Obyvatelé města by to neměli poznat na službách. Bude svítit pouliční osvětlení, fungovat odvoz popelnic a košů, úklid ulic a další obvyklé služby. Na druhou stranu město musí zapomenout alespoň na čas na nové projekty, dokončit smí jen ty, které mají zajištěné financování a už jsou v přípravě.

Z provizoria mají strach sami obyvatelé města. „Když je to provizorium, vždycky je to průšvih. Otázka je, jak dlouho bude městská pokladna zablokovaná. Abychom se nakonec nedočkali závějí odpadu v ulicích, zasněžených popelnic nebo rozmlácených ulic. Nemluvě o tmě v ulicích za noci. A co muzeum nebo hřbitovy?“ ptala se Johana Pekárková ze Střekova.

Jak vysvětlila ekonomická náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), biti nebudou ani ti, co čekají na proplacení už přidělené dotace z městských dotačních titulů. „S normálním rozpočtem můžeme počítat, až utichnou dohady okolo státního rozpočtu. Česká národní banka předkládá jiná čísla než ministerstvo financí, nižší prý bude i HDP. Můžeme s tím pracovat, až nám předloží reálná čísla. Chod města ale není ohrožen,“ poznamenala.

Podle rozvojového náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) budou pokračovat investice jako například rekonstrukce MŠ U plavecké haly, modernizace učeben ve školách, varovný systém integrovaného záchranného systému, začne i rekonstrukce ulice Na Spálence. „Co se týká škol Pod Vodojemem, Mírová nebo Jitřní, tam chceme usilovat o dotaci. Pokud to zastupitelé schválí, ihned ji podáme. Pokračuje příprava projektu na rekonstrukci Novoveské,“ vysvětlil.

Že je provizorium, bude ale poznat v městských organizacích. Například v muzeu. „Nemohu uzavřít žádnou smlouvu ani plánovat větší finanční operace, omezíme plán výstav. Jedna velká stojí půl milionu. Potřeba je, aby byla i otevřená, aby ji lidé vůbec viděli. Pokud nás opět kvůli covidu zavřou, nikdo ji neuvidí,“ uvedl ředitel muzea Václav Houfek.

Jasno o skutečných daňových příjmech bude mít město v polovině roku, až budou podaná daňová přiznání a daně vybrané. V únoru by měly být k dispozici první kvalifikovanější odhady, kolik stát na daních vybere.



Opozice provizorium podpořila v hlasování, ale chystá se získat víc hlasů pro změny v návrhu rozpočtu. „My jsme prezentovali asi desítku požadavků, co by bylo možné změnit, neuspěli jsme s nimi. Proto jsme provizorium podpořili a doufáme, že na dalším zastupitelstvu se nám podaří předložit přepracovaný rozpočet,“ dodal zastupitel Lukáš Blažej (PRO! Ústí).