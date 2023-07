Životní úlovek pro nadšeného rybáře. Na Labi na Ústecku svedl boj s obřím amurem

/FOTO/ To je macek. Amur z Labe měřil 116 cm a vážil 22 kg. "Chytil jsem ho na popku mango u Dolních Zálezel, pár metrů od břehu. Neskutečný souboj. Je to můj doposud životní úlovek," okomentoval Tomáš Šíba, který se rybaření věnuje 20 let.

Amur z Labe, 116cm, 22 kg, ulovený na nástrahu Pop Up Boilies s příchutí manga. | Foto: Se souhlasem Tomáše Šíby