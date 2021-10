Najednou všichni dostali hromadně od střekovské radnice výpověď nájemní smlouvy. Přes všechnu svou aktivitu a peníze, které vložili za posledních zhruba deset do upravení pozemků, aby trochu vypadaly. Bez vysvětlení musejí do konce roku opustit upravené pozemky. Vznikla proto petice, kterou podepsalo přibližně 130 lidí.

„Zažili jsme tu každý parádní úlovky. Já třeba osobně je zase pouštím, hlavně ty velké, zpět do řeky. Teď bych měl odejít. Obzvlášť to zamrzí, když se podívám na ty pozemky, které pronajaté nejsou. Jak jsou neupravené a zarostlé. Dokonce jsme tahali z vody ztrouchnivělé a zlámané kmeny stromů. Přitom opravdu nemáme jediného slova vysvětlení,“ líčil zklamaně člen petičního výboru Petr Hlíza.

Rybáři měli pronajato celkem 45 pozemků, které se táhnou od Brné do Sebuzína a Církvic. „Každý z nás platil jinou cenu. Jeden 18 stovek, jiný 2,7 tisíce, další 15 stovek - podle velikosti. To ale nejsou všechny investice. Platili jsme dosévání trávy, pořídili jsme si sekačku, do ní potřebujete benzin. To všechno jsou vícenáklady. Přitom nikdo z nás si tam nedal plot, ani nebránil lidem v přístupu. Všechny ty pozemky jsou tři metry od břehu a podle zákona musí zůstat přístup k řece volný,“ popisoval zklamaně další z rybářů, který se představil jako Vašek.

Mylné informace

Pro zrušení nájemních smluv hlasoval i střekovský radní Stanislav Dunaj. „Ale jsem teď kvůli tomu dost rozčilený, protože jsem dostal mylné informace. Prý platí paušálně symbolických padesát korun a ročně obvod přichází o zhruba dva tisíce korun za pozemek,“ líčil.

Ve skutečnosti je to prý podle Dunajových informací celkem sto tisíc ročně. „Za to by bylo opravené dětské hřiště nebo plácek s lavičkami v parku, kde by mohli odpočívat v klidu a pohodě senioři. Budeme-li hlasovat znovu, budu jednoznačně pro zachování smluv,“ poznamenal.

Příbřežní pozemky pronajal rybářům před lety bývalý střekovský starosta Vlastimil Žáček. „Bylo to pragmatické rozhodnutí. Mne motivovala potřeba tam udělat pořádek, ale neutopit v tom peníze obvodu, který na to prostě nemá prostředky. Vyplatilo se to a dodnes z toho mám dobrý pocit. To není žádná podnikatelská selanka, naopak. Taková hromadná výpověď prostě není vůči nim férová,“ zlobil se.

Petici od petičního výboru převzal střekovský místostarosta Pavel Peterka, jelikož městský obvod Střekov aktuálně starostu nemá. „Na nejbližším zastupitelstvu ji projednávat nebudeme, jelikož je adresovaná radním obvodu. V každém případě chci svolat nějaký kulatý stůl, kde bychom to probrali nejen s rybáři, ale i s rybářským svazem, ochranáři či zástupci magistrátu. Určitě si o tom ještě promluvíme,“ slíbil místostarosta.