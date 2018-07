Růžový palouček dostane parkoviště. Multifunkční středisko zatím ne

Ústí nad Labem - Multifunkční školící středisko padlo. Investor pro něj nenašel dostatek nájemců.

Restaurace Růžový palouček těsně před zbouráním.Foto: Deník / Roman Nešetřil

Multifunkční školící středisko na Růžovém paloučku v centru města nebude. Alespoň prozatím. Investor Radek Petržilka přesto chce na zdejší proluce začít stavět. Podle svých slov chce čtvrti ulevit od aut, a tak vybuduje parkoviště.

„Během čtrnácti dnů chceme začít s přípravou. Původně měla stavba mít dvě fáze, parkovací plochu a budovu. Jelikož se nám ale nepodařilo obsadit ji ze dvou třetin nájemci, projekt jsme odložili. O kanceláře není takový zájem,“ prohlásil Petržilka.

Na informaci reagoval městský zastupitel a architekt Jan Hrouda s tím, že nebude špatné, když stavba dotvoří zdejší uliční čáru. „V plánech ze začátku minulého století tu město s výstavbou domů počítalo. Bylo by fajn, kdyby architekt počítal i s pásem městské zeleně a propojil Mánesovy a Městské sady. Původně plánovaný dům sice nebyl umělecké dílo, ale to ani sem není potřeba,“ řekl Hrouda.

Zároveň připomněl, že v minulosti místní proti stavbě protestovali. V roce 2013 zde totiž stála oblíbená studentská hospoda a dětské hřiště. Odvolání pozdrželo jejich demolici. Od stržení stavby tu ale není zhruba čtvrtým rokem nic nového.

Jak uvedl podnikatel Petržilka, stavbu domu „neodpískali“ zcela. Součástí parkoviště totiž má být i příprava plochy pro další stavbu. Stavebník zajistí piloty nedaleké sloupy trolejového vedení a opěrná zeď bude součástí základů. „Snad parkoviště aspoň trochu čtvrti uleví. Sám bydlím na Klíši, znám to tu,“ řekl.

Nový dům by měl obsahovat v patrech kancelářské prostory. V přízemí provozovny a služby. Vyrůst by měl v časovém horizontu pěti šesti let, záležet bude podle investora na poptávce.

Změnit projekt a účel stavby by totiž bylo pro Petržilkovu společnost YPON poněkud komplikované. „Investor má platné stavební povolení,“ potvrdil totiž šéf stavebního odboru ústeckého magistrátu Vlastimil Hudeček.

Co se parkoviště týká, investor přes léto připraví rozpočet, vybere stavební firmu a na podzim prý bude hotovo. „Původně jsme na školící středisko obdrželi dotaci, ale kvůli malému zájmu o nájem jsme ji vrátili,“ poznamenal Petržilka.

Místní lidé pohlížejí na stavbu s jistým skepticismem. Před lety se jim také nelíbilo, že přijdou o kus zeleně a argumentovali narušením vzhledu ulice.

„My kolem toho chodíme a přemýšlíme, proč tedy tu hospodu bourali. Klidně tu mohla být. Ústí je prostě Kocourkov. Parkoviště je sice hezká věc, ale vsadím se, že bude placené. Snad uvolní alespoň stání pro místní,“ dodal jeden ze zdejších lidí, který se nechtěl představit.