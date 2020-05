Finanční úspory. Jejich potřeba přivedla ústecké městské vedení k plánu na zrušení šesti komisí městské rady a čtyř odborů magistrátu. Namísto nich vzniknou dva odbory nové. To opozice kritizuje jako další krok k jejímu odříznutí od možnosti jakkoli zasahovat do dění ve městě.

Podle mluvčí Ústí Romany Macové zákon zřízení komisí zmiňuje, ale nenařizuje. „Činnost komisí rady města si ročně vyžádala náklady 1,4 miliony korun. Zachována zůstává majetková komise a komise prevence kriminality,“ informovala.

Velká „škatulata, batolata hýbejte se!“ čekají také některá oddělení úřadu. Například oddělení školství bude přesunuto ze zrušeného odboru městských organizací a školství do odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb, který kvůli tomu změní jméno.

Stavební odbor se přesune do stavebního oddělení nového odboru územního plánování a stavebního řádu. Do kanceláře tajemníka přejde z odboru hospodářské správy podatelna magistrátu, do kanceláře primátora bude z odboru strategického rozvoje převedeno oddělení cestovního ruchu s informačním střediskem.

Naopak si co do zaměstnanců přilepší takzvaný odbor přestupkových agend. Ten totiž získal čtyři nová pracovní místa a vznikne zde takzvaný úsek D8 v oddělení kamerového systému.

Opozice ale poukazuje, že minimálně odbor strategického rozvoje mělo město zachovat. Například zastupitel Lukáš Blažej (Piráti/PRO! Ústí). „Přijdeme o lidi, kteří se tomu věnovali naplno, a to v krátké době už podruhé. Ti, co zůstanou, budou dělat jen projektovou práci, ne strategický rozvoj. To, že lze takhle zrušit komise, ukazuje, že to ve skutečnosti nebyl žádný odborný orgán rady, ale trafika pro kamarády,“ kritizoval.

Naproti tomu město tvrdí, že reorganizace práci úředníků zefektivní. Zároveň přinese úsporu deseti pracovních míst. Náměstkyně primátora pro ekonomiku Věra Nechybová (UFO) připomněla, že kvůli koronavirové krizi teď musí Ústí nad Labem spořit a hledat úspory, kde se dá. „Komise nejsou povinné a slouží jako poradní odbornostní orgány. Oslovila jsem předsedy kulturní a sportovní komise, že bych je ještě do konce května ráda viděla a požádala je, zda by mohli pokračovat dál i bez peněz, třeba formou pracovní expertní skupiny,“ dodala.

Rušené komise a odbory

Do konce května zaniknou komise školská, kulturní, mládeže a sportu, pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21, pro územní plánování a urbánní rozvoj a pro životní prostředí.

Od září budou zrušeny odbory strategického rozvoje, investic a územního plánování, městských organizací a školství a stavební odbor.