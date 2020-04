FOTO: Chlumecký rybník byl ve středu obklíčený, na body vyhrávali šupináči

"Včera jste měl přijít s foťákem, to brali snad každému. Dnes je to nuda. Za hodinu ani ťuk! Možná, že je to tlakem, nebo se prostě šupináči domluvili a vzali si dovolenou," prohlásila usměvavá paní s parádním prutem v ruce, když jsem ji oslovil. Kolem šesté odpoledne jsem napočítal 12 rybářů, pět zamilovaných párů a tři pejskaře.

Nový rybník v Chlumci | Foto: Miroslav Vlach