Ústí nad Labem - S rekordní částkou 261 653 korun ukončil Nadační fond Attigente akci Rozsviťme Ústí 2015.

ROZSVIŤME ÚSTÍ pomáhá nemocným a postiženým dětem, které neměly takové štěstí jako ostatní. | Foto: Archiv nadačního fondu

Peníze pro nemocné a postižené děti fond od roku 2009 získává prostřednictvím akce Rozsviťme Ústí, kdy před Vánoci na Lidickém náměstí pořádá kulturní program s vypouštěním lampionů. Lidé mohou přispět nákupem lampionů nebo poukázáním částky na transparentní účet.

Úžasná pomoc

„Mohli jsme tak předat peníze šesti dětem, které nemají takové štěstí jako ostatní a potřebují pomoci s financováním léčebných zákroků, pobytů v lázních, rehabilitačních zařízeních nebo s nákupem zdravotních pomůcek," uvedl šéf fondu Matěj Prošek.

„Je to úžasná pomoc, jsme hrozně šťastní. Míšovi to umožní jet do pražského neurorehabilitačního centra pro rozvoj pohybu. Moc děkujeme řekla Věra Kirschnerová, babička sedmiletého Michálka," který se potýká s následky mozkové obrny.

„Rozhodli jsme se, že nebudeme omezovat naši aktivitu jen na předvánoční období a od prvního března opět vybíráme. Sháníme peníze pro Davídka, který potřebuje doplatek na pořízení nových uší a pro Honzíka, který po mozkové obrně potřebuje peníze na operaci k obnovení a uvolnění nervového zakončení v končetinách. Připravujeme se pomoci i dalším dětem. V létě bychom chtěli uspořádat obdobnou akci, jako je Rozsviťme Ústí, ale bude spíše sportovně zaměřená například běh," doplnil Matěj Prošek.

Změna jména nadace

Nadace zároveň změnila jméno na Nadační fond Matěje Proška.

„Je to proto, abychom oddělili naše charitativní a firemní aktivity. Vše ostatní včetně čísla transparentního účtu zůstává stejné," vysvětlil Matěj Prošek.

Číslo transparentního účtu nadačního fondu je 218164200/0600.