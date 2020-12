Rozsáhlých velkoplošných oprav silnic a chodníků se nejspíš příští rok nedočkáme. Pokud totiž Ústečané chtějí, aby město udrželo bezpečnost, svítilo na ulicích, uklízelo veřejná prostranství a odváželo odpad, postaralo se o školy i seniory a nechce propouštět personál, bude muset šetřit na investicích.

Město Ústí nad Labem. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Ústí nad Labem by podle návrhu rozpočtu mělo v příštím roce hospodařit s celkovými příjmy ve výši 1,8 miliardy, z toho s daňovými příjmy 1,46 miliardy. To je o 222 milionů méně, než počítalo na letošek. Muselo proto na příští rok v investicích škrtnout 154 milionů a vyčlenit na ně pouze 233,1 milionu. V neinvestiční části rozpočtu ubude 112 milionů korun. Celkové výdaje v rozpočtu města by tak měly dosáhnout 1,96 miliardy korun, schodek pokryje penězi, které magistrát ušetřil v minulých letech.