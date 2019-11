Známý ústecký fotograf Petr Berounský v listopadu 1989 dokumentoval v ústeckém Činoherním studiu od samých počátků Sametovou revoluci. Tehdy byl vlastně v centru dění a prožil všechny klíčové okamžiky té doby na vlastní kůži.

Fotografujete od roku 1968, kdy zaznamenával, aniž by pořádně tušil, co se vlastně děje, příjezd sovětských okupantů na Ústecko.

Jak jste se k fotografování Rusů vlastně dostal, bylo vám dvanáct let?

Dostal jsem v únoru 1968 k svátku foťák a „vycvaknul“ otce se slepicemi na zahradě. Pak už to šlo ráz naráz. Přišel srpen a já nafotil obsazení Ústí sovětským vojskem. Mám dokonce zvěčněnou scénu, kdy byla na Fučíkové, dnešní Masarykově ulici, rozmašírovaná škodovka Felicia od tanku a z pomníku rudoarmějce zůstaly jenom boty. Byly to první filmy 4,5 x 6 exponované fotoaparátem Corina. Potom jsem si zvěčnil pár studentů na Míráku při hladovce a vlastně jsem v tom věku vůbec nechápal, co to hladovka je. Ještě si vzpomínám na výzdobu výloh a pomalovaný soud, dneska Spořitelnu a seznamy poznávacích značek aut místních kolaborantů. Takže to byl šedesátý osmý rok. Podílel jsem se tehdy i na kolportaci a rozmnožování letáků ve dvanácti letech! Jak jsem to tehdy lepil na plot na Bukově, tak jsem si to hned nafotil.

V mezidobí mě pak akorát vyšetřovali na učňáku za styk s imperialistickou cizinou, protože jsem si dopisoval s NASA jako zájemce o kosmonautiku. Že prý mne vyhodí z učení. Tak jsem si napsal o informace i do Ruska a tak mi dali nakonec pokoj.

Jak pro vás revoluce v roce 1989 začala?

V Činoherním studiu mne zastihla. Já trávil večery v divadelním baru u fernetu s Ivankou Chýlkovou. Činoherák sídlil v Národním domě. Na Střekově v kině Revoluce byly jenom kanceláře. Tam se pak připravovalo všechno co se stávek a demonstrací týkalo. Letáky tam množili, mám s Karlem Rodenem a Chýlkovou a dalšími spoustu obrázků.

Čím jste se v tu dobu živil?

Pracoval jsem ve Fotografii Liberec a žil v ateliéru, protože byt jsem půjčil Pavlíně Baburkové. Neměl jsem tam televizi a byl odříznutý od informací. V neděli večer jsem se dozvěděl v činohře, že to všechno vře a hltali jsme všechny informace o mrtvém studentovi a jak se mezi studenty a herci zvedá odpor k režimu. Prasklo to v pondělí 20. listopadu. Jel jsem tehdy na jedinou kopírku v Ústí na tehdejší Fučíkovce namnožit nějaké letáky od herců z činohry. Jenže už ve dveřích mě vítali s tím, že nesmím dovnitř a že už vůbec nebudu nic kopírovat. Ráno v sedm hodin jim volal osobně předseda družstva „kamarád Halíř“, že něco dělám. Ona tam pracovala moje ex. No, domluvili jsme se. Přese všechno mi namnožili, co jsem potřeboval.

Co přesně byl váš úkol v Činoherním studiu?

S Karlem Honsou jsme jako jediní měli auto, herci byli chudí jak kostelní myš. Měli v Ústí angažmá po škole a tolik prostě nevydělali. Já vlastnil škodovku 120. Jezdili jsme do Prahy pro letáky a informace do Mánesa, někdy i třikrát za den, tam byla základna hnutí odporu. Aktivisti odtud měli spojení s našimi aktivisty a při nových informacích bylo potřeba tam zajet. Tehdy jsme neměli žádné emaily. Nikdy nás po cestě nezastavili esenbáci. My dokonce a přiznám se, že jsme občas jeli trošku pod vlivem. Fernet tekl od rána. Jednou nám to ale chcíplo, nadskočili jsme na hrbolu a auto zhaslo. Tak jsme kolem něj běhali a nakonec ho nahodili, no ale v první chvíli nic moc.

Zažil jste nějaké horké chvíle, myslím co do střetnutí s režimem?

Měli jsme za úkol hlídat, zda někde esenbáci neskartují a nepálí dokumentaci a tak podobně. Skartování dokumentů bylo potřeba zabránit, aby se v budoucnu našli ti, kdo byli za všechno zodpovědní. Měli jsme to zdokumentovat. Šuškalo se tehdy, že v Božtěšicích má StB základnu. Dostali jsme informaci, že tam na VB už nějaké papíry likvidují. Vyrazili jsme tam s Karlem Honsou jako velký hrdinové. Na odbočce k Božtěšicím, k té budově stálo napříč vozovky auto VB a svítilo na nás, abychom nemohli projet. Stáli jsme proti sobě jako rytíři. Nevím jak dlouho, připadalo mi to jako věčnost. Byla v nás tehdy hodně malinká dušička. Asi po hodině jsme otočili a jeli podat zprávu. Nedalo se nic dělat.

Jaká byla vaše první demonstrace?

Ta byla 22. listopadu, to jsem dokumentoval celý průběh, ale večer už byla tma, měl jsem omezenou citlivost filmu, tak fotky nevypadají dobře. Nejzajímavější na průvodu bylo, že když jsme šli okolo KV KSČ, svítilo jen poslední patro, kde sídlil krajský tajemník Václav Šípek a jinak celá budova byla potemnělá. Existuje z toho fotka. Byla v nás tehdy malá dušička. Oproti tomu generální stávka byla odpoledne a já za bílého dne fotil z tribuny jako součást herců z činohry. Vznikly snímky se spoustou skvělých osobností. Tam už jsme cítili tu sílu davu a lidí, co přišli. Tu masu nešlo přehlédnout.

Tehdy jste se dozvěděli o údajné snaze potlačit demonstrace za pomoci lidových milicí?

Snaha potlačit demonstrace střelbou do lidí nás tehdy neskutečně pobouřila. Tenkrát jsme všichni stáli na tribuně a dívali se na krajský výbor KSČ. Ze střechy nás pozorovala spousta lidí dalekohledy. Říkali jsme si, že jestli to do nás milice spustí, tak to bude obrovský masakr. Připadalo nám to hodně reálné. Už ten moment, kdy vyrazil první průvod skrz Pařížskou a doprovázela nás VB. Tehdy jsme si říkali, že jestli nás uzavřou, tak z toho bude druhá Národní třída.

Kdy tenhle nejistý pocit a strach z toho, co vlastně bude dál, zmizely?

Změnu jsme očekávali od začátku. Ale ty stísněné pocity skončily až o generální stávce. To bylo první vítězství. Pak revoluce pomalu a plynule přecházela zase do normálního života. Přes to období určitého bezvládí, kdy policajti zalezli a nekontrolovali ani bezpečnost na silnici. Něco ale nebylo uděláno, komunisté nebyli postaveni na pranýř a spousta věcí zůstala nedořešená.

Co bylo během výročí, dělal jste někdy ze svých fotografií výstavu?

Dělal jsem výstavu k desátému výročí 17. listopadu v divadle. Měl jsem tam obrázky z natáčení filmu Polojasno od Filipa Renče.

Nechtěli tehdy něco udělat i na magistrátu, nějak to tehdy neklaplo, co si tak pamatuji?

Ano. Tehdy se mi doneslo, že tam připravují výstavu barevných fotek. To ale byly snímky agenta StB Talacka, a to mne poměrně dost zvedlo ze židle. Využil jsem všech možností, co jsem měl, jak této výstavě zabránit.

Jak tu dobu vnímáte dnes?

Určitě bych do toho šel zase, ale dělal bych to jinak. To dnešní zklamání je nejhorší, co nás mohlo potkat. Agent StB premiérem a proruský Šváb na Hradě. Komunisti ve Sněmovně, včetně mlátičky z Národní třídy Ondráčka! Tehdy jsme tím žili od rána do večera, když se dívám na fotky, jak jsou kluci špinavý od barvy z kopírky, jak nám lidi nosili jídlo. Cítím tu dobu, nejsem sice tak emočně založený, abych cítil smutek nebo radost, je to prostě holý fakt, který prožijete na vlastní kůži. Jsem na to hrdý, ale dělal bych to jinak. Určitě bych už necinkal klíči.

Petr Berounský

• Uznávaný ústecký fotograf.

• Spolupracuje například s Lucií Bílou a divadlem Ta Fantastika, objevil Miss Pavlínu Baburkovou, dokumentuje kulturní žití na Ústecku i v Praze.

• Věnuje se ateliérové i dokumentační fotografii.