Točí salto, hned druhé. Jeho ladné skoky sledují diváci s nadšením. Pohybuje se s ohromnou lehkostí, přitom předvádí špičkovou show. Jeho akrobacie bere dech. Parkourista Vladimir Koldaev alias Vova se po čase opět ukáže v Ústí nad Labem. Přesto bude tentokrát jeho představení hodně jiné… Sportovce původem z Ruska totiž šokoval vpád vojsk na Ukrajinu, válku rozhodně odsuzuje. A proto se rozhodl Ukrajince na akci v krajské metropoli podpořit. „Jsem samozřejmě proti tomu. Je hrozné, co se děje. Odsuzuji válku,“ je rozčilený Vova, který kromě parkouru působí také jako youtuber.

Koldaev žije v Česku téměř 10 let. Původně přišel za studiem, v Čechách ale nakonec zůstal. Do Ústí nad Labem přijel ukázat své parkourové umění už několikrát. „Tentokrát to ale bude jiné. Chci nějak pomoci, nějak podpořit Ukrajinu. A takhle můžeme,“ zve na akci.

Night jump, na kterém Koldaev ukáže své umění, se v Ústí bude konat v pátek 4. března od 18 hodin. Akce proběhne ve Střekov aréně v Truhlářově ulici. „Vova je skvělý sportovec, který motivuje a rozvíjí pohybové dovednosti dětí po celé České republice již mnoho let,“ chválí a představuje hlavní hvězdu ústecké show Jan Pehl z Českého svazu parkouru. „Padesát procent z výtěžku akce předá Vova na podporu Ukrajinců, kteří utíkají před válkou. Na akci tentokrát bude skákat na podporu Ukrajiny, pod ukrajinskou vlajkou,“ dodal.

„Všichni účastníci se mohou těšit na celý večer s Vovou, zůstane s dětmi až do rána, a na naše skvělé trenéry, kteří se postarají o zábavu a provedou děti nabitým programem celého večera. Přichystali jsme pro děti spoustu soutěží o ceny a parádní zábavu. Děti se také mohou těšit na skvělá parkourová vystoupení a program až do rána,“ zvou pořadatelé. Vstupenka na akci stojí 550 korun, členové klubu mají slevu.

Vladimir Koldaev se narodil v menším ruském městě. Už jako dítě nenechal na pokoji žádný strom, plot nebo zeď. S kamarády skákal po garážích a netrvalo dlouho a začal se věnovat akrobacii. Trénoval tehdy tři hodiny denně, pětkrát týdně. Poté, co v roce 2012 přijel do Prahy studovat, se seznámil s českými parkouristy. Začal s nimi trénovat a zakotvil v klubu Urban Sense.

„Momentálně se zaměřujeme na organizaci workshopů a campů. Začal jsem jezdit po městech ČR a zanedlouho i po Evropě. Zúčastnil jsem se několika soutěží v různých zemích. Stále se věnuji zlepšování ve skákání a natáčení různých videí na YouTube,“ představuje se Vova.

Parkour je sport, kdy lidé překonávají libovolné překážky, ať už jde o skály, či zábradlí a betonové zdi. Název disciplíny vznikl kolem roku 1998 a definoval ho Francouz David Bell. „Není to extrémní sport, ale spíše umění, které se podobá sebeobraně v bojových uměních, parkour je formou tréninku pro útěk,“ uvádí web Českého svazu parkouru.