal jsem také dopisy z roku 1949 od studentky, která žádá profesory o možnost založení astronomického kroužku, který by hvězdárnu využíval ke vzdělání.

Ústecká hvězdárna na Doniu

Kdo ji vlastně vybudoval?

V roce 1924 univerzitní hvězdárnu vybudovala Německá univerzita jako svoji provizorní hvězdárnu. Když v témže roce začala hvězdárna pracovat, byl na místě jen dřevěný domek. Fotografie domku se bohužel nezachovaly a první fotografie je někdy z období 1925-1930, kde můžeme již vidět kamennou stavbu. V únoru 1929 byl založen „Spolek přátel hvězdárny Německé univerzity v Praze“, který si dal za úkol umožnit s pomocí soukromých prostředků výnosnou vědeckou činnost na hvězdárně Německé univerzity a její observatoři v Liesdorfu-Tellnit. Na jaře 1929 zakoupilo toto sdružení pozemek o rozloze 2800 m2. Rozměry byly přibližně 10x5metrů. Zastřešení byla odsuvná střecha válcovitého tvaru. Hvězdárna byla už v té době velmi dobře vybavena, měla dalekohled Refraktor s průměrem objektivu 152mm a ten tam byl od samého počátku. Zajímavostí bylo, že u hvězdárny byla i meteorologická stanice, a zmiňovaný sklep byl pro geomagnetická měření.

Co všechno byste tu rád dělal, jaké máte plány?

Rád bych našel její původní plány a postavil ji do jejího původního stavu. Nejlépe včetně astronomického vybavení a teleskopu, aby byl zážitek z návštěvy autentický. Také bych hvězdárnu rád nabídl školám a univerzitám na vzdělání o vesmíru, hvězdách a přírodě. Lokace je skvělá - kousek od Německa, Tiských stěn, ski areálu, krásná vesnička kam se dostanete vláčkem. Renovace začne zachovalým sklepem, který stále stojí, ale zalíbil se místním bezdomovcům. Do sklepa bych rád zasklil všechny nalezené archivní materiály a nabídl toto místo veřejnosti již brzy, aby se místu dala nová pozitivní nálepka a byli na hvězdárnu místní hrdí.

Je zde otázka financování, která souvisí s tím, co byste tu rád dělal, jak to tedy chcete zaplatit?

Aktuálně máme na Donio.cz kampaň, kde si můžete zakoupit různé dárky, které s hvězdárnou souvisí, jako například výlet na hvězdárnu s vyprávěním o její historii a prohlídku zachovalého sklepa z roku 1929. V této kampani vybíráme finance na opravení zachovalého sklepa, který bude jako první otevřen veřejnosti. Na stavbu hvězdárny se poohlížím nejen po investorech, ale také po pomoci ze strany města, kraje či státu. Rád bych hvězdárnu prohlásil za památku a zařídil tím i její dlouhodobou ochranu. Pokud se nezadaří, obrátil bych se na komunitní crowdfunding, kde se lidi skládají na dobré projekty.

Jak se tedy kampaň na Doniu vyvíjí, máte podporu?

Aktuálně jsme kampaň odeslali na schválení a ihned po schválení o tom informujeme naši Skyhomes.cz komunitu, které se náš projekt určitě bude líbit. Na sociálních sítích naše Netradiční místa a ubytování v Čechách sledují tisíce lidí, tak snad to bude stačit na dostatečnou podporu rekonstrukce sklepa.

Samozřejmě je tu možnost spolupráce s obcí Telnice, jak ta se tváří na váš plán a co ostatní samosprávy a instituce, třeba univerzity a vědecké organizace?

Zatím jsem s obcí v kontaktu nebyl, ale už se o mých plánech hlasitě mluví. Pokud by od obce přišla nějaká pomoc, budu samozřejmě moc rád. Již jsem také kontaktoval UJEP, které bych rád hvězdárnu nabídl ke vzdělávání. Tím, jak se projekt začíná realizovat, mě kontaktují různé instituce, tak uvidíme s kým bude mít spolupráce smysl, já se ale nebráním ničemu.

Kde se lidé, a vaši podporovatelé dozví, jak na tom aktuálně s projektem jste?

Určitě na Facebooku Skyhomes.cz - ubytování pod hvězdami a Ústecká hvězdárna, kde budeme aktivně veřejnost informovat o našich dalších krocích a sdílet aktuální fotografie z renovace.

Na závěr, máte představu o termínech dokončení, nebo alespoň dílčích etap?

Sklep máme v plánu otevřít pro veřejnost do maximálně dvou měsíců, kde veřejnost bude mít možnost prohlédnout si zasklené archivní materiály ve sklepě z roku 1929. Rekonstrukci jako takovou bych chtěl začít tento rok, snad se zadaří. Záleží také na podpoře státu, komunity a místních.