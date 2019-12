Černá polykarbonátová kostka procvičuje jemnou motoriku a prostorovou představivost, ale dokáže také potrápit mozkové buňky. Je vybavená světelnými diodami umístěnými stejně jako kostičky u Rubikovky. Reaguje na pohyby v závislosti na tom, zda s ní hráč otáčí, poklepává nebo provádí nějaké gesto. Dále také mluví, zpívá, bliká a vibruje.

Kdy vznikla myšlenka na vytvoření kostky?

V roce 2009 na šifrovací hře bedna. Tam se použil předchůdce Rubik's Futuro Cube jako průvodce hrou, říkalo se jí Bednička. Byla to o dost jednodušší verze, ale z reakcí hráčů bylo jasné, že se musíme vydat dál a prozkoumat možnosti vylepšení. Pak začala strastiplná, ale úžasná cesta k dnešní variantě. Z kostky se nikdy nestal komerční trhák, ale fanoušky si našla po celém světě.

Co bylo na jejím vývoji nejtěžší a jak dlouho vám trval?

Nejtěžší bylo přesvědčit první investory, aby se vývoj vůbec rozjel. Pak trval asi rok a půl do první verze a od té doby trvá vývoj stále dál. Každý rok něco mála přidáváme. Nové hry, nové aplikace na serveru a podobně. Vytvořili jsme si hračku, se kterou si už i my sami hrajeme vlastně 10 let.

Jak velký je dohromady váš tým, který se na vývoji kostky podílel?

Začínali jsme ve dvou a postupem času jsme se rozrůstali a zase zeštíhlovali. Mnoho kamarádů nám pomáhalo s infrastrukturou nebo designem. Ale za kostku může kromě mne ještě Jára Altmann druhý spoluautor a Tereza Horáková z Bohušovic nad Ohří, která nám pomáhala s back officem, propagací a byla vždy po ruce. Měla skvělou němčinu a jezdila po výstavách v Evropě. Ještě bych rád zmínil manžele Vejvodovi, kteří v prvních letech nad kostkou drželi finanční záruky a bez nich by kostka vůbec nebyla. Dovolili, abychom ji vyvinuli částečně v rámci našich pracovních povinností.

Kolik her kostka obsahuje?

V základu asi 14, ale další jsou ke stažení na našem webu anebo si je můžete naprogramovat. Pokud to zvládnete. Připravujeme ale zjednodušenou verzi programování, aby to zvládly děti i ve třetí nebo čtvrté třídě.

Lze kostku sehnat v českých obchodech?

Ano, lze ji sehnat především v e-shopech a v několika málo kamenných prodejnách.

Můžete jí popsat blíže?

Kostka, ač nevypadá, je napěchována novými technologiemi a kdo se pustí do jejího zkoumání, tak brzy zjistí, že má před sebou zábavu na několik týdnů a úplně nový svět, který ocení jak děti, tak dospělí. Kostka je prostě unikátní, chytrá a má připravenou nejednu výzvu. Mluví, zpívá, bliká a vibruje. Má v sobě sedm procesorů, jeden řídící a šest zobrazovacích. Řídící procesor detekuje a rozpoznává pohyb a tím se ovládá herní svět, menu a podobně.

Jaké je její plus?

Kostička procvičuje jemnou motoriku a prostorovou představivost úplně jiným způsobem, než například mobilní telefon. Ale mobily jsou super taky. Při hraní potřebujeme zapojit obě ruce a všechny prsty a oproti obrazovce nám nedává kompletní informaci o herním světě a hodně prostoru nechává našemu mozku na dokreslování.

V čem je jiná, oproti hraní na mobilu?

Na rozdíl od telefonů kostka neodtrhává od lidí. Zkuste si zahrát v hospodě nebo na párty. Jednak se všichni budou ptát, co to máte a hlavně, všichni za chvíli uvidí, co se hraje, a nebudou mít pocit, že si hrajete hru pro sebe. To je zajímavý fenomén oproti mobilům.

Jaké hry kostka obsahuje?

Kostka má takové ty klasiky, Had, Tetris, Piáno a podobně. Ale sám Erno Rubik ji tehdy posvětil především kvůli tomu, že lze na ní hrát hlavolamy, které nemají mechanický ekvivalent.

Která hra je podle vás nejpoutavější?

Nejzajímavější je Gravity Puzzle, nakonec jej vyřeší každý. Není tak komplexní jako klasická Rubikovka, ale zároveň i lidé, kteří umí řešit Rubikovku musí najednou přemýšlet. To je ale hlavolam. Nejvíce populární naskrz generacemi je Kvapník a Had. Tyto hry vás nutí hlavně procvičovat prsty a mít rychlé reakce. Myslet až tak nemusíte. Jsou to hry na pár minut, ale na webu máme i několik stovek výsledků od jednotlivců a lidé stále posílají nové rekordy. Ještě bych rád zmínil variantu Tetrisu a piškvorek. Hrát například piškvorky na krychli je úplně jiný level a procvičuje to prostorovou představivost hravou formou.

Dají se hry na kostku i nahrávat?

Ano, hráč tak může rozšiřovat svou sbírku. A pokud nahrajete zajímavé skóre, lze jej uploadovat na server. Celý proces je zabezpečený a hlavně si můžete nastavit kamarády, které sledujete a pokud vás překonají v konkrétní hře, tak vám dojde oznámení a vy můžete odpovědět ještě větším skóre. Kdo umí trochu programovat, může si napsat vlastní hru nebo hlavolam.

Jde kostky mezi sebou spárovat?

Ano, kostka se umí spojit s druhou kostkou a některé hry je možné hrát na dvou kostkách zároveň, třeba souboj v piškvorkách. Mimochodem piškvorky zná každý, ale na 3D povrchu krychle je to úplně jiná výzva. Umělá inteligence v kostce schválně nehraje na 100 procent, ale i tak je těžké kostku porazit, je to prostě jako trénink na velitele vesmírné lodi.

Pro jaký věk je kostka určená?

Skvěle na ní reagují děti už od deseti let. Je to vlastně zábava si hrát i s rodičem, pro kterého je kostka trochu retro a hodně podobných her zná ještě z mládí. Nicméně je vhodnější pro starší 14 let a pro kategorii od 25 do 40 let. Zajímavější je spíše pro kluky, ale to je jen na první pohled.

Co se teď na kostce například ještě vyvíjí?

Teď pracujeme na zajímavém projektu, který se intenzivně testuje v Hamzově léčebně v Košumberku, ale i v jiných léčebnách. Kostka funguje jako rehabilitační pomůcka pro dětské pacienty se sníženou motorikou, kteří ji používají jako herní ovladač. Takto cvičí při hraní her pro ně velmi zábavnou a přirozenou formou. Překvapivě se ukazuje, že tvar kostky je pro uchopení lepší než komerční dostupné ovladače například pro Nintendo nebo PlayStation. Pro pacienty a zejména ty dětské jsou připraveny jednoduché hry, které jsou běžně nedostupné a kostičkou ovládají například ptáčka, který sbírá jablíčka, prasátko co hledá kaštany a podobně. Doufáme, že brzy tento systém bude dostupný i do domácí péče.

Jan Krejsa

• Spoluautor vynálezu Rubik's Futuro Cube. Za kostku může kromě něj ještě Jára Altmann druhý spoluautor a Tereza Horáková z Bohušovic nad Ohří, která pomáhala s back officem a propagací.

• Kostka procvičuje jemnou motoriku a prostorovou představivost, mluví, zpívá, bliká a vibruje.

• Vynález posvětil sám Erno Rubik, otec slavné Rubikovy kostky.