Vytvořit pobídku atraktivní i pro Elona Muska, nebo přeměnit zkostnatělou příspěvkovou organizaci na akciovku teď Martin Matapovažuje za své hlavní úkoly.

Přísloví o sezení na dvou židlích o vás neplatí, jste šéf ICUK i Městských služeb, jak to stíháte?

Přiznám se, že je to zatěžující a časově náročnější, ale věděl jsem, do čeho jdu. Nabídl jsem po přijetí do Inovačního centra své služby i městu Ústí a to právě s ohledem na skutečnost, že jsem vyhrál výběrové řízení na ředitele i tam. Nechtěl jsem zklamat ani jednu stranu a rozhodně to neplánoval, jak se tu a tam nějaký dobrák snaží podsunout. Vždy říkám, že se má člověk hodnotit podle výsledků a já bych chtěl všechny poprosit, ať nesoudí druhé předem.

Jaká je situace teď?

Karta se obrací a najednou to utichlo, on to totiž ten Mata dává. Předsudky a okamžitá negace je obecně bolest nás všech ze severu. Vše víme, vše známe, za vším je nějaká levárna a my to víme. Považuji se za patriota a to je pro mne motor. Náš kraj za to stojí a má co nabídnout. To, že mne nikdo nebude chválit, není důležité, vnitřně budu spokojený, protože pomoc mohu a především chci. Každý z nás může pomoci dle jeho možností a já jsem za tuto příležitost vděčný, naplňuje mne to a můj život tím dává větší smysl.

Jak vypadá váš pracovní den, jste dopoledne v ICUK, odpoledne ve městě nebo jak to je?

Manažerská práce v těchto organizacích se nedá dělit na dopoledne a odpoledne. Jsem tam, kde je třeba přítomnost ředitele a jeho rozhodnutí. Manažerská práce spočívá v nastavení strategie a kontrole zadaných úkolů. Zpět ale k otázce. Paní času jsou mé dvě asistentky, které mají sdílený kalendář a vkládají do něj dohodnuté schůzky a porady. Jako základ musí fungovat nastavený cyklus porad a týmového jednání. Do jednotlivých projektů vstupuji a usměrňuji je ať už v inovačním centru, nebo v Městských službách. Operativní potřeby a provoz řeší moji zástupci, bez nich by to nešlo dělat obojí dohromady. Své zkušenosti opírám o své dvě firmy, které jsem pro tuto svou novou misi přenechal v řízení jiným. Taktéž je v rámci možností kontroluji a usměrňuji, už je to ale jen z pozice člena valné hromady.

Nepřekrývají se vám jednotlivé schůzky, nesplývají do jednoho úkolu?

Občas se to stane, můj kalendář je plný minimálně na dva měsíce dopředu. Ráno se vzbudím a první, co kontroluji, je kalendář, abych věděl, co se ten daný den má stihnout. Problém nastane v momentě, kdy chce někdo operativní schůzku. Většinou neodkladnou. Pak se musí celý denní plán překopat a asistentky toho mají plnou hlavu. Pokud mne požádá člen rady města, či kraje, okamžitě reaguji a snažím se určit prioritu pro schůzku s nimi. To je sice komplikace, ale řešitelná. S ohledem na mé působení v inovacích se téma chytrého parkování, sdílení kol, či aut překrývá a já ty věci mohu s ohledem na výkonnou funkci rovnou implementovat. Splynutí takových úkolů je tedy ideální stav, který brzy přinese své ovoce a paradoxně mi ta dvou-role pomáhá.

Co nového připravujete v ICUK na příští rok ?

Těch věcí je skutečně mnoho, to by bylo na dvě další A4. Pro nás je teď nejdůležitější vyhrát národní soutěž 5G 5 měst, dotáhnout přípravnou fázi U-smart zone, rozjet Mobility innovation hub a Digital innovation hub, spustit jako partner otevřená data v rámci Ústeckého kraje, smysluplně naplnit projekt týkající se vodíkových příležitostí a v neposlední řadě se přesunout do nových prostor, kam chceme akumulovat a usídlit start-upové společnosti. Vytvoříme tak ekosystém, který se stane centrem dění v krajské metropoli a to přímo v jejím centru! Chceme sdílená pracoviště, takzvaný „cowork“ a společné sídlo institucí, kteří můžou zvýšit svou efektivitu už jen tím, že jsou hned u sebe a budou komunikovat napřímo. Inovační centrum se s mým příchodem dostává do role podpory strategických témat, přinášení inovací a dobré praxe ze všech částí světa. Nezapomínáme však na podporu malých a středních podniků v programu JIC Platinn či Inovačních voucherů.

Hodně se mluvilo o přilákání investorů, co Elon Musk nebo další tací?

Obecně platí, že bez akce není reakce. Toto je skutečný problém kraje, který akceschopnost trochu ztratil. Je potřeba znovu oživit plány a ve spolupráci s Czechinvestem připravit pobídky právě pro takové významné společnosti, které našemu kraji mohou dodat šťávu a pracovní příležitosti. Zajímá nás investor, který u nás bude chtít mít i vývoj a výzkum. Montovny sice dokáží nasytit pracovní trh, ale nejsou dlouhodobé a to je riziko, které si musíme uvědomovat.

Jak pokračuje příprava takové pobídky?

Když jsme vyslali signál na Twitter Elona Muska, začalo se vše dávat znovu do pohybu. Ono totiž to nebylo poprvé. Tým lidí se tomu již věnoval v minulosti, ale nedotáhl to do konce. V souvislosti s poptávkou po prostorech na Tesla Gigafactory jsem byl připraven to oživit a začal skládat tým pro přípravu reálné pobídky. Elon Musk se však rozhodl, že ji postaví v Berlíně.

Mrzelo vás to?

Sice mne to zamrzelo, ale s tím se už nedá nic dělat. Zase platí obecné pravidlo, že štěstí přeje připraveným a to my jsme rozhodně nebyli. Možná kdybych to spustil dříve, možná kdyby to předchozí tým dotáhl, ale to už jsme v rovině možná a to já bytostně nesnáším. Když si něco dám do hlavy, jdu za tím. Neúspěch si připouštím až ve chvíli, kdy vyčerpám všechny možnosti. Aby to ale nebylo jen negativní, ozval se mi vlastník pozemku s naší fotkou a byl rád za možnou další spolupráci. Hledáme tedy společně podobné příležitosti a chceme to stvrdit i memorandem o spolupráci. Bavíme se i o možnosti vytvoření byznys parku napojeného na univerzitu, Start-up a Inovační centrum. Takových příkladů je v Německu mnoho, je potřeba se inspirovat a dotáhnout to.

Je jasné, že Městské služby potřebují jistou reorganizaci, aby se nestaly kolosem na hliněných nohou. Jak by to mělo vypadat?

Ve své koncepci jsem popisoval, že by stálo za to uvažovat nad rozšířením jejich autonomie. Měla by se z nich stát klasická firma, například s.r.o., v případě, že by bylo co fúzovat, spíše akciovka. Myslím, že kdyby došlo ke spojení některých činností ve městě tak, aby je poskytovaly Městské služby, dávalo by to (nejen) ekonomický smysl. Má to však své výhody a nevýhody, které jsem popsal a chci dořešit podrobněji pro radu města. Zatím však není tolik prostoru, protože se nově řeší správa starého rektorátu v Hoření a to nejsložitější, převzetí a úspěšné zprovoznění krematoria, je v tuto chvíli důležitější.

Kde myslíte, že mají Městské služby rezervy a kde naopak jedou naplno, že by potřebovaly spíš zpomalit?

Rezervy jsem identifikoval ve své tříměsíční zprávě pro městské radní. Péče řádného hospodáře a lhostejnost vůči některým věcem. To není moje, to není tvoje a tak si to všichni pinkáme sem a tam. Zkostnatělost a jistá míra konzervatizmu. Tak to tu děláme už 15 let a funguje to, nač to tedy měnit. Další je časová náročnost. Pokud něco chcete, trvá to x měsíců, než to dopadne. Mnoha lidem bych doporučoval zkušenost v české či zahraniční firmě, kde je kladen důraz na efektivitu, snižování nákladů a inovativní přístup. Obávám se, že by nevydrželi ani měsíc. Zažil jsem to na vlastní kůži. Podobně jako pozici náměstka primátora, byť ne na dlouho. Zkušenost v různých oblastech mne jen utvrdila, že se musí s lidmi a jejich potenciálem pracovat. Po několika měsících mým manažerům (vedoucím) dochází, že jsem tu pro ně a že se snažím využít jejich znalostí a kapacit pro rozvoj „firmy“. Taktéž nenáviděné slovo. Myslím, že to začínají vnímat pozitivně a jdeme pomalu za stanoveným cílem. Servis, prozákaznický přístup, personalistika a digitalizace. Na to se nyní zaměřuji. Pokud nejsou finance na investice a rozvoj, těžko pak naplánujete jakoukoli expanzi. Musím však respektovat, že má město jiné a důležitější priority a svět se netočí jen kolem Městských služeb.

Mimochodem, jak to vypadá s projektem nové hřbitovní plochy a o kolik se zdražuje pronájem pohřebních míst?

Projekt hřbitovních ploch je připraven, jen s financemi to není nejlepší. V příštím roce bychom rádi začali alespoň s infrastrukturou, cesty, chodníky. Zdražení bude nutné, ale posunuly jsme to s ohledem na současné problémy s kremací na příští rok.

Co plánujete do budoucna vy osobně?

Já osobně? Rád bych se do budoucna věnoval i výuce na univerzitě. Přemýšlím nad doktorandským studiem, ale to je spíše přání než realita. Teď chci nastartovat region a dávám do toho všechnu svou energii.

Martin Mata

• Ředitel Městských služeb Ústí n. L. a Inovačního centra Ústeckého kraje.

• Absolvent ČZU Provozně ekonomická fakulta. Pracoval 15 let v korporátních firmách na vedoucích pozicích.

• Dvakrát zkusil start-up: Coffeholics (káva), Dubldom (dřevostavby).